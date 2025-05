Microsoft interdit l'application DeepSeek à ses employés, évoquant des problèmes de sécurité des données et de propagande, tout en confirmant que Deepseek ne sera plus listé dans son magasin d'applications



Les prouesses techniques de la startup chinoise DeepSeek ont forcé Microsoft à repenser son approche en matière d'IA. DeepSeek a montré qu'il est possible de développer des modèles d'IA de pointe à faible coût. Microsoft en a tiré des leçons et le PDG Satya Nadella a récemment déclaré que DeepSeek est le nouveau "critère de réussite" de la firme de Redmond en matière d'IA. Satya Nadella a été impressionné par la manière dont une équipe de 200 personnes seulement a construit un produit d'IA qui est devenu l'application numéro un de l'App Store.Cependant, un récent rapport du Congrès américain estime que DeepSeek représente une "menace profonde" pour la sécurité nationale les États-Unis . Selon le rapport, DeepSeek siphonne les données des Américains pour le compte de Pékin et s'appuie sur des "technologies américaines volées". La commission d'enquête affirme notamment : "".À la suite de ce rapport, Microsoft a officiellement interdit à ses employés d'utiliser l'application d'IA chinoise DeepSeek, en invoquant des problèmes de "sécurité des données et de propagande". Le géant de la technologie a également confirmé qu'il ne listerait pas DeepSeek dans sa boutique d'applications, renforçant ainsi la surveillance des plateformes d'IA chinoises dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.Devant le Sénat américain, Brad Smith, vice-président du conseil d'administration de Microsoft, a déclaré que DeepSeek stockait les données des utilisateurs sur des serveurs chinois, ce qui présente des risques au regard des lois chinoises sur le renseignement, et a mis en garde contre la désinformation potentielle intégrée dans ses résultats d'IA. Bien que Microsoft ait précédemment hébergé le modèle R1 open-source de DeepSeek sur Azure, elle ne l'a fait qu'après ce que Smith a appelé un "red teaming rigoureux" visant à supprimer les contenus nuisibles.Cette décision témoigne de l'évolution stratégique de Microsoft vers une gouvernance plus stricte de l'IA, qui donne la priorité à la souveraineté des données et à la conformité aux réglementations. L'activité cloud Azure de l'entreprise, qui représente aujourd'hui 30 % de son chiffre d'affaires, se positionne de plus en plus comme une alternative sécurisée pour les entreprises clientes qui craignent d'être exposées à des données étrangères.L'interdiction de DeepSeek s'inscrit dans le cadre de la réévaluation plus large de la stratégie de Microsoft en matière d'infrastructure cloud. Selon les analystes, l'entreprise a annulé des centaines de mégawatts de location de centres de données aux États-Unis, ce qui témoigne d'une réorientation vers des installations plus souples et plus conformes aux normes régionales.Pour les investisseurs, cette décision met en évidence à la fois le risque et la résilience. Si les frictions géopolitiques peuvent peser sur l'expansion de l'infrastructure à court terme, la hausse de 15 % de l'action Microsoft depuis le début de l'année témoigne de la confiance du marché dans sa stratégie à long terme en matière de cloud et d'IA.Fait intéressant, cette vision de Microsoft par rapport à DeepSeek n'est pas partagée par la communauté informatique. Pour certains, la montée en puissance de DeepSeek rappelle celle du système d’exploitation Linux , qui, dans les années 90, a défié l’hégémonie de Microsoft avec un écosystème construit par une armée mondiale de volontaires.Un défenseur de l’open source a notamment décrit DeepSeek comme n'étant pas "juste un modèle", mais "un mouvement." Dans un climat où l’IA est dominée par des géants comme OpenAI, Google, et Anthropic, l’apparition de DeepSeek est perçue comme une réplique communautaire, radicalement différente par sa philosophie : ouverture, collaboration, transparence.: MicrosoftPensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?