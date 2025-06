L'utilisation de l'IA au travail a presque doublé au cours des deux dernières années, et les employés affirment qu'il est très probable que l'automatisation, les robots ou l'IA éliminent leur emploi

L'utilisation de l'IA sur le lieu de travail a presque doublé au cours des deux dernières années, et les employés affirment qu'il est très probable que l'automatisation, les robots ou l'IA éliminent leur emploi.

L'utilisation de l'IA au travail a presque doublé en deux ans



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 409 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

En février, Microsoft a publié une étude sur la manière dont l'utilisation de l'IA générative au travail affecte les capacités de réflexion critique. Et voici la conclusion : «». En d'autres termes, l'équipe de recherche de Microsoft a constaté que plus les gens utilisent l'IA dans leur travail, moins ils font preuve d'esprit critique.Malgré cet impact négatif de l'IA sur l'esprit critique, une nouvelle enquête montre que l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) sur le lieu de travail a presque doublé au cours des deux dernières années. L'étude de Gallup a révélé que la proportion d'employés américains déclarant avoir utilisé l'IA dans le cadre de leur travail plusieurs fois par an a presque doublé, passant de 21 % à 40 % au cours des deux dernières années.L'utilisation plus fréquente de l'IA au travail, définie par Gallup comme plusieurs fois par semaine ou plus, a également augmenté, passant de 11 % à 19 % depuis la première mesure effectuée par Gallup en 2023. Au cours de la seule année 2024, l'utilisation quotidienne de l'IA a doublé, passant de 4 % à 8 %, selon Gallup.Ces résultats interviennent dans un contexte plus large de promotion de l'intégration de l'IA dans divers secteurs afin d'améliorer l'efficacité et le flux de travail. Diverses études montrent qu'un nombre croissant de travailleurs utilisent des outils d'IA au travail. Si de plus en plus de travailleurs adoptent cette technologie émergente, des inquiétudes ont été exprimées quant à la menace qu'elle représente pour leurs emplois, qui pourraient être modifiés ou supprimés.Bien que l'utilisation de l'IA sur le lieu de travail soit en augmentation, Gallup a constaté que les employés ne se considèrent pas plus susceptibles d'être remplacés par la technologie dans un avenir proche. Selon l'enquête, environ 15 % des employés estiment qu'il est très probable ou assez probable que l'automatisation, les robots ou l'IA suppriment leur emploi dans les cinq prochaines années. Seuls 16 % des personnes interrogées se sont dites tout à fait d'accord avec le fait que les outils d'IA de leur organisation sont utiles pour leur travail.Gallup a également constaté que l'adoption de l'IA avait principalement augmenté parmi les cols blancs, 27 % d'entre eux déclarant utiliser fréquemment l'IA au travail. Cela représente une augmentation de 12 % par rapport à l'année dernière, selon Gallup. Dans le même temps, les ouvriers et les employés de première ligne ont déclaré utiliser légèrement moins fréquemment l'IA depuis 2023, passant de 10 % à 9 % cette année.Plusieurs employés ont déclaré utiliser l'IA sans garde-fous ni conseils, a déclaré Gallup. Environ 44 % des employés interrogés ont déclaré que leur lieu de travail avait commencé à intégrer l'IA, mais seulement 22 % ont déclaré ne pas avoir reçu de plan ou de stratégie claire à ce sujet.Ce rapport semble confirmer le rapport annuel Work Trend Index 2025 de Microsoft . Selon le rapport de Microsoft, pour conserver votre emploi, vous devrez bientôt gérer une équipe d'agents d'IA, faute de quoi, 33 % des dirigeants envisagent déjà des réductions d'effectifs en raison de l'IA. Le rapport met également en évidence la manière dont les "" intègrent l'IA dans leur flux de travail. Microsoft décrit ces entreprises pionnières comme des sociétés "".Cette tendance peut déjà être observée. Un rapport au début d'année a montré que de plus en plus d’employeurs privilégient l’intelligence artificielle (IA) à l’embauche de jeunes diplômés appartenant à la Génération Z. Selon le rapport, 37 % des employeurs ont déclaré qu'ils préféraient embaucher l'IA plutôt qu'un jeune diplômé et que 96 % d'entre eux ont déclaré que la plupart des formations universitaires ne préparent pas du tout les gens à leur travail. Au total, 89 % d'entre eux ont déclaré qu'ils évitaient d'embaucher des jeunes diplômés.Voici les points essentiels du rapport de Gallup :L'utilisation de l'IA au travail s'accélère. Au cours des deux dernières années, le pourcentage d'employés américains déclarant avoir utilisé l'IA dans le cadre de leur travail plusieurs fois par an ou plus a presque doublé, passant de 21 % à 40 %. L'utilisation fréquente de l'IA (plusieurs fois par semaine ou plus) a également presque doublé, passant de 11 % à 19 % depuis la première mesure effectuée par Gallup en 2023. L'utilisation quotidienne a doublé au cours des 12 derniers mois seulement, passant de 4 % à 8 %.L'adoption de l'IA a principalement augmenté pour les emplois de cols blancs. Vingt-sept pour cent des employés de bureau déclarent utiliser fréquemment l'IA au travail, soit une augmentation de 12 points de pourcentage depuis 2024. Les secteurs qui comptent le plus grand nombre d'utilisateurs fréquents de l'IA sont la technologie (50 %), les services professionnels (34 %) et la finance (32 %).En comparaison, l'utilisation fréquente de l'IA par les ouvriers et les employés de première ligne est restée pratiquement stable au cours des deux dernières années, passant de 11 % en 2023 à 9 % en 2025.L'utilisation fréquente de l'IA est également plus courante chez les dirigeants (définis comme les managers des managers), avec 33 %. Ils sont deux fois plus susceptibles que les contributeurs individuels (16 %) de déclarer utiliser l'IA plusieurs fois par semaine ou plus.Bien que l'utilisation de l'IA sur le lieu de travail soit en augmentation, les employés ne sont pas plus susceptibles qu'il y a deux ans de penser qu'ils seront bientôt remplacés. Seuls 15 % des employés déclarent qu'il est très probable ou assez probable que l'automatisation, les robots ou l'IA éliminent leur emploi au cours des cinq prochaines années, ce qui est inchangé par rapport aux mesures de 2023 et 2024. Certains secteurs, tels que la technologie (21 %), le commerce de détail (21 %) et la finance (20 %), sont plus enclins que d'autres à croire que l'IA éliminera leur emploi.De nombreux employés utilisent l'IA au travail sans garde-fous ni conseils. Alors que 44 % des employés déclarent que leur organisation a commencé à intégrer l'IA, seuls 22 % affirment que leur organisation a communiqué un plan ou une stratégie claire à cet effet. De même, 30 % des employés déclarent que leur organisation dispose de lignes directrices générales ou de politiques officielles pour l'utilisation de l'IA au travail. Il existe donc un écart de 14 points entre les organisations qui intègrent l'IA et celles qui fournissent des normes pour son utilisation au travail.Les avantages de l'utilisation de l'IA sur le lieu de travail ne sont pas toujours évidents. Selon les employés, le défi le plus courant lié à l'adoption de l'IA est "". Même parmi ceux qui déclarent utiliser l'IA, seuls 16 % sont tout à fait d'accord pour dire que les outils d'IA fournis par leur organisation sont utiles pour leur travail.La perception de l'utilité de l'IA varie également considérablement entre les utilisateurs et les non-utilisateurs. Une étude Gallup réalisée en début d'année a comparé les employés qui avaient utilisé l'IA pour interagir avec les clients à ceux qui ne l'avaient pas fait. 68 % des employés ayant une expérience directe de l'utilisation de l'IA pour interagir avec les clients ont déclaré que cela avait un effet positif sur les interactions avec les clients ; seuls 13 % des employés n'ayant pas utilisé l'IA avec les clients pensaient qu'elle aurait un effet positif.Si les dirigeants souhaitent une plus grande adoption de l'IA, ils devront aider les employés à en percevoir la valeur. Les données Gallup suggèrent que les dirigeants dont les employés perçoivent le plus la valeur de l'IA ont mis en place une stratégie et un plan clairs en matière d'IA. Lorsque les employés sont tout à fait d'accord pour dire que leurs dirigeants ont communiqué un plan clair pour l'intégration de l'IA, ils sont trois fois plus susceptibles de se sentir très bien préparés à travailler avec l'IA et 2,6 fois plus susceptibles de se sentir à l'aise avec l'utilisation de l'IA dans leur fonction.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?