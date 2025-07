Envoyé par Jim Farley, PDG de Ford Envoyé par





Ces personnes importantes soutiennent 3 millions d'entreprises et de secteurs industriels essentiels à travers le pays, générant 12 000 milliards de dollars de notre PIB. Elles entretiennent nos maisons, réparent nos véhicules et interviennent en cas d'urgence. L'économie essentielle transporte nos matières premières depuis les mines et livre nos marchandises aux magasins, voire à notre porte. Elle protège et soutient nos communautés.



Concrètement, ce sont les emplois dont nous dépendons chaque jour et qui ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle ou l'automatisation, du moins pas dans un avenir proche. Plus important encore, l'économie essentielle continue d'être le moteur du rêve américain, transformant le travail acharné en mobilité ascendante.