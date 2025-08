Une étude de Microsoft identifie les 40 emplois les plus vulnérables à l'IA, en particulier ceux liés à la création de contenu et à la langue, tout en soulignant la résilience des rôles pratiques et physiques

Envoyé par Extrait de l'étude Envoyé par

Compte tenu de l'adoption rapide de l'IA générative et de son potentiel d'impact sur un large éventail de tâches, comprendre les effets de l'IA sur l'économie est l'une des questions les plus importantes pour la société. Dans ce travail, nous faisons un pas vers cet objectif en analysant les activités professionnelles que les gens réalisent avec l'IA, le succès et l'ampleur de ces activités, et en combinant ces données avec celles relatives aux professions qui exercent ces activités. Nous analysons un ensemble de données de 200 000 conversations anonymisées et protégées entre les utilisateurs et Microsoft Bing Copilot, un système d'IA générative accessible au public.



Nous constatons que les activités professionnelles pour lesquelles les gens sollicitent le plus souvent l'aide de l'IA concernent la collecte d'informations et la rédaction, tandis que les activités les plus courantes réalisées par l'IA elle-même sont la fourniture d'informations et d'assistance, la rédaction, l'enseignement et le conseil. En combinant ces classifications d'activités avec des mesures de la réussite des tâches et de l'ampleur de leur impact, nous calculons un score d'applicabilité de l'IA pour chaque profession.



Nous constatons que les scores d'applicabilité de l'IA les plus élevés concernent les groupes de professions intellectuelles telles que l'informatique et les mathématiques, le soutien administratif et de bureau, ainsi que les professions telles que la vente, dont les activités consistent à fournir et à communiquer des informations. En outre, nous caractérisons les types d'activités professionnelles les plus réussies, la corrélation entre le salaire et le niveau d'éducation et l'applicabilité de l'IA, et la comparaison entre l'utilisation réelle et les prévisions de l'impact de l'IA sur les professions.