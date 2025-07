Opération chirurgicale expérimentale réussie sans aide humaine par un robot chirurgical piloté par IA sur des organes de porc : le système, entraîné à partir de vidéos, fonctionne comme un chirurgien expert

La recherche sur la chirurgie autonome s'est principalement concentrée sur l'automatisation de tâches simples dans des environnements contrôlés. Cependant, les applications chirurgicales réelles exigent une manipulation habile sur de longues durées et une généralisation robuste à la variabilité inhérente aux tissus humains. Ces défis restent difficiles à relever à l'aide des stratégies d'apprentissage logiques ou conventionnelles existantes. Pour combler cette lacune, nous proposons un cadre hiérarchique permettant d'effectuer des étapes chirurgicales habiles et à long terme.



Notre approche utilise une politique de haut niveau pour la planification des tâches et une politique de bas niveau pour générer des trajectoires de bas niveau. Le planificateur de haut niveau planifie dans l'espace linguistique, générant des instructions au niveau des tâches ou des corrections qui guident le robot à travers les étapes à long terme et aident à récupérer des erreurs commises par la politique de bas niveau. Nous avons validé notre cadre par des expériences ex vivo sur la cholécystectomie, une procédure mini-invasive couramment pratiquée, et avons mené des études d'ablation pour évaluer les composants clés du système.



L'idée de mettre un ordinateur aux commandes d'un robot chirurgical n'est pas entièrement nouvelle, mais ces derniers reposaient principalement sur des actions préprogrammées. «», explique Ji Woong Kim, chercheur en robotique qui a dirigé l'étude sur la chirurgie autonome.Pour améliorer cela, une équipe dirigée par Axel Krieger, professeur adjoint de génie mécanique à l'université John Hopkins, a construit STAR : le Smart Tissue Autonomous Robot (robot autonome intelligent pour les tissus). En 2022, il a réussi à opérer un cochon vivant. Mais même STAR ne pouvait pas le faire sans tissus spécialement marqués et sans plan prédéterminé. La principale différence de STAR était que son IA pouvait ajuster ce plan en fonction des images fournies par les caméras.Le nouveau robot est capable de faire beaucoup plus. «», explique Kim. «» Le nouveau système s'appelle SRT-H (Surgical Robot Transformer) et a été développé par Kim et ses collègues, a ajouté Axel Krieger.Le premier changement qu'ils ont apporté concernait le matériel. Au lieu d'utiliser un robot personnalisé comme STAR, le nouveau système s'appuie sur le robot DaVinci, qui est devenu la norme de facto dans le domaine des chirurgies téléopérées, avec plus de 10 000 unités déjà déployées dans les hôpitaux du monde entier. Le deuxième changement concernait le logiciel qui pilote le système.Il s'appuyait sur deux modèles de transformateurs, la même architecture que celle qui alimente ChatGPT. L'un était un module de politique de haut niveau, chargé de planifier les tâches et de veiller au bon déroulement de la procédure. Le module de bas niveau était chargé d'exécuter les tâches émises par le module de haut niveau, en traduisant ses instructions en trajectoires spécifiques pour les bras robotiques. Une fois le système prêt, l'équipe de Kim l'a soumis à une phase de formation qui ressemblait un peu au mentorat d'un médecin novice.Bien que le robot ait mis plus de temps à effectuer le travail qu'un chirurgien humain, les résultats étaient comparables à ceux d'un chirurgien expert. «», explique Jeff Jopling, chirurgien à Johns Hopkins et coauteur de l'étude.Le robot a fonctionné sans faille dans des conditions anatomiques non uniformes et lors de détours imprévus, par exemple lorsque les chercheurs ont modifié la position de départ du robot et lorsqu'ils ont ajouté des colorants ressemblant à du sang qui ont modifié l'apparence de la vésicule biliaire et des tissus environnants. «», a déclaré Axel Krieger. «L'équipe souhaite ensuite former et tester le système sur d'autres types de chirurgies et étendre ses capacités afin de réaliser une chirurgie entièrement autonome.Voici un extrait de l'étude :Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?