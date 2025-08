ChatGPT est en passe de franchir la barre des 700 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires avec une croissance quadruplée en un an

et les revenus récurrents annuels atteignent 13 milliards de dollars

Comment ChatGPT se compare-t-il aux autres moteurs de recherche ?

Comment la croissance de ChatGPT se démarque-t-elle ?

OpenAI lève plusieurs milliards de dollars auprès de divers investisseurs

Les concurrents d'OpenAI prennent des mesures similaires

Des milliards injectés dans l'IA sans perspective de rendement claire

Conclusion



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 493 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Nick Turley, vice-président et responsable de l'application ChatGPT, a publié sur X (ex-Twitter) des chiffres mis à jour sur la croissance du chatbot d'IA. Les nouveaux chiffres montrent que ChatGPT a connu une croissance impressionnante au cours des deux dernières années , en dépit d'une concurrence féroce. ChatGPT a connu une croissance quatre fois supérieure à celle de 2024 et se rapproche de la barre des 700 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires.« Chaque jour, des personnes et des équipes apprennent, créent et résolvent des problèmes de plus en plus complexes. Une grande semaine nous attend. Je suis reconnaissant à l'équipe d'avoir rendu ChatGPT plus utile et d'avoir rempli notre mission afin que tout le monde puisse bénéficier de l'IA », a-t-il écrit.Ce chiffre couvre tous les produits d'IA liés à ChatGPT - gratuit, Plus Pro, Enterprise, Team et Edu - et intervient alors que les messages quotidiens des utilisateurs ont dépassé les trois milliards. Selon l'entreprise, ce nombre croît rapidement. Par ailleurs, OpenAI compte désormais 5 millions d'utilisateurs professionnels payants, contre 3 millions en juin, car de plus en plus d'entreprises et d'établissements d'enseignement se tournent vers les produits d'IA.ChatGPT a encore du chemin à parcourir pour atteindre le nombre d'utilisateurs de l'outil d'IA de recherche de Google, AI Overviews. Ce produit, qui résume les résultats de recherche, compte aujourd'hui environ deux milliards d'utilisateurs mensuels dans plus de 200 pays. Ce chiffre a été révélé par Sundar Pichai, PDG d'Alphabet et de Google, lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du géant de la recherche en ligne en juillet.Cependant, des études ont révélé que l'introduction de la fonction AI Overviews sur Google ruine le trafic et le modèle économique des sites Web , tout en transformant la toile en une immense base de contenus recyclés par des machines sans originalité. Google a rejeté ses conclusions, affirmant que son outil améliore le trafic des sites. Selon Sundar Pichai, le chatbot d'IA de Google, Gemini, compterait plus de 450 millions d'utilisateurs actifs mensuels.Les moteurs de recherche traditionnels ne communiquent pas le nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires, ce qui rend les comparaisons directes difficiles. Google publie des données agrégées comme le nombre total de requêtes ou l'utilisation mensuelle des produits. Bien que Google traite des milliards de recherches par jour et touche des milliards d'utilisateurs dans le monde entier, ses premiers indicateurs de croissance se limitaient au volume de recherche.En 2004, environ six ans après son lancement, Google traitait plus de 200 millions de recherches par jour. Ce chiffre est passé à quatre milliards de recherches quotidiennes en 2009, soit plus d'une décennie après la création de l'entreprise. Pour le moteur de recherche Bing de Microsoft, un chiffre comparable a été atteint en 2023, lorsque Microsoft a annoncé que son Bing Chat, piloté par l'IA, avait atteint 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens.Cependant, cela fait référence à la nouvelle interface conversationnelle, et non à Bing Search dans son ensemble. OpenAI et ses concurrents, tels que Perplexity AI, envisagent de réinventer la recherche en ligne en s'appuyant sur l'IA générative. Mais à l'heure actuelle, l'expérience suscite une grande controverse.L'équipe de Cloudflare a révélé un comportement de crawling furtif de la part de Perplexity AI . Perplexity AI, qui propose un moteur de réponse basé sur l'IA, déploie des robots d'indexation non déclarés qui se font passer pour des navigateurs Chrome classiques afin de contourner le blocage des sites. Il modifie de manière continue son agent utilisateur afin de dissimuler son activité de crawling, tout en ignorant parfois les restrictions des fichiers robots.txt.Contrairement aux moteurs de recherche classiques, qui ont construit leur base d'utilisateurs à une époque où l'accès à Internet était limité, ChatGPT est entré sur un marché numérique mature où son adoption mondiale pouvait se faire immédiatement. Néanmoins, sa croissance est significative, même selon les normes actuelles. Les statistiques hebdomadaires sont généralement un indicateur plus fiable de la valeur d'un produit que les fluctuations quotidiennes.L'augmentation de l'utilisation de ChatGPT témoigne d' un changement plus général dans la manière dont les gens recherchent des informations en ligne . Un article du Wall Street Journal cite la société d'études de marché Datos, qui a constaté que les outils basés sur l'IA tels que ChatGPT et Perplexity AI représentent 5,6 % des recherches effectuées sur les navigateurs de bureau aux États-Unis, soit plus du double de leur part il y un an auparavant.Cette tendance est encore plus marquée chez les premiers utilisateurs. Parmi les personnes qui ont commencé à utiliser les grands modèles de langage en 2024, près de 40 % de leurs visites sur les navigateurs de bureau sont désormais consacrées aux outils de recherche basés sur l'IA. Au cours de la même période, la part du trafic provenant de ces utilisateurs sur les moteurs de recherche traditionnels est passée de 76 % à 61 %, selon Datos.L'annonce de Nick Turley est intervenue après qu'OpenAI a levé 8,3 milliards de dollars fin juillet 2025 auprès d'investisseurs de premier plan, dont Dragoneer Investment Group, Andreessen Horowitz (a16z) et Sequoia Capital. Selon une source anonyme citée par CNBC, l'investissement fait partie d'une levée de fonds de 40 milliards de dollars menée par SoftBank. La levée de fonds a été réalisée plus tôt que prévu et a été sursouscrite cinq fois.Les revenus récurrents annuels d'OpenAI s'élèvent aujourd'hui à 13 milliards de dollars, contre 10 milliards en juin, et l'entreprise est en passe de dépasser les 20 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Cependant, les analystes de Wall Street avertissent que même avec une valorisation de 300 milliards de dollars et un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars, OpenAI aura besoin de capitaux considérables pour soutenir sa croissance mondiale.La coentreprise Stargate fondée par OpenAI, SoftBank, Oracle et MGX prévoit d'investir jusqu'à 500 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA sur une période de quatre ans. OpenAI a conclu un contrat de location de 30 milliards de dollars par an avec Oracle pour 4,5 gigawatts de capacité de centre de données aux États-Unis, a conclu un accord de 11,9 milliards de dollars sur cinq ans avec CoreWeave et s'étend en Europe avec Stargate Norway.OpenAI travaille également avec la société émiratie G42 pour construire un énorme centre de données à Abu Dhabi. OpenAI tente en effet de construire un réseau d'infrastructure d'IA à travers le monde afin d'offrir les services de ses différentes plateformes d'IA aux entreprises du monde entier.Un mémo qui a fait l'objet d'une fuite et qui a été communiqué à Wired montre le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, faire marche arrière en ce qui concerne le financement du Moyen-Orient, en écrivant qu'il est devenu « beaucoup plus difficile de rester à la frontière » du développement de l'IA sans faire appel aux richesses souveraines du Golfe. La déclaration de Dario Amodei marque un changement par rapport à la position antérieure d'Anthropic.Selon des rapports parus l'année dernière, Anthropic avait refusé d'accepter des fonds en provenance d'Arabie saoudite alors qu'il recherchait de nouveaux investisseurs. Les nouveaux capitaux et la croissance de l'utilisation soulignent l'appétit croissant des investisseurs pour les plateformes d'IA.Anthropic est également en pourparlers pour lever jusqu'à 5 milliards de dollars à une valeur de 170 milliards de dollars, après un tour de table de 3,5 milliards de dollars en début d'année qui a valorisé l'entreprise à 61,5 milliards de dollars. Les concurrents bien établis, tels que Google et Microsoft, investissent également massivement afin de rester dans la course. Microsoft prévoit des milliards de dollars d'investissement dans le cloud et l'IA en 2025.En 2023, 71 % des gains totaux du S&P 500 étaient attribuables à sept entreprises que sont : Apple, Nvidia, Tesla, Alphabet, Meta, Amazon et Microsoft. Elles comptent toutes parmi les plus gros investisseurs en IA. Quatre d'entre elles (Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta) ont investi 246 milliards de dollars en 2024 pour soutenir le développement de l'IA. Selon plusieurs analystes, les investissements dans l'IA continueront à croître au cours des prochaines années.En outre, les racks de GPU et ces centres de données nécessaires au développement de l'IA ont besoin d'énergie , et l'industrie de l'énergie se lance également dans une frénésie d'investissement unique en son genre pour suivre le rythme. Il est difficile de se faire une idée de l'ampleur des centres de données prévus pour alimenter l'IA générative. Oracle a annoncé qu'il a l'intention de construire un centre de données de l'ordre du gigawatt uniquement pour l'IA.OpenAI a informé la Maison Blanche de la nécessité de construire des centres de données de 5 gigawatts, ce qui correspond à l'énergie consommée par environ trois millions de foyers américains par an. Un rapport publié par McKinsey prévoit que l'électricité destinée à alimenter les centres de données d'IA triplera, passant de 3 à 4 % de l'électricité des États-Unis à 11 % ou 12 % d'ici à 2030. Mais le secteur de l'électricité croit généralement de 2 à 3 % par an.Ce qui est bien trop peu pour répondre à l'augmentation prévue de la demande. McKinsey estime que les compagnies d'électricité devraient dépenser 500 milliards de dollars en plus de leurs dépenses d'investissement prévues pour répondre aux besoins des centres de données d'IA. Si cela s'avère exact, il s'agit là d'un sérieux goulot d'étranglement, non seulement pour OpenAI, mais aussi pour la croissance attendue de l'industrie de l'IA dans son ensemble.Torsten Sløk, éminent économiste en chef chez Apollo Global Management, a récemment adressé une note aux clients de l'entreprise. Mais cette note sert également d'avertissement à l'endroit de toute l'industrie technologique : les principales entreprises du S&P 500 sont « plus surévaluées » que les grandes entreprises au plus fort de la bulle Internet à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Et cela représente un gros risque pour l'industrie.ChatGPT est en passe d'atteindre 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires, rivalisant désormais avec les produits grand public traditionnels en matière d'échelle. À mesure que les outils d'IA deviennent le point de départ principal des requêtes, les spécialistes du marketing devront repenser leur approche en matière de visibilité et d'engagement. Pour rester compétitifs, ils doivent prendre cette évolution et composer désormais avec l'IA.Cependant, malgré des investissements estimés à plusieurs centaines de milliards de dollars par an dans l'IA générative, le chiffre d'affaires généré reste faible. Les investisseurs sont de plus en plus sceptiques sur les promesses initiales, notamment sur les gains de productivités et les retours sur investissement. À l'heure actuelle, l'IA reste à la fois un gouffre financier et énergétique , les centres de données mettant à rude épreuve les réseaux électriques.Source : Nick Turley, vice-président et responsable de l'application ChatGPTQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la croissance rapide du chatbot ChatGPT d'OpenAI ?Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer l'adoption rapide du produit d'OpenAI ?En continuant sur cette lancée, ChatGPT va-t-il faire de l'ombre à Google dans les années à venir ?