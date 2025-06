80 % des responsables informatiques affirment que leur organisation a subi des conséquences négatives liées à l'utilisation de l'IA générative par leurs employés, selon un rapport de Komprise



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 414 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

En mars, un rapport sur la sécurité de l'IA révèle une augmentation de plus de 3 000 % de l'utilisation des outils d'IA/ML par les entreprises. ChatGPT est l'application d'IA/ML la plus populaire, représentant près de la moitié de toutes les transactions d'IA/ML (45,2 %) et est également l'application d'IA la plus bloquée, suivie par Grammarly et Microsoft Copilot en tant que deuxième et troisième applications les plus bloquées, respectivement.Cette montée en puissance de l'adoption s'accompagne toutefois de préoccupations accrues en matière de sécurité. Selon l'étude, les entreprises ont bloqué 59,9 % de toutes les transactions d'IA/ML, ce qui indique une prise de conscience des risques potentiels associés aux outils d'IA/ML, notamment les fuites de données, les accès non autorisés et les violations de la conformité. Les acteurs de la menace exploitent également de plus en plus l'IA pour amplifier la sophistication, la vitesse et l'impact des attaques, ce qui oblige les entreprises à repenser leurs stratégies de sécurité.Un nouveau rapport vient confirmer cette situation. Le rapport de Komprise révèle que près de 80 % des responsables informatiques affirment que leur organisation a subi des conséquences négatives liées à l'utilisation de l'IA générative par leurs employés, notamment des résultats erronés ou inexacts lors de requêtes (46 %) et la fuite de données sensibles vers l'IA (44 %).Il est à noter que l'enquête menée par Komprise auprès de 200 directeurs et cadres informatiques américains montre que 13 % d'entre eux affirment que ces mauvais résultats ont également entraîné des dommages financiers, une perte de clientèle ou une atteinte à la réputation. En outre, 79 % des responsables informatiques déclarent que leur organisation a subi des conséquences négatives suite à l'envoi de données d'entreprise à l'IA, notamment des fuites de données à caractère personnel et des résultats inexacts ou erronés.Pour lutter contre les inconvénients de l'IA fantôme, la plupart (75 %) déclarent avoir l'intention d'utiliser des technologies de gestion des données pour faire face aux risques, suivies de près par les outils de découverte et de surveillance de l'IA (74 %).Le plus grand défi dans la préparation des données non structurées pour l'IA est de trouver et de déplacer les bonnes données vers des emplacements adaptés à l'ingestion par l'IA (54 %), suivi par le manque de visibilité sur les données stockées pour identifier les risques (40 %). 96,5 % déclarent classer et étiqueter les données non structurées pour l'IA, en utilisant à la fois des méthodes manuelles et automatisées.Le soutien aux initiatives d'IA est considéré comme la priorité absolue pour l'infrastructure informatique (68 %), suivi par 16 % qui déclarent qu'il est tout aussi important que l'optimisation des coûts, la cybersécurité et les mises à niveau informatiques de base.", déclare Krishna Subramanian, directeur de l'exploitation et cofondateur de Komprise. "Rapport après rapport, un constat s’impose : l’usage massif mais clandestin de l’IA générative en entreprise n’est plus un phénomène isolé , mais un mode de fonctionnement devenu quasi-normatif. Selon The AI Tightrope de Harmonic Security, plus de 50 % des employés utilisent des outils d’IA générative sans approbation, créant une forme de « Shadow AI » (en référence au « Shadow IT ») aussi invisible que potentiellement dangereuse. Cette utilisation clandestine contourne les politiques internes, échappe à toute surveillance et implique souvent le transfert de données sensibles via des comptes Gmail personnels, hors de tout cadre de conformité.Komprise facilite la connexion entre la gestion des données non structurées et l'IA. Komprise Intelligent Data Management offre une plateforme unique permettant d'analyser, de migrer, de hiérarchiser de manière transparente et de gérer facilement le cycle de vie de pétaoctets de données de fichiers et d'objets dans des environnements hybrides. Avec Komprise, les services informatiques des entreprises bénéficient d'une visibilité totale sur l'ensemble des silos afin d'optimiser les coûts liés au stockage, à la sauvegarde, aux ransomwares et au cloud.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?