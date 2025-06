Malgré leur adoption rapide et les investissements substantiels consentis, les chatbots IA ont jusqu'à présent eu un impact minime sur la productivité et les résultats du marché du travail.

Envoyé par Extrait de l'étude Envoyé par L'IA générative est présentée comme le moteur d'une nouvelle révolution industrielle, mais nous manquons de preuves de ses impacts économiques en dehors des laboratoires et des études de cas. Cet article fournit des preuves à grande échelle sur les effets des chatbots IA, l'outil d'IA générative le plus largement adopté à ce jour, sur le marché du travail. Notre étude s'appuie sur une série d'enquêtes approfondies sur l'utilisation des chatbots IA dans 11 professions exposées, associées à des données administratives appariées sur les employeurs et les employés au Danemark.



Malgré une adoption rapide et des investissements substantiels de la part des travailleurs et des entreprises, notre principale conclusion est que les chatbots IA ont eu jusqu'à présent un impact minimal sur la productivité et les résultats du marché du travail. De plus, nous ne constatons aucune tendance différentielle au fil du temps, ce qui suggère que ces effets limités ne sont pas simplement un phénomène à très court terme. En ce sens, nos résultats font écho à la célèbre observation de Robert Solow sur la révolution informatique : "On peut voir l'ère informatique partout, sauf dans les statistiques de productivité".



En 2024, le PDG de la société suédoise Klarna a vanté haut et fort les capacités de son nouveau chatbot d'IA en affirmant qu'il gère l'équivalent de la charge de travail de 700 travailleurs. Le chatbot serait capable de gérer les communications avec les clients, rendre les acheteurs plus heureux et même générer de meilleurs résultats financiers. Lors de l'annonce, le chatbot prendrait déjà en charge environ 66 % de l'assistance à la clientèle, soit quelque 2,3 millions de conversations jusqu'à présent.Cependant, les implications plus larges de l'IA générative sur le marché du travail restent floues. C'est pourquoi, une nouvelle étude a examiné les effets des chatbots IA sur le marché du travail à l'aide de deux enquêtes à grande échelle (fin 2023 et 2024) couvrant 11 professions exposées (25 000 travailleurs, 7 000 lieux de travail), reliées à des données appariées sur les employeurs et les employés au Danemark.Les chatbots IA sont désormais très répandus : la plupart des employeurs encouragent leur utilisation, beaucoup déploient des modèles internes et les initiatives de formation sont courantes. Ces investissements menés par les entreprises stimulent l'adoption, réduisent les écarts démographiques dans l'adoption, améliorent l'utilité sur le lieu de travail et créent de nouvelles tâches professionnelles. Pourtant, malgré des investissements substantiels, les impacts économiques restent minimes.En utilisant les différences dans les différences et les politiques des employeurs comme variation quasi expérimentale, les chercheurs ont conclu que les chatbots IA n'ont eu aucun impact significatif sur les revenus ou les heures enregistrées dans aucune profession, les intervalles de confiance excluant des effets supérieurs à 1 %. Des gains de productivité modestes (gain de temps moyen de 3 %), combinés à une faible répercussion sur les salaires, contribuent à expliquer ces effets limités sur le marché du travail. Nos conclusions remettent en question les discours sur la transformation imminente du marché du travail due à l'IA générative.L'analyse met en lumière également les mécanismes par lesquels l'IA générative pourrait devenir transformatrice au fil du temps. Premièrement, les investissements des entreprises et les réorganisations du lieu de travail sont essentiels pour libérer le potentiel de l'IA : les taux d'adoption et les gains de productivité des chatbots IA sont nettement plus élevés lorsque les employeurs encouragent leur utilisation, dispensent des formations ou déploient des modèles internes.Deuxièmement, conformément aux prévisions théoriques sur la manière dont les technologies d'automatisation pourraient rétablir la demande de main-d'œuvre, les chatbots IA ont créé de nouvelles tâches professionnelles, qui s'étendent même aux travailleurs qui n'utilisent pas directement ces outils, ce qui laisse présager des transformations plus larges sur le lieu de travail.Enfin, les rigidités du marché du travail semblent retarder l'impact économique, car les gains de productivité liés aux chatbots IA ne se traduisent que faiblement par une augmentation des revenus, en particulier dans les entreprises qui n'encouragent pas activement leur utilisation. Selon les chercheurs, toute analyse des changements transformationnels doit tenir compte d'un fait simple : deux ans après l'adoption la plus rapide jamais enregistrée d'une technologie, les résultats sur le marché du travail, tant au niveau individuel qu'au niveau des entreprises, restent inchangés.Pour rappel, ChatGPT reste le chatbot IA le plus connu. En janvier 2023, 27 % des travailleurs avaient déjà commencé à utiliser ChatGPT, et un mois plus tard, cette proportion est passée à 43 %. ChatGPT n'est probablement pas le seul chatbot préféré des travailleurs du monde entier, mais malgré le fait que ce soit le cas, il est probablement le plus populaire, et de loin, en raison du buzz qu'il a généré. Fait intéressant, 68 % des employés utilisent ChatGPT au travail sans le dire à leur patron. Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?