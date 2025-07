Google DeepMind a pour ambition de "guérir toutes les maladies" grâce à l'IA, l'entreprise se prépare à effectuer ses premiers essais sur l'homme.



Google DeepMind est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle appartenant à Google. L'entreprise s'est notamment faite connaitre par son programme de jeu de Go AlphaGo, son logiciel AlphaFold (qui permet de prédire la structure des protéines à partir de leurs séquences en acides aminés) puis par AlphaGenome (une IA spécialisée dans le génome humain, capable d'aider à mieux comprendre les maladies génétiques, leurs causes, leurs effets fonctionnels et de potentielles nouvelles cibles thérapeutiques.En 2024, Demis Hassabis, PDG de Google Deepmind et d'Isomorphic Labs, a déclaré que l'IA pourrait devenir le principal allié de l'humanité dans la lutte contre les maladies de tout type. Il pense notamment que l'IA pourrait aider à guérir des centaines de maladies graves en accélérant le processus de découverte des médicaments et en le rendant plus efficace. Il est convaincu qu'il s'agit du meilleur cas d'utilisation de la technologie. Ses déclarations étaient intervenues après que Google DeepMind a dévoilé AlphaFold 3, un modèle d'IA qui vise à accélérer la recherche en biologie et révolutionner la découverte de médicaments en réduisant les délais et les coûts.Récemment, un rapport a révélé que la société Isomorphic Labs de Google DeepMind se prépare à effectuer des essais sur l'homme des médicaments conçus par l'IA, ce qui constitue une avancée significative dans le domaine de l'innovation pharmaceutique. Colin Murdoch a révélé les progrès réalisés par l'entreprise dans la conception de médicaments contre le cancer à l'aide de l'IA, dans le but d'améliorer les taux de réussite des essais. Isomorphic Labs, issu du projet AlphaFold de DeepMind, collabore avec Novartis et Eli Lilly afin de créer un moteur de conception de médicaments de pointe.Isomorphic Labs, la branche de Google DeepMind spécialisée dans la découverte de médicaments, est "prête" à commencer les essais sur l'homme de ses médicaments conçus par l'IA. Dans une interview accordée à Fortune, Colin Murdoch, président d'Isomorphic Labs et Chief Business Officer de Google DeepMind, a déclaré que l'entreprise était "très proche" de commencer les essais de ces médicaments sur l'homme. Ce développement représente une étape potentielle pour Isomorphic Labs après des années de travail sur la conception de médicaments assistée par l'IA.Lors d'une interview avec Fortune à Paris, Murdoch a déclaré : "". "", a-t-il ajouté.Isomorphic Labs, l'entreprise issue de DeepMind en 2021, est née d'AlphaFold, un système d'IA connu pour prédire avec précision les structures des protéines.Au fil du temps, AlphaFold a évolué pour modéliser les interactions entre les protéines et les molécules telles que l'ADN et les médicaments, ce qui a considérablement accru son utilité dans la découverte de médicaments et accéléré le développement de nouveaux médicaments.À propos d'AlphaFold, Murdoch a souligné ce qui suit : "".En 2024, Isomorphic Labs a conclu un partenariat avec Novartis et Eli Lilly après avoir lancé AlphaFold 3. En avril 2025, elle avait levé 600 millions de dollars lors de son premier cycle de financement externe mené par Thrive Capital. Ces initiatives soutiennent son objectif de créer un "" qui combine l'IA et l'expertise pharmaceutique pour développer des médicaments plus efficacement.Tout en soutenant les programmes de médicaments existants, l'entreprise développe également ses candidats dans des domaines tels que l'oncologie et l'immunologie en vue de l'octroi futur de licences. "", a expliqué Murdoch.Actuellement, les entreprises pharmaceutiques investissent des millions dans le développement de médicaments, souvent avec un taux de réussite de seulement 10 % lors des essais. Murdoch entend utiliser la technologie d'AlphaFold pour augmenter considérablement ces chances, l'idéal étant que les chercheurs puissent être pleinement convaincus de l'efficacité d'un médicament avant le début des essais sur l'homme.", a poursuivi Murdoch. En 2024, une étude avait essayé de démontrer la fiabilité des molécules médicamenteuses découvertes par l'IA. Au cours des cinq dernières années, un nombre croissant de médicaments et de vaccins ont été découverts grâce à l'IA. Des chercheurs ont effectué une première analyse des pipelines cliniques des sociétés de biotechnologie natives de l'IA. Dans les essais de phase I, les molécules découvertes grâce à l'IA ont beaucoup plus de succès que les moyennes historiques de l'industrie. Cela suggère que les algorithmes d'IA sont tout à fait capables de générer ou d'identifier des molécules ayant des propriétés similaires à celles des médicaments.: FortunePensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?