Google accepte de suspendre les charges de travail liées à l'IA afin de protéger le réseau électrique en cas de pics de demande, en reprogrammant les charges de travail jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Les technologies telles que l'IA sont sur le point de déclencher une nouvelle vague d'innovation et de croissance économique. Répondre de manière efficace et fiable aux besoins énergétiques de l'IA représente également une occasion unique de moderniser l'ensemble de notre système énergétique.C'est pourquoi nous nous efforçons d'intégrer des capacités de demande flexibles à notre parc de centres de données, ce qui nous permet de modifier ou de réduire la demande en électricité à certaines heures ou à certaines périodes de l'année. Ces capacités, souvent appelées « réponse à la demande », présentent plusieurs avantages, d'autant plus que la consommation d'électricité continue d'augmenter aux États-Unis et ailleurs. Elles permettent d'interconnecter plus rapidement les grandes charges électriques telles que les centres de données, contribuent à réduire la nécessité de construire de nouvelles lignes de transport et centrales électriques, et aident les opérateurs de réseaux à gérer plus efficacement les réseaux électriques.Nous sommes heureux d'annoncer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces capacités, notamment deux nouveaux accords avec Indiana Michigan Power (I&M) et Tennessee Valley Authority (TVA). Ces accords représentent la première fois que nous fournissons une réponse à la demande des centres de données en ciblant les charges de travail liées à l'apprentissage automatique (ML). Cette initiative s'appuie sur notre démonstration réussie avec l'Omaha Public Power District (OPPD), où nous avons réduit la demande en électricité associée aux charges de travail d'apprentissage automatique lors de trois événements sur le réseau l'année dernière, ouvrant ainsi la voie à d'autres opportunités dans d'autres endroits.», a déclaré Steve Baker, président et directeur de l'exploitation d'I&M.Pour faire progresser l'ambition de Google d'utiliser une énergie sans carbone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il faut adopter une approche holistique, à la fois pour se procurer de l'énergie propre et pour soutenir le réseau grâce à des solutions axées sur la demande. La flexibilité de la demande est un élément important de ce portefeuille : elle peut être déployée rapidement, ce qui permet de combler l'écart entre la croissance à court terme de la charge et les solutions d'énergie propre à long terme, et offre des avantages immédiats.Les premières capacités de réponse à la demande des centres de données que nous avons développées consistent à déplacer les tâches informatiques non urgentes, telles que le traitement d'une vidéo YouTube, pendant les périodes spécifiques où le réseau est sollicité. Grâce à nos partenariats continus avec Centrica Energy et le gestionnaire de réseau de transport Elia en Belgique, ainsi qu'avec Taiwan Power Company à Taïwan, nous avons exploité cette capacité pour aider les opérateurs de réseau à maintenir la fiabilité pendant les périodes de l'année où la demande est la plus forte.Avec l'accélération de l'adoption de l'IA, nous voyons une opportunité significative d'étendre notre boîte à outils de réponse à la demande, de développer des capacités spécifiques pour les charges de travail ML et de les exploiter pour gérer de nouvelles charges énergétiques importantes. En incluant la flexibilité de la charge dans notre plan énergétique global, nous pouvons gérer la croissance tirée par l'IA même lorsque la production et le transport d'électricité sont limités. Nous pensons qu'il s'agit d'un outil prometteur pour gérer de nouvelles charges énergétiques importantes et faciliter les investissements et la croissance.La flexibilité de la demande des centres de données en est encore à ses débuts et ne sera disponible que dans certains endroits. La flexibilité d'un centre de données donné est limitée, car un niveau de fiabilité élevé est essentiel pour des services tels que Search et Maps, ainsi que pour les clients Cloud dans des secteurs essentiels tels que la santé.L'intégration des charges de travail ML est une étape importante pour permettre une flexibilité de la demande à plus grande échelle, offrant une fiabilité du réseau et des avantages en termes de coûts dans les endroits où ces capacités sont déployées. En nous engageant dans une planification à long terme des ressources avec des partenaires tels que I&M et TVA, nous pouvons intégrer la flexibilité dans le développement futur du réseau parallèlement au déploiement de l'infrastructure des centres de données de Google.La gestion de la croissance de la charge des centres de données nécessitera un ensemble de solutions, notamment des investissements dans la production et le transport d'électricité de nouvelle génération, mais la réponse à la demande peut jouer un rôle important. À l'avenir, nous restons déterminés à collaborer avec les opérateurs de réseaux, les services publics et les partenaires industriels afin de saisir les immenses opportunités offertes par l'IA tout en soutenant un système énergétique propre, fiable et abordable pour tous.