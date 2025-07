Microsoft va créer un jumeau numérique de Notre-Dame "afin de faciliter sa maintenance" et offrir également une expérience virtuelle aux visiteurs et à ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place



En avril 2019, un violent incendie a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. On n’a pas dénombré de victime humaine, mais l’édifice religieux a été sérieusement endommagé. Le procureur de la République de Paris avait indiqué que la piste accidentelle était privilégiée. Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale, a également indiqué que cet incendie a probablement été provoqué par un bogue informatique , ajoutant que "". Il n’a pas précisé la nature exacte du problème, mais ce bogue aurait, semble-t-il, localisé le feu au mauvais endroit.À la suite de cela, le président français Emmanuel Macron avait promis de reconstruire la cathédrale, en commençant par un programme national de dons destiné à collecter des fonds pour soutenir cet effort. En outre, le ministère français de la Culture a recensé quatre organismes réputés qui ont lancé des collectes de fonds pour la reconstruction de la cathédrale. Il s’agissait notamment de la Fondation du Patrimoine, la Fondation de France, la Fondation Notre-Dame et du Centre des monuments nationaux en France. Environ un milliard de dollars ont été promis pour aider à restaurer Notre-Dame.", notait Hervé Cazelle, architecte du patrimoine, à l'époque. "", a-t-il ajouté.En décembre 2024, le chef-d'œuvre gothique vieux de 862 ans a rouvert ses portes après cinq ans de restauration suite à l'incendie dévastateur en 2019. La cathédrale est devenue un symbole de Paris et de la France après que Victor Hugo l'ait utilisée comme décor pour son roman Le Bossu de Notre-Dame, publié en 1831. Quasimodo, le personnage principal, a été représenté dans des films hollywoodiens, une adaptation animée de Disney et dans des comédies musicales.Microsoft a récemment annoncé s'associer au gouvernement français pour créer une réplique numérique de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le monument le plus visité de France. Une réplique numérique servira à conserver les détails architecturaux du bâtiment, a déclaré Microsoft. Elle offrira également une expérience virtuelle aux visiteurs et à ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place.L'année dernière, Microsoft a collaboré avec Iconem, une entreprise française spécialisée dans la numérisation des sites patrimoniaux, pour créer une réplique numérique de la basilique Saint-Pierre au Vatican.", a déclaré Brad Smith, président de Microsoft. "", a-t-il ajouté.En 2019, Microsoft a annoncé son plan « AI for Good » (l’intelligence artificielle au service du bien), un engagement de 125 millions de dollars sur cinq ans d’utiliser l’iIA pour relever certains des plus grands défis de la société, notamment un plan qui vise spécifiquement à protéger le patrimoine culturel. Depuis, Microsoft a préservé numériquement des sites et des événements patrimoniaux, notamment : l'ancienne Olympie en Grèce ; le Mont Saint-Michel en France ; et le 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie.Pour rappel, en 2019, le développeur français de jeux vidéo Ubisoft avait également annoncé qu’il allait prendre part à la vague de soutien suite à l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris sous la forme d’un hommage qui permettait à tous les joueurs de récupérer gratuitement une copie du jeu Assassin’s Creed Unity sur PC pendant une semaine et permettre aux joueurs de se promener dans une cathédrale Notre-Dame méticuleusement reconstituée pendant la Révolution française.Assassin’s Creed Unity n’a pas été choisi au hasard : le jeu se déroule en 1789 à Paris et les joueurs font partie d'une société secrète d’assassins errant dans la ville à la poursuite des victimes d'un groupe rival. Assassin’s Creed Unity comprend une version numérique en 3D de la cathédrale Notre-Dame, élaborée à partir de plans réels, de documents historiques et d'images de statues et de vieilles pierres. La reproduction a nécessité 5 000 heures de travail et a nécessité la reconstitution de 140 vitraux.: MicrosoftPensez-vous que cette initiative est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?