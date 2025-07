Un nouveau centre de recherche de 5 millions de $ explorera comment l'IA pourrait permettre aux humains de parler avec les animaux de compagnie



Cette initiative fait suite aux efforts antérieurs de Google DeepMind, qui a dévoilé en avril dernier DolphinGemma, un modèle d'IA pour déchiffrer les vocalisations des dauphins . Développé en collaboration avec Georgia Tech et le Wild Dolphin Project, ce modèle ouvert a marqué une avancée majeure dans la communication inter-espèces, soulignant le potentiel de l'IA pour combler le fossé entre la compréhension humaine et la cognition animale.Le Jeremy Coller Centre for Animal Sentience, doté d'un budget de 5 millions de dollars et basé à la London School of Economics and Political Science (LSE), lancera le 30 septembre 2025 ses travaux de recherche sur les animaux non humains, en faisant appel à des experts issus de diverses disciplines.Parmi ses projets, l'un d'entre eux vise à explorer comment l'IA pourrait aider les humains à « parler » avec leurs animaux de compagnie, ainsi que les risques potentiels et les moyens de les éviter.Le professeur Jonathan Birch, directeur fondateur du centre, a déclaré au Guardian : « Nous aimons que nos animaux de compagnie affichent des caractéristiques humaines et, avec l'avènement de l'IA, la manière dont votre animal pourra vous parler va atteindre un tout autre niveau. Mais l'IA génère souvent des réponses inventées qui plaisent à l'utilisateur plutôt que d'être ancrées dans la réalité objective. Cela pourrait être catastrophique si cela s'appliquait au bien-être des animaux de compagnie. Nous avons besoin de toute urgence de cadres réglementaires régissant l'utilisation responsable et éthique de l'IA en relation avec les animaux. À l'heure actuelle, il n'existe aucune réglementation dans ce domaine. Le centre souhaite élaborer des lignes directrices éthiques qui seront reconnues à l'échelle mondiale. »Le centre devrait collaborer avec des organisations non gouvernementales afin d'élaborer des lignes directrices et de mener des recherches qui pourraient ensuite faire l'objet d'un lobbying à l'échelle mondiale.Jeff Sebo, directeur du Centre pour la protection de l'environnement et des animaux de l'université de New York, a déclaré au journal que les questions relatives à la sensibilité et au bien-être des animaux, à l'impact de l'IA sur les animaux, ainsi qu'à l'attitude du public envers les animaux font partie « des questions les plus importantes, les plus difficiles et les plus négligées auxquelles nous sommes confrontés en tant que société ».« Les humains partagent le monde avec des millions d'espèces et des quintillions d'animaux individuels, et nous avons une influence sur les animaux partout dans le monde, que cela nous plaise ou non », a-t-il ajouté.La professeure Kristin Andrews, qui est l'une des administratrices du nouveau centre, a déclaré qu'elle pensait que ce nouveau projet pourrait même répondre à la question de la conscience humaine et de ce qu'elle est, qu'elle considère comme la plus importante en science.Elle a déclaré : « Nous ne comprenons toujours pas ce qui rend les êtres humains conscients, ni pourquoi quelqu'un commence ou cesse d'être conscient. Mais nous savons que pour obtenir des réponses, il faut d'abord étudier des systèmes simples : la science a fait de grands progrès en génomique et en médecine en étudiant des organismes simples. »The GuardianQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative crédible ou pertinente ?