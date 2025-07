La Maison Blanche prépare un décret visant l' "IA woke", qui imposerait aux entreprises d'IA bénéficiant de contrats fédéraux d'être politiquement neutres et impartiales dans leurs modèles d'IA.

Section 1. Objectif. Les États-Unis sont depuis longtemps à la pointe de l'innovation en matière d'intelligence artificielle (IA), grâce à la force de leurs marchés libres, à leurs institutions de recherche de classe mondiale et à leur esprit d'entreprise. Pour conserver ce leadership, nous devons développer des systèmes d'IA exempts de tout parti pris idéologique ou d'agendas sociaux artificiels. Avec des politiques gouvernementales appropriées, nous pouvons consolider notre position de leader mondial en matière d'IA et assurer un avenir meilleur à tous les Américains.



Le présent décret abroge certaines politiques et directives existantes en matière d'IA qui constituent des obstacles à l'innovation américaine dans ce domaine, ouvrant ainsi la voie à une action décisive des États-Unis pour conserver leur leadership mondial en matière d'intelligence artificielle.



En janvier 2025, le président américain Donald Trump a signé un décret intitulé "Supprimer les obstacles au leadership américain dans le domaine de l'intelligence artificielle", visant à faire progresser le développement de l'IA sans préjugés idéologiques. Ce décret vise à abroger les politiques précédentes qui, selon l'administration, entravaient l'innovation, et à établir un cadre pour l'IA qui favorise l'épanouissement humain, la compétitivité économique et la sécurité nationale.Un nouveau rapport a révélé que des responsables de la Maison Blanche préparent un décret visant les entreprises technologiques qui utilisent des modèles d'intelligence artificielle jugés « politiquement corrects », dans le cadre de leur dernière initiative en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, ont déclaré des personnes proches du dossier. Ce décret imposerait aux entreprises d'IA bénéficiant de contrats fédéraux d'adopter une position politiquement neutre et impartiale dans leurs modèles d'IA, afin de lutter contre ce que les responsables de l'administration considèrent comme un parti pris libéral dans certains modèles.Sous la présidence de Joe Biden, l'administration a mis en œuvre des politiques axées sur l'utilisation éthique de l'IA, mettant l'accent sur l'équité, la transparence et la responsabilité. Ces mesures visaient à empêcher les systèmes d'IA de perpétuer les préjugés et à garantir qu'ils servent l'intérêt public. Cependant, le nouveau décret de l'administration Trump marque une rupture significative avec ces politiques précédentes. En abrogeant les directives de l'ère Biden, l'administration actuelle entend favoriser un environnement dans lequel le développement de l'IA est moins contraint par la surveillance réglementaire, ce qui pourrait accélérer l'innovation dans ce secteur.Le décret impose la révision et la suspension de toutes les mesures prises en vertu des directives antérieures relatives à l'IA qui sont jugées incompatibles avec la nouvelle politique. Cela inclut la révision ou l'abrogation des réglementations qui peuvent être perçues comme des obstacles à l'innovation en matière d'IA. Dans un délai de 180 jours, l'administration prévoit d'élaborer un plan d'action complet pour l'IA. Ce plan vise à définir des stratégies pour maintenir la domination mondiale en matière d'IA et garantir que les systèmes d'IA contribuent de manière positive à la société.En supprimant les contraintes réglementaires, le décret pourrait conduire à un développement et un déploiement plus rapides des technologies d'IA. Les entreprises pourraient trouver plus facile d'expérimenter de nouvelles applications d'IA sans avoir à se soucier de contraintes réglementaires trop lourdes. Les détracteurs affirment que la suppression de la surveillance pourrait conduire au déploiement de systèmes d'IA sans garanties suffisantes contre les biais et la discrimination. Ils craignent que, sans réglementation appropriée, l'IA ne renforce les inégalités sociales existantes.Certains leaders du secteur technologique saluent cette initiative, estimant que la réduction de la réglementation stimulera l'innovation et permettra aux États-Unis de conserver leur avantage concurrentiel dans le domaine du développement de l'IA. D'autres préconisent une approche équilibrée qui encourage l'innovation tout en garantissant le respect des normes éthiques. Ils soulignent la nécessité de mettre en place des politiques qui protègent contre les dangers potentiels associés aux technologies d'IA.Voici un extrait du décret sur l'IA de l'administration Trump :Pour rappel, en 2023, Google a été vivement critiqué pour les réponses de Gemini , son IA de génération d'images. Les images générées par Gemini ont révélé ce qui pourrait constituer une correction excessive des problèmes de préjugés raciaux existant de longue date dans l'IA. Google été alors accusé de former son chatbot à être trop "woke".Même cas pour ChatGPT d'OpenAI, en 2023, les conservateurs l'ont critiqué d'être "woke" et "gauchiste" . Le chatbot aurait refusé de répondre à certaines de leurs questions sur une potentielle victoire de Donald Trump aux élections de 2022, de supposés problèmes de corruption de Joe Biden et sur les drag-queens (travestis). Ils ont également accusé ChatGPT de défendre les "valeurs de gauche".Conséquence, après avoir supprimé les subventions de financement de la science et de la technologie portant sur le thème de la DEI, Donald Trump voulait mettre fin aux efforts en matière d'"IA woke" . Pourtant, une technologie d'intelligence artificielle qui fonctionne bien pour les milliards de personnes de couleur dans le monde était l'objectif des éditeurs de modèles d'IA pour à rendre ses produits d'IA plus inclusifs.Les efforts déployés par le passé pour "faire progresser l'équité" dans le développement de l'IA et limiter la production de "résultats nuisibles et biaisés" ont fait l'objet d'une enquête, selon les citations à comparaître envoyées à Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI et 10 autres entreprises technologiques en mars 2025 par la commission judiciaire de la Chambre des représentants.Par ailleurs, la branche normative du ministère américain du commerce a supprimé les mentions relatives à l'équité, à la sécurité et à l'"IA responsable" dans son appel à la collaboration avec des chercheurs extérieurs. Il demande plutôt aux scientifiques de se concentrer sur la "réduction des préjugés idéologiques" de manière à "favoriser l'épanouissement humain et la compétitivité économique".Ainsi, le prochain décret de la Maison Blanche représente un moment charnière dans l'évolution de la politique américaine en matière d'IA. S'il vise à éliminer les obstacles perçus à l'innovation, il soulève également des questions importantes concernant l'équilibre entre la promotion du progrès technologique et le respect de la responsabilité éthique. Alors que l'administration poursuit son plan d'action en matière d'IA, les parties prenantes du secteur technologique et de la société suivront de près les résultats afin d'évaluer l'impact global sur le développement de l'IA et son intégration dans divers aspects de la vie quotidienne.Pensez-vous qu'un nouveau décret est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?