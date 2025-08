Andy Jassy, PDG d'Amazon, souhaite intégrer des publicités dans les conversations de votre assistant numérique Alexa+ alimenté par l'IA, après avoir dépensé une fortune dans la course à l'IA



En février, Amazon a dévoilé une nouvelle version de son célèbre assistant numérique Alexa pilotée par l'IA générative . Elle est baptisée Alexa+ et s'appuie sur de grands modèles de langage (LLM). Alexa+ peut effectuer de nombreuses tâches, notamment : commander des courses chez Amazon Fresh, faire une réservation sur OpenTable, jouer de la musique à partir des services de streaming les plus populaires, y compris Apple Music et Spotify... Selon Amazon, Alexa+ serait également capable de mémoriser des détails personnels tels que votre régime alimentaire et vos préférences cinématographiques.Après ce lancement, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a récemment fait part de son intention d'introduire des publicités lorsque les utilisateurs discutent avec Alexa+. Actuellement disponible aux États-Unis, la société affirme qu'Alexa+ a été déployée et est utilisée par des millions d'utilisateurs. Jassy souhaite désormais insérer des publicités entre ces conversations, ce qui constituera une première pour la société.Le PDG d'Amazon a fait ces déclarations lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre avec les parties prenantes. Soulignant les réalisations de l'entreprise au cours du trimestre précédent qui s'est terminé en juin, Jassy a déclaré que la version actuelle d'Alexa apporte plus d'intelligence dans la manière dont elle traite et gère les tâches, selon les transcriptions de Seeking Alpha. Ses capacités d'agent ont également été mentionnées.Jassy a également affirmé qu'à l'heure actuelle, des millions d'utilisateurs aux États-Unis ont accès à Alexa+, et que le reste du pays y aura accès dans les prochains mois. Plus tard cette année, la société prévoit de lancer l'assistant vocal à l'international. Il a également affirmé qu'Alexa+ était utilisé de manière plus étendue et plus fréquente que son prédécesseur. Sur cette base, Jassy a déclaré aux parties prenantes : "À terme, le PDG d'Amazon voit également un potentiel pour un "élément d'abonnement" avec l'assistant vocal. Cependant, il ajoute que cela ne se produira pas dans un avenir proche. Il convient de noter qu'Alexa+ est actuellement disponible gratuitement pour les membres Prime, tandis que les non-membres doivent payer 9,99 dollars par mois pour ce service.Comme l'a expliqué Amazon lors de son lancement, Alexa+ est personnalisé pour chaque utilisateur. Il mémorise ce que vous aimez écouter, les vidéos que vous avez regardées, ce que vous avez acheté récemment, où vous avez expédié les articles, et comment vous aimez payer vos achats. Les utilisateurs peuvent demander à Alexa+ de se souvenir de dates importantes, de préférences alimentaires et de recettes de famille, et d'appliquer ces connaissances à certaines situations, par exemple à un dîner en famille.En outre, Alexa+ fonctionnerait sur « presque tous » les appareils Alexa commercialisés jusqu'à présent, à commencer par les Echo Show 8, 10, 15 et 21. Une compatibilité qu'Amazon a préparé depuis mars. Amazon avait notamment supprimé une fonction de confidentialité . Certains appareils Amazon Echo avaient la possibilité de traiter les commandes localement, "sur l'appareil", ce qui permettait de garder votre voix dans les limites de votre maison. Mais depuis, tous les haut-parleurs intelligents Echo équipés d'Alexa ont envoyé vos enregistrements vocaux dans le cloud.Amazon avait notamment déclaré : "". Une décision qualifié d'"" par un critique.: Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestrePensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?