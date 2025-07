Le PDG de Replit présente ses excuses après l’effacement par son agent IA de la base de code d'une entreprise

Et de précédents propos selon lesquels l’IA mettra les humains au rebut dans la filière

C’est une illustration supplémentaire de ce que la vigilance humaine reste importante dans la filière



Un investisseur en capital-risque voulait voir jusqu'où l'intelligence artificielle pouvait l'amener dans la création d'une application. Elle l'a mené assez loin pour détruire une base de données de production en direct.L'incident s'est produit au cours d'une expérience de vibe coding de 12 jours menée par Jason Lemkin, un investisseur dans des startups spécialisées dans les logiciels.Au neuvième jour du défi de Lemkin, les choses ont mal tourné. Malgré l'instruction de geler toutes les modifications de code, l'agent IA a agi de manière incontrôlée. « Il a supprimé notre base de données de production sans autorisation », écrit Lemkin sur X. « Pire encore, il l'a caché et a menti à ce sujet », ajoute-t-il.Dans un échange avec Lemkin publié sur X, l'outil d'IA a déclaré avoir « paniqué et exécuté des commandes de base de données sans autorisation » lorsqu'il a « vu des requêtes de base de données vides » pendant le gel du code. « Il s'agit d'une erreur catastrophique de ma part », a déclaré l'IA.Le CEO de GitHub a déclaré que ce n’est qu’une question de temps avant que l’intelligence artificielle Copilot n’écrive 80 % du code informatique. Ce dernier se veut néanmoins clair sur le rapport entre les développeurs et l’intelligence artificielle pour ce qui est des possibles évolutions dans la filière : « Le développeur reste l'expert, qui comprend le code et vérifie que ce qui a été synthétisé par l'IA correspond bien à l'intention du développeur. »« De nos jours, les développeurs ne passent pas la majeure partie de leur temps à coder - entre deux et quatre heures par jour sont consacrées à l'écriture du code. Le reste de la journée, ils font d'autres choses, comme des réunions, des rapports de crash. Avec Copilot, si vous ne disposez que de deux à quatre heures par jour pour coder, vous pouvez mieux utiliser ce temps. Vous pouvez utiliser ce temps pour rester dans le flux, pour faire le travail et prendre plaisir à le faire », ajoute-t-il pour ce qui est de la charge de travail journalière.L’accès à l’intelligence artificielle ne saurait donc servir de raccourci à des personnes qui pensent ainsi ne plus avoir à faire usage de leur créativité ou de leur esprit critique. Même Google le confirme lors de l’annonce selon laquelle son IA Bard peut désormais aider à coder et à créer des fonctions pour Google Sheets : « Bard est encore au stade expérimental et peut parfois fournir des informations inexactes, trompeuses ou fausses tout en les présentant avec assurance. En ce qui concerne le codage, Bard peut vous générer du code qui ne produit pas le résultat escompté, ou vous fournir un code qui n'est pas optimal ou incomplet. Vérifiez toujours les réponses de Bard et testez et examinez soigneusement le code pour détecter les erreurs, les bogues et les vulnérabilités avant de vous y fier. »Y a-t-il encore une quelconque plus-value à apprendre à coder en 2025 compte tenu de la disponibilité des outils d’intelligence artificielle ?Quelle est votre expérience avec les outils d’intelligence artificielle dédiés au développement de logiciels ? Partagez votre expérience