Anthropic vous permet désormais de créer des applications directement à partir de son chatbot IA Claude, une nouvelle façon de coder : "Décrivez ce que vous souhaitez créer, et Claude écrira le code pour vous."

Elle s'authentifie avec son compte Claude existant.

Son utilisation de l'API est comptabilisée sur son abonnement, et non sur le vôtre.

Vous ne payez rien pour son utilisation.

Personne n'a besoin de gérer les clés API.

Des jeux alimentés par l'IA avec des PNJ qui se souviennent des conversations et s'adaptent aux choix des joueurs.

Des outils d'apprentissage qui s'adaptent aux niveaux de compétence individuels et fournissent un tutorat personnalisé.

Des applications d'analyse de données où les utilisateurs téléchargent des fichiers CSV et posent des questions de suivi en langage naturel.

Des assistants de rédaction qui aident à tout, des scripts à la documentation technique.

Des flux de travail d'agents qui orchestrent plusieurs appels Claude pour des tâches complexes.

Utiliser une API Claude dans vos artefacts.

Traiter des fichiers et créer des interfaces utilisateur riches avec React.

Voir, dupliquer et personnaliser n'importe quel artefact.

Pas d'appels API externes (pour l'instant).

Pas de stockage persistant.

Limité à une API de complétion textuelle.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 424 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Anthropic est une startup américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021. Anthropic a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) nommée Claude afin de concurrencer ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google. Selon l'entreprise, elle mène des recherches et développe des IA afin "" et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs pour le public.En mai dernier, Anthropic a lancé Claude Opus 4 et Claude Sonnet 4 , positionnant Opus 4 comme le meilleur modèle de codage au monde avec 72,5 % de performance sur SWE-bench et 43,2 % sur Terminal-bench. Les deux modèles sont dotés d'une architecture hybride permettant des réponses quasi instantanées et des modes de réflexion étendus pour les tâches de raisonnement complexes.Récemment, Anthropic a ajouté une nouvelle fonctionnalité à son chatbot IA Claude qui vous permet de créer des applications alimentées par l'IA directement dans l'application. Cette mise à jour, lancée en version bêta, s'appuie sur la fonctionnalité Artifacts d'Anthropic introduite en 2024, qui vous permet de voir et d'interagir avec ce que vous demandez à Claude de créer.", explique l'entreprise. "" Cela ressemble en gros au vibe coding, mais avec la possibilité de voir les résultats directement dans Claude. Vous pouvez voir brièvement comment cela fonctionne dans une vidéo d'Anthropic qui montre quelqu'un en train de créer une application de chat.Les premiers utilisateurs de cette fonctionnalité ont créé des jeux alimentés par l'IA, des outils d'apprentissage, des applications d'analyse de données, des assistants de rédaction et même des flux de travail d'agents qui "", explique Claude. Les applications pourront "".Pour rappel, au début d'année, Dario Amodei, cofondateur et PDG d'Anthropic, a déclaré que l'IA pourrait surpasser les capacités humaines dans presque tous les domaines dans un avenir très proche. Il a ajouté que "". Le chercheur a également déclaré que cette évolution permettrait à l'industrie de fabriquer de meilleurs robots, tout en forçant l'humanité à redéfinir la manière dont l'économie mondiale est organisée.Toutefois, son point de vue est controversé et qualifié d'argument marketing. Lors de son intervention, Dario Amodei ne semblait pas certain de son calendrier, se défaussant parfois.Selon Anthropic, Claude peut désormais créer des artefacts qui interagissent avec Claude via une API, transformant ces artefacts en applications alimentées par l'IA.Lorsqu'une personne utilise votre application alimentée par Claude :Claude écrit du code qui orchestre des fonctionnalités IA. Vous pouvez le voir, le modifier et le partager librement.Les premiers utilisateurs ont déjà utilisé des artefacts interactifs pour créer :Commencez à créer dans l'application Claude en activant cette nouvelle fonctionnalité interactive. Il vous suffit de décrire ce que vous souhaitez créer, et Claude écrira le code pour vous.Au fur et à mesure que vous travaillez ensemble, Claude peut déboguer et améliorer son propre code en fonction de vos commentaires. Une fois votre application prête, vous pouvez la partager instantanément via un lien, sans aucun processus de déploiement. Claude s'occupe des détails techniques tels que l'ingénierie des invites, la gestion des erreurs et la logique d'orchestration, vous permettant ainsi de vous concentrer entièrement sur la concrétisation de votre idée.Ce que vous pouvez faire :Limitations actuelles :Cette fonctionnalité est disponible en version bêta pour les utilisateurs des plans Free, Pro et Max.Pensez-vous que cette fonctionnalité est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?