La Russie teste sur le terrain un nouveau drone à IA équipé d'un superordinateur Jetson Orin de Nvidia, selon un responsable militaire ukrainien, le Shahed MS001 serait un "prédateur numérique"



On a beaucoup parlé de l'utilisation de l'IA par les États-Unis pour créer une nouvelle génération d'armes autonomes, mais d'autres pays font de même. C'est le cas de la Russie, qui utiliserait un drone équipé du superordinateur Jetson Orin de Nvidia. Dévoilé en décembre 2024 par Nvidia, le Jetson Orin Nano Super est un mini-PC puissant destiné aux développeurs d'IA et aux amateurs . Il offrirait des performances de 67 TOPs grâce à un processeur ARM, 1024 cœurs CUDA et un système d'exploitation Linux personnalisé. Au prix de 249 dollars, le Jetson Orin Nano Super représente une entrée abordable dans le domaine de l'IA.La Russie utilise les capacités d'autopilotage de l'IA dans son nouveau drone MS001, actuellement testé sur le terrain. Le général de division ukrainien Vladyslav Klochkov a écrit sur LinkedIn que le MS001 est capable de voir, d'analyser, de décider et de frapper sans commande extérieure. Il dispose également d'une vision thermique, d'une télémétrie en temps réel et peut fonctionner en essaim.Le MS001 n'a pas besoin de coordonnées ; il est capable de prendre des mesures indépendantes comme si quelqu'un contrôlait le drone. Le drone est capable d'identifier des cibles, de sélectionner les priorités les plus élevées et d'ajuster ses trajectoires. Même le brouillage du GPS et les manœuvres de la cible peuvent s'avérer inefficaces. "C'est un prédateur numérique", a averti Klochkov.Outre le Jetson Orin, les restes du MS001 abattu le mois dernier ont révélé la présence d'une caméra thermique pour les opérations nocturnes ou à faible visibilité, d'un Nasir GPS avec antenne CRPA pour une navigation à l'épreuve du piratage, de puces FPGA pour la logique adaptative embarquée et d'un modem radio pour la télémétrie et la communication avec l'essaim. Le MS001 est une variante des drones iraniens Shahed. On a récemment découvert qu'un nouveau drone russe similaire, baptisé V2U, était également alimenté par le Jetson Orin, inséré dans une carte porteuse Leetop A603 fabriquée en Chine. Ce drone est décrit comme un drone intelligent d'attaque suicide doté d'une intelligence artificielle.Depuis le début de l'année 2022, les États-Unis ont effectivement interdit les exportations de puces avancées vers la Russie et mis sur liste noire des centaines d'acheteurs russes. Pourtant, les démolitions de champs de bataille révèlent encore la technologie de l'équipe Green : les contrebandiers la font passer pour des gadgets grand public et expédient de petits colis par l'intermédiaire de sociétés écrans à Hong Kong, en Chine, à Singapour et en Turquie. Les enquêteurs américains estiment qu'environ 17 millions de dollars de matériel Nvidia ont transité par ces circuits du marché gris en 2023, ce qui prouve que les réseaux de détournement permettent aux puces de circuler malgré les sanctions.En réponse, un porte-parole de Nvidia a clarifié la position de l'entreprise. Il a déclaré : "".Les drones IA deviennent une arme de plus en plus populaire sur les théâtres de guerre. L'année dernière, Anduril Industries de Palmer Luckey a dévoilé de nouveaux drones kamikazes dotés d'IA. La technologie est également utilisée pour créer des jets autonomes, l'armée de l'air américaine ayant testé avec succès les capacités de combat de ces véhicules contre des pilotes humains.De son côté, le département de la Défense des États-Unis s’est engagé à utiliser l’Intelligence Artificielle de manière responsable . En 2023, l’armée de l’air américaine prévoyait de dépenser environ 5,8 milliards de dollars pour construire jusqu’à 2 000 drones sans pilote dotés d’une intelligence artificielle qui serviront aux côtés des pilotes humains. Les drones Valkyrie sont conçus pour remplir des fonctions telles que la surveillance ou les opérations de réapprovisionnement, ou pour se regrouper en essaims afin de combattre aux côtés de pilotes humains. Les drones coûteraient environ 3 millions de dollars chacun. L'Ukraine a également déployé des drones capables d'aller de façon autonome à la recherche de cibles et de les abattre . En 2024, un rapport a révélé un drone d'attaque doté d'un système de reconnaissance automatique de la cible qui vise un char d'assaut russe à longue distance. Même après la perte de la liaison vidéo, le drone réussit son attaque. Les drones Saker Scout peuvent trouver, identifier et attaquer 64 types différents d'objets militaires russes de manière autonome, en opérant dans des zones où le brouillage radio bloque les communications et empêche les autres drones de fonctionner.: Nvidia, Le général de division ukrainien Vladyslav Klochkov sur LinkedIn Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?