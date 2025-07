L'Allemagne exhorte Apple et Google à retirer DeepSeek de leurs boutiques d'applications en raison de préoccupations liées à la protection des données dans l'UE, DeepSeek transférant les données vers la Chine

La commissaire à la protection des données et à la liberté d'information de Berlin a signalé les applications de l'application d'IA DeepSeek à Google et Apple en Allemagne comme contenu illégal. Les entreprises doivent désormais examiner rapidement cette notification et décider d'un blocage. Cette décision fait suite à un transfert illégal vers la Chine de données à caractère personnel des utilisateurs de l'application.La société Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd., dont le siège est à Pékin, en Chine, exploite le service DeepSeek, un chatbot multifonctionnel basé sur l'IA. L'entreprise ne dispose d'aucune succursale dans l'Union européenne (UE). Le service est proposé aux utilisateurs en Allemagne, entre autres via des applications disponibles sur le Google Play Store et l'Apple App Store, avec une description en allemand, et peut être utilisé en allemand. Le service est donc soumis aux dispositions du règlement général européen sur la protection des données (RGPD).Selon ses propres informations, le service traite de nombreuses données à caractère personnel des utilisateurs, notamment toutes les saisies de texte, les historiques de chat et les fichiers téléchargés, ainsi que des informations sur la localisation, les appareils et les réseaux utilisés. Le service transmet les données à caractère personnel collectées auprès des utilisateurs à des sous-traitants chinois et les stocke sur des serveurs en Chine.Le RGPD exige que les normes élevées de protection des données de l'Union européenne soient également respectées lors du transfert de données à caractère personnel vers d'autres pays. Cela nécessite soit une décision d'adéquation de l'UE, soit des mesures de protection supplémentaires, appelées « garanties appropriées ». L'UE n'a pas adopté de décision d'adéquation pour la Chine.Meike Kamp, commissaire à la protection des données et à la liberté d'information de Berlin : «Concrètement, Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. enfreint l'article 46, paragraphe 1, du RGPD avec son service DeepSeek. Le 6 mai 2025, la commissaire à la protection des données de Berlin a donc demandé à l'entreprise de retirer de son propre chef ses applications des boutiques d'applications pour l'Allemagne, de mettre fin au transfert illégal de données vers la Chine ou de remplir les conditions légales pour un transfert légal vers des pays tiers. L'entreprise ne s'étant pas conformée à cette demande, la commissaire à la protection des données de Berlin a fait usage de la possibilité prévue à l'article 16 de la loi sur les services numériques (DSA) de signaler les contenus illégaux sur les plateformes aux opérateurs concernés. Une notification en ce sens a été envoyée le 27 juin 2025 à Apple Distribution International Ltd. en tant qu'opérateur de l'App Store d'Apple et à Google Ireland Ltd. en tant qu'opérateur du Google Play Store. Les deux entreprises doivent désormais examiner rapidement cette notification et décider de la suite à lui donner.Cette mesure a été prise en étroite concertation avec les commissaires à la protection des données des Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de la ville hanséatique libre de Brême, ainsi qu'après information du service de coordination des services numériques de l'Agence fédérale des réseaux, qui est responsable de l'application de la DSA en Allemagne.