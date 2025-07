Les principaux obstacles à la mise en uvre de l'IA, alors que 45 % des organisations avec un haut niveau de maturité en matière d'IA maintiennent leurs projets d'IA opérationnels pendant au moins trois ans

Les principaux obstacles à la mise en œuvre de l'IA, alors que 45 % des organisations avec un haut niveau de maturité en matière d'IA maintiennent leurs projets d'IA opérationnels pendant au moins trois ans

Disponibilité et qualité des données : un défi pour la mise en œuvre de l'IA

Mettre en place des indicateurs pour optimiser les résultats de l'IA

Nommer un responsable dédié à l'IA pour favoriser l'innovation dans ce domaine et développer l'infrastructure d'IA



L'enquête a révélé que le choix de projets d'IA basés sur la valeur commerciale et la faisabilité technique, ainsi que la mise en place de structures de gouvernance et de pratiques d'ingénierie solides, garantissent la pérennité des projets d'IA dans les organisations à haut niveau de maturité.L'enquête a été menée au quatrième trimestre 2024 afin de comprendre comment les organisations adoptent l'IA et l'IA générative (GenAI). Au total, 432 répondants issus d'organisations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Inde et au Japon ont participé à l'enquête.Gartner a évalué la maturité en matière d'IA d'une organisation à l'aide d'un questionnaire en sept questions basé sur le modèle de maturité de l'IA de Gartner, un cadre structuré permettant d'évaluer et d'améliorer les capacités d'une organisation à tirer parti de l'IA. Chaque domaine a été noté de 1 (niveau « planification/début ») à 5 (niveau « leadership »). Les organisations à maturité élevée ont obtenu une note moyenne de 4,2 à 4,5, tandis que les organisations à faible maturité ont obtenu une note moyenne de 1,6 à 2,2.« La confiance est l'un des facteurs qui font la différence entre le succès et l'échec d'une initiative d'IA ou de GenAI », a déclaré Birgi Tamersoy, analyste senior chez Gartner.L'enquête a révélé que dans 57 % des organisations à maturité élevée, les unités commerciales font confiance aux nouvelles solutions d'IA et sont prêtes à les utiliser, contre seulement 14 % des organisations à faible maturité. « Instaurer la confiance dans les solutions d'IA et de GenAI est un facteur déterminant pour leur adoption, et comme l'adoption est la première étape pour générer de la valeur, elle influence considérablement le succès », a déclaré Birgi Tamersoy.Quelle que soit la maturité en matière d'IA d'une organisation, la disponibilité et la qualité des données figurent parmi les principaux défis de la mise en œuvre de l'IA, comme l'ont identifié respectivement 34 % des dirigeants d'organisations à faible maturité et 29 % des dirigeants d'organisations à forte maturité. Pour les organisations à maturité élevée, 48 % des dirigeants ont identifié les menaces de sécurité comme l'un des trois principaux obstacles à la mise en œuvre, tandis que 37 % des dirigeants d'organisations à faible maturité ont déclaré que trouver le bon cas d'utilisation était un obstacle majeur.L'enquête a également révélé que la création d'indicateurs contribue à l'efficacité de l'IA. Les organisations très matures peuvent avoir un impact considérable sur leurs projets d'IA au fil du temps, car elles quantifient régulièrement les avantages de leurs initiatives en matière d'IA et évaluent leur succès à l'aide de multiples indicateurs.L'enquête a révélé que 63 % des dirigeants d'organisations avec un haut niveau de maturité effectuent des analyses financières des facteurs de risque, réalisent des analyses du retour sur investissement et mesurent concrètement l'impact sur les clients, ce qui les aide en retour à pérenniser le succès de l'IA.91 % des dirigeants d'organisations à haut niveau de maturité ont déclaré avoir déjà nommé des responsables dédiés à l'IA. Dans le cadre de leurs fonctions, ces responsables donnent la priorité à la promotion de l'innovation dans le domaine de l'IA (65 %), à la mise en place d'une infrastructure d'IA (56 %), à la création d'organisations et d'équipes d'IA (50 %) et à la conception d'une architecture d'IA (48 %).Dans les organisations à haut niveau de maturité, près de 60 % des dirigeants ont déclaré avoir centralisé leur stratégie en matière d'IA, leur gouvernance, leurs données et leurs capacités infrastructurelles afin d'améliorer la cohérence et l'efficacité au sein de leur organisation. « Cela reflète une approche stratégique de la gestion des ressources et des initiatives liées à l'IA, qui nécessite des équipes dédiées à l'IA », a déclaré Birgi Tamersoy.GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les résultats de cette enquête de Gartner crédibles ou pertinents ?