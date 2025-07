Stargate : OpenAI va verser 30 milliards de dollars par an à Oracle pour un centre de données d'IA qui lui fournira l'équivalent de l'énergie alimentant environ quatre millions de foyers

Stargate : OpenAI va verser 30 milliards de dollars par an à Oracle pour un centre de données d'IA

qui lui fournira l'équivalent de l'énergie qui pourrait alimenter environ quatre millions de foyers

Envoyé par Sam Altman Envoyé par nous avons signé un accord pour une capacité supplémentaire de 4,5 gigawatts avec Oracle dans le cadre de Stargate. il est facile de lancer des chiffres, mais il s'agit d'un projet d'infrastructure _gigantesque_. Quelques photos de l'avancement des travaux à abilene :

Suffisamment d'énergie pour alimenter environ quatre millions de foyers

Envoyé par OpenAI Envoyé par Avec notre site Stargate I à Abilene, au Texas, ce partenariat supplémentaire avec Oracle nous portera à plus de 5 gigawatts de capacité de centre de données Stargate AI en cours de développement, ce qui permettra d'utiliser plus de 2 millions de puces. Nous progressons ainsi de manière significative vers l'engagement que nous avons annoncé à la Maison Blanche en janvier d'investir 500 milliards de dollars dans une infrastructure d'IA de 10 gigawatts aux États-Unis au cours des quatre prochaines années. Nous prévoyons maintenant de dépasser notre engagement initial grâce à une forte dynamique avec des partenaires tels qu'Oracle et SoftBank.



Cela permettra également de créer une part importante des centaines de milliers d'emplois qui devraient découler de Stargate au cours des prochaines années. Nous estimons que la construction, le développement et l'exploitation des 4,5 GW supplémentaires de capacité de centres de données que nous annonçons aujourd'hui créeront plus de 100 000 emplois dans les domaines de la construction et de l'exploitation aux États-Unis. Cette estimation comprend les emplois directs à temps plein nécessaires à l'exploitation des centres de données Stargate, les emplois de construction à court terme tels que les nombreux électriciens hautement spécialisés qui travaillent sur notre site Stargate I à Abilene, TX, et les emplois indirects tels que les emplois dans la fabrication et les services locaux.



Pendant ce temps, la construction de Stargate I à Abilene progresse et certaines parties de l'installation sont désormais opérationnelles. Oracle a commencé à livrer les premiers racks Nvidia GB200 le mois dernier et nous avons récemment commencé à exécuter les premières charges de travail de formation et d'inférence, en utilisant cette capacité pour repousser les limites de la recherche exploratoire de nouvelle génération d'OpenAI. Le site Stargate I a déjà créé des milliers d'emplois, et d'autres sont attendus au fur et à mesure de l'expansion des opérations, y compris des rôles spécialisés pour les électriciens, les opérateurs d'équipement et les techniciens originaires de plus de 20 États.

L'IA pollue les nappes phréatiques, rend l'eau impropre à la consommation et met à rude épreuve les réseaux électriques

Les émissions de carbone liées à l'IA ont augmenté de 150 % parmi les grandes entreprises technologiques



OpenAI est la société qui a signé un contrat de 30 milliards de dollars par an avec Oracle pour des services de centre de données, révélé le mois dernier, a rapporté le Wall Street Journal lundi. Sam Altman, PDG d'OpenAI, a confirmé les détails du contrat (mais pas le montant) dans un billet X publié mardi et dans un billet de blog de l'entreprise.Pour rappel, le 30 juin, Oracle a révélé dans un document déposé auprès de la SEC qu'il avait signé un accord sur le cloud qui générerait un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars par an. Toutefois, l'entreprise n'a pas précisé avec qui ni pour quels services. Cette nouvelle a permis à l'action d'Oracle d'atteindre un niveau record, faisant de son fondateur et directeur technique, Larry Ellison, la deuxième personne la plus riche du monde, selon Bloomberg.Des spéculations sur l'identité du client ont suivi, les gens se demandant quelle entreprise pourrait bien avoir besoin de 30 milliards de dollars par an en services de centres de données. À titre de comparaison, Oracle a vendu collectivement pour 24,5 milliards de dollars de services de cloud computing au cours de l'exercice 2025, tous clients confondus, a indiqué la société en juin.OpenAI vient d'expliquer que cet accord avec Oracle porte sur une capacité de 4,5 gigawatts dans le cadre de Stargate , le projet de construction de centres de données de 500 milliards de dollars qu'OpenAI, Oracle et SoftBank ont annoncé en janvier . (Apparemment, l'accord de 30 milliards de dollars n'implique pas SoftBank).Selon le WSJ, 4,5 gigawatts représentent l'équivalent de deux barrages Hoover, soit suffisamment d'énergie pour alimenter environ quatre millions de foyers.La victoire d'Oracle n'est pas immédiate. OpenAI et Oracle doivent encore construire ce gigantesque centre de données, ce qui sera une entreprise coûteuse, à la fois en argent et en énergie. Ils le font sur ce qu'OpenAI a appelé le site Stargate I à Abilene, au Texas.Pendant ce temps, Oracle a dépensé 21,2 milliards de dollars en dépenses d'investissement au cours de son dernier exercice fiscal, a déclaré la PDG Safra Catz en juin, et elle s'attend à dépenser 25 milliards de dollars de plus cette année. Ainsi, près de 50 milliards de dollars ont été dépensés en deux ans, en grande partie pour des centres de données (sans compter les achats de terrains, a-t-elle précisé). Bien que, pour être clair, cet argent soutienne également les clients existants d'Oracle, en plus des demandes d'OpenAI.Ces gigantesques infrastructures énergivores ont un impact important sur leur environnement et sur les riverains. Dans certaines régions du monde, les centres de données pour l'IA polluent les nappes phréatiques, rendent l'eau impropre à la consommation et exercent une pression sur les réseaux électriques.À Mansfield, en Géorgie, aux États-Unis, les habitants se plaignent de l'impact critique d'un centre de données de Meta sur leur environnement. Un récent rapport de la BBC relate la façon dont le quotidien de Beverly Morris, une habitante de la ville, est devenu difficile depuis l'installation du centre de données.Depuis les travaux de construction du centre de données de Meta, la source d’eau privée de Beverly Morris est devenue trouble , chargée en sédiments, et donc impropre à la consommation. Elle ne peut plus boire l’eau du robinet, mais l'utilise pour d'autres usages. Beverly Morris doit désormais s’approvisionner en eau en bouteille ou transporter manuellement de l’eau propre. Le centre de données de Meta se situe à 400 mètres de son porche.« Je ne peux pas vivre dans ma maison si la moitié de celle-ci fonctionne et que je n'ai pas d'eau. Je ne peux pas boire l'eau », a-t-elle déclaré . Elle explique qu'elle a dû réparer la plomberie de sa cuisine pour rétablir la pression de l'eau. Mais l'eau qui sort du robinet contient encore des résidus. « J'ai peur de boire l'eau, mais je continue à cuisiner et à me brosser les dents avec. Cela m'inquiète-t-il ? Oui », a-t-elle indiqué au journal britannique Beverly Morris s'est installée dans la petite ville de Mansfield, en Géorgie, après sa retraite en 2016. D'après ses dires, elle pensait avoir trouvé son « petit coin de paradis », mais il n'en est plus rien désormais. « C'était l'endroit idéal pour moi. Mais ce n'est plus le cas », a-t-elle déclaré. De son côté, Meta estime que son centre de données n'est pas à l'origine des problèmes rencontrés par Beverly Morris, expliquant que le bon voisinage est une priorité.Une nouvelle étude de l'Organisation des Nations unies (ONU) a révélé que les émissions indirectes de carbone d'Amazon, de Microsoft, d'Alphabet et de Meta ont augmenté de 150 % en moyenne entre 2020 et 2023 . Cette augmentation est attribuée aux besoins énergétiques considérables des centres de données essentiels aux opérations d'intelligence artificielle (IA), comme l'explique l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'agence des Nations unies pour les technologies numériques. Les émissions indirectes proviennent de l'électricité, de la vapeur, du chauffage et du refroidissement achetés par les entreprises.Ces conclusions font écho aux préoccupations des experts selon lesquelles l'IA générative accélère la crise climatique . Les modèles d'IA nécessitent en effet d'énormes ressources énergétiques et hydriques tout au long de leur cycle de vie, et génèrent des émissions de CO₂ considérables une fois déployés. Selon la chercheuse Sasha Luccioni, l'utilisation généralisée et souvent futile de l'IA représente une menace sérieuse pour la durabilité environnementale, car elle consomme jusqu'à 30 fois plus d'énergie qu'une recherche standard sur Internet.D'après le récent rapport de l'ONU, Amazon a connu la plus forte augmentation, ses émissions opérationnelles augmentant de 182 % en 2023 par rapport à 2020. Microsoft a connu une augmentation de 155 %, tandis que Meta et Alphabet ont enregistré des hausses respectives de 145 % et 138 %. L'étude de l'UIT a examiné les émissions de gaz à effet de serre de 200 grandes entreprises numériques au cours de la même période. Meta, qui possède des plateformes telles que Facebook et WhatsApp, a mis en avant son rapport sur le développement durable, qui décrit les efforts déployés pour réduire les émissions et l'utilisation des ressources dans ses centres de données.Source : OpenAI L’accord entre OpenAI et Oracle ne risque-t-il pas de renforcer un oligopole technologique, où quelques géants contrôlent l’infrastructure mondiale de l’IA ?Peut-on justifier l’empreinte énergétique colossale de l’IA face aux défis climatiques actuels ?Est-il acceptable que des projets comme Stargate consomment l’équivalent de plusieurs millions de foyers ?Sommes-nous en train de sacrifier des ressources essentielles (énergie, terrains, eau) pour entraîner des IA que nous ne contrôlons même pas ?