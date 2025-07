L'IA est partout, dans votre ordinateur, votre téléphone, et bientôt dans les camions poubelles dont l'IA analysera vos déchets pour vous réprimander vertement sur vos erreurs de recyclage



L'intelligence artificielle (IA) est la capacité des systèmes informatiques à effectuer des tâches généralement associées à l'intelligence humaine, telles que l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception et la prise de décision. Il s'agit d'un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis.L'humanité a déjà atteint le stade où l'IA est omniprésente. Elle est dans nos téléphones, dans nos ordinateurs... Elle est même dans nos céréales. Bon, peut-être pas, mais cela serait-il vraiment surprenant ? La réponse est non, d'autant plus qu'un article du Dayton Daily News concernant des camions poubelles équipés d'IA existe bel et bien.La ville de Centerville, dans l'Ohio, aux États-Unis, a déployé la semaine du 10 juillet 2025 une flotte de camions de recyclage équipés de capacités de tri basées sur l'intelligence artificielle. Ces robots scannent les ordures ménagères des citoyens pour s'assurer qu'ils ne jettent pas de déchets alimentaires et de piles dans les mauvaises poubelles. Sans parler des autres objets plus personnels que l'on pourrait jeter.« Réduire la contamination dans notre système de recyclage permet de diminuer les coûts de traitement et d'améliorer l'efficacité globale de notre collecte », a expliqué Wayne Davis, directeur municipal, dans un communiqué. « Cette technologie nous permet de cibler les zones problématiques, de sensibiliser les habitants et de mieux utiliser les ressources de la ville. »Curieusement, les déchets trouvés dans les camions poubelles seront ensuite renvoyés aux habitants sur une carte postale au format personnel. Non, il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Elle indiquera aux habitants ce qu'ils ne doivent pas mettre dans leurs poubelles de recyclage la prochaine fois, qu'il s'agisse de sacs en plastique, de polystyrène ou de serviettes en papier usagées.Cela soulève de réelles préoccupations en matière de confidentialité pour les personnes qui ne souhaitent pas que leurs déchets soient triés, d'autant plus que tout est lié aux adresses postales. Certes, le système est en grande partie automatisé, mais qui peut garantir qu'un passant ne repérera pas une photo de votre poubelle dans la salle du courrier et ne remarquera pas quelque chose que vous préféreriez ne pas partager ? Le site web de la ville de Centerville affirme qu'il dessert environ 6 500 clients, collectant environ 8 000 tonnes de déchets et 1 400 tonnes de matières recyclables chaque année.Il est peu probable que beaucoup de gens cachent leurs secrets les plus intimes et les plus sombres dans ces poubelles à roulettes, mais on a déjà vu des choses plus étranges.« Quelques camions ont collecté des données de référence sur le recyclage, et nous suivons une formation sur le logiciel depuis quelques semaines maintenant », a déclaré Kate Bostdorff, porte-parole de Centerville.« Les habitants qui respectent systématiquement les directives contribueront à garantir que le flux de recyclage de Centerville reste propre, efficace et rentable », a ajouté la ville.On peut admettre que les enjeux sont relativement faibles, mais cela contribue au débat actuel sur la surveillance par l'IA, qui est tout sauf insignifiant. Où les entreprises et les gouvernements vont-ils fixer la limite ? Probablement pas ici, mais ailleurs.L'initiative de la ville de Centerville intervient par ailleurs dans un contexte de crise croissante liée à la gestion des déchets électroniques. En 2022, plus de 5 milliards de téléphones portables ont été jetés , dont moins de 20 % ont été recyclés, selon des analyses d'experts. Ces déchets ont contribué à produire environ 57 millions de tonnes de déchets électroniques, et les projections pour 2030 avoisinent les 74 millions de tonnes. La Royal Society of Chemistry recommande l'exploitation minière des déchets électroniques pour fabriquer de nouveaux produits, soulignant que les tensions géopolitiques en cours menacent les chaînes d'approvisionnement en métaux précieux.The Dayton Daily NewsQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ce cas d'application de l'IA judicieux ou pertinent ?Pensez-vous que les préoccupations en matière de confidentialité qui ont été soulevées sont justifiées et pertinentes ?