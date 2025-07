La start-up spécialisée dans l'IA Anthropic serait en pourparlers avancés pour lever jusqu'à 5 milliards de $, une opération qui propulserait sa valorisation à 170 milliards de $, un chiffre vertigineux.



Anthropic PBC est une start-up américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021. Anthropic a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) nommée Claude afin de concurrencer ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google. Selon l'entreprise, elle mène des recherches et développe des IA afin "" et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs pour le public.Selon des sources proches du dossier, Anthropic serait en pourparlers avancés pour lever jusqu'à 5 milliards de dollars de nouveaux fonds, une opération qui propulserait sa valorisation à 170 milliards de dollars. Le tour de table est mené par Iconiq Capital, qui envisagerait d'investir environ 1 milliard de dollars. Parmi les autres participants potentiels figurent des investisseurs souverains tels que la Qatar Investment Authority et le GIC de Singapour, ainsi que le bailleur de fonds actuel Amazon, qui a déjà engagé des milliards dans Anthropic lors de précédentes transactions.La valorisation de l'entreprise représenterait un bond de près de trois fois par rapport aux 61,5 milliards de dollars atteints plus tôt cette année lors d'un tour de table de 3,5 milliards de dollars mené par Lightspeed Venture Partners.L'enthousiasme des investisseurs est alimenté par la croissance rapide du chiffre d'affaires d'Anthropic. La société d'IA, fondée en 2021 par d'anciens employés d'OpenAI, aurait généré 4 milliards de dollars de revenus annuels récurrents (ARR) au début du mois, un chiffre qui a grimpé à 5 milliards de dollars à la fin du mois de juillet. Selon des sources internes, la société pourrait atteindre 9 milliards de dollars d'ARR d'ici la fin de l'année, reflétant la demande explosive pour ses modèles d'IA Claude et ses offres aux entreprises.Se positionnant comme une alternative fiable et axée sur la sécurité dans la course à l'IA polyvalente, Anthropic s'impose progressivement comme l'un des principaux concurrents d'OpenAI et de xAI, l'entreprise d'Elon Musk. Ces nouveaux capitaux devraient soutenir les investissements de l'entreprise dans les talents, les infrastructures et la formation avancée en matière d'IA, lui permettant ainsi de se développer davantage dans un environnement de plus en plus concurrentiel.Avec cette dernière levée de fonds, Anthropic ne se contente pas de lever des fonds, elle consolide également son statut de l'une des entreprises d'IA les plus précieuses et les plus influentes au monde.Fait intéressant, Anthropic a récemment mis en place des limites de débit hebdomadaires pour son outil d'assistance au codage, Claude Code . Cette décision vise à freiner l'utilisation intensive par certains utilisateurs qui, selon Anthropic, laisseraient Claude Code fonctionner "en continu en arrière-plan, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7."Les raisons invoquées par Anthropic pour cette nouvelle politique sont multiples. Tout d'abord, une utilisation aussi constante engendre des coûts financiers considérables pour l'entreprise. De plus, elle soulève des préoccupations environnementales en raison de la consommation d'énergie nécessaire pour maintenir ces opérations ininterrompues. L'entreprise a également évoqué la possibilité que certains utilisateurs violent les conditions de service en partageant ou en revendant des comptes, bien que les détails à ce sujet restent flous.Pour rappel, Anthropic fait également face à une action en justice qui a notamment révélé la façon dont l'entreprise a détruit des millions de livres imprimés dans le seul but de former son IA Claude. Anthropic a retiré la reliure des livres, les a numérisés en fichiers numériques et a jeté les originaux. Cette numérisation destructrice a joué en sa faveur : le juge a estimé que cela relève de l'usage loyal, car les livres achetés ont été transformés, utilisés en interne, sans création de nouveaux exemplaires. Mais l'affaire se complique : Anthropic a aussi téléchargé plus de 7 millions de livres numériques piratés. Pour ces copies pirates, Anthropic doit faire face à un procès pour des dommages-intérêts.: BloombergPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?