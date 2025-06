Les émissions liées à l'IA ont augmenté de 150 % parmi les grandes entreprises technologiques, en raison de la forte demande énergétique des centres de données d'Amazon, de Microsoft, d'Alphabet et de Meta

Les émissions de carbone liées à l'IA ont augmenté de 150 % parmi les grandes entreprises technologiques, en raison de la forte demande énergétique des centres de données d'Amazon, de Microsoft, d'Alphabet et de Meta

Les investissements dans l'IA devraient faire grimper la consommation mondiale d'énergie

L'influence de l'IA sur les performances en matière d'émissions



Ces conclusions font écho aux préoccupations des experts selon lesquelles l'IA générative accélère la crise climatique . Les modèles d'IA nécessitent en effet d'énormes ressources énergétiques et hydriques tout au long de leur cycle de vie, et génèrent des émissions de CO₂ considérables une fois déployés. Selon la chercheuse Sasha Luccioni, l'utilisation généralisée et souvent futile de l'IA représente une menace sérieuse pour la durabilité environnementale, car elle consomme jusqu'à 30 fois plus d'énergie qu'une recherche standard sur Internet.D'après le récent rapport de l'ONU, Amazon a connu la plus forte augmentation, ses émissions opérationnelles augmentant de 182 % en 2023 par rapport à 2020. Microsoft a connu une augmentation de 155 %, tandis que Meta et Alphabet ont enregistré des hausses respectives de 145 % et 138 %. L'étude de l'UIT a examiné les émissions de gaz à effet de serre de 200 grandes entreprises numériques au cours de la même période. Meta, qui possède des plateformes telles que Facebook et WhatsApp, a mis en avant son rapport sur le développement durable, qui décrit les efforts déployés pour réduire les émissions et l'utilisation des ressources dans ses centres de données.Amazon a souligné son engagement en faveur du développement durable en investissant dans des projets d'énergie sans carbone, y compris dans le nucléaire et les sources renouvelables. Microsoft a fait état d'améliorations en matière d'efficacité énergétique et d'un passage à des systèmes de refroidissement liquide au niveau des puces afin de réduire la consommation d'énergie des centres de données. Les autres entreprises n'ont pas fourni de commentaires immédiats.Le rapport prévoit qu'avec l'augmentation des investissements dans l'IA, les émissions des systèmes d'IA les plus polluants pourraient atteindre 102,6 millions de tonnes équivalent CO2 par an. La demande énergétique des centres de données nécessaires au développement de l'IA pourrait mettre à rude épreuve les infrastructures existantes.« La croissance rapide de l'IA entraîne une forte augmentation de la demande mondiale d'électricité, la consommation d'électricité des centres de données augmentant quatre fois plus vite que l'augmentation globale de la consommation d'électricité », indique le rapport. « Les entreprises numériques évaluées dans le rapport de cette année ont consommé environ 581 TWh d'électricité (2,1 % de la demande mondiale), l'IA étant probablement l'un des moteurs de cette croissance. »« Pour tenir leur rôle, les entreprises numériques doivent adopter des objectifs d'émission absolus et assortis de délais pour tous les champs d'application et divulguer intégralement toutes les émissions pertinentes du champ d'application 3, en particulier dans le domaine du matériel et de l'électronique. Les gouvernements et les investisseurs devraient encourager la vérification par des tiers et la production de rapports complets sur le climat conformément aux systèmes obligatoires de déclaration des GES par les entreprises. », précise le rapport.Le mois dernier, des recherches menées par Alex de Vries-Gao, fondateur de Digiconomist, et publiées dans la revue Joule, suggèrent que les systèmes d'IA pourraient bientôt représenter près de la moitié de la consommation d'énergie des centres de données. Cela met en évidence les besoins énergétiques croissants des technologies d'IA, qui affectent les opérations des centres de données à l'échelle mondiale.En outre, un rapport d'avril 2025 de l'Agence internationale de l'énergie (IEA) prévoit que l'IA aura un impact significatif sur le secteur de l'énergie au cours de la prochaine décennie. Le rapport, intitulé « Energy and AI », prévoit que d'ici 2030, les centres de données consommeront plus de 945 térawattheures (TWh) d'électricité, soit plus que la consommation totale d'électricité actuelle du Japon, et que les centres de données améliorés par l'IA devraient quadrupler leur demande d'électricité.Le rapport estime que compte tenu de l'omniprésence de l'IA et de son intégration croissante dans divers services, il est difficile d'estimer l'impact direct de l'utilisation de l'IA. C'est pourquoi la définition et l'établissement de limites d'émissions pour l'utilisation de l'IA posent d'importants problèmes.Les données des centres de données d'IA peuvent être faciles à suivre, alors qu'un algorithme basé sur l'IA dans une fonction de réseau spécifique serait difficile à définir et à suivre séparément, précisent les auteurs de l'étude.Actuellement, il n'existe pas de normes ou d'exigences législatives obligeant les entreprises à divulguer leurs émissions d'IA ou leur consommation d'énergie, ce qui rend la compréhension de l'impact de l'IA sur la consommation d'énergie au niveau de l'entreprise moins évidente. Toutefois, selon l'étude, les données tirées des rapports des entreprises révèlent une tendance à la hausse des émissions opérationnelles pour les entreprises ayant adopté l'IA à grande échelle. Ces données coïncident avec une demande et des investissements plus importants dans les centres de données.La figure ci-dessus montre la part des émissions opérationnelles (en utilisant les émissions du champ d'application 2 basées sur la localisation) de 2021 à 2023 en proportion des émissions de 2020 pour Amazon, Microsoft, Alphabet (Google) et Meta, qui sont tous d'importants fournisseurs ou utilisateurs d'IA. En 2023, les émissions opérationnelles de ces entreprises représentaient en moyenne 150 % de ce qu'elles étaient en 2020.Les grandes entreprises de télécommunications n'ont pas connu d'augmentation au cours de la même période, bien que l'IA soit susceptible d'être intégrée dans leurs logiciels. L'IA n'est pas seulement avide de données mais aussi d'énergie et, à mesure que l'expansion de l'IA se poursuit, l'augmentation de la demande d'énergie pourrait exercer une pression sur l'infrastructure énergétique existante et mettre en péril les objectifs de transition énergétique.Par ailleurs, le débat sur les répercussions environnementales de l'IA continue de s'intensifier. Des institutions telles que le MIT définissent l'IA comme des systèmes qui simulent le raisonnement humain, mais elles notent que cette capacité s'accompagne d'une forte consommation d'énergie. Des outils tels que ChatGPT sont notamment critiqués pour leur consommation d'énergie pendant les phases d'entraînement et d'inférence. Les experts soulignent que la phase d'entraînement, en particulier, entraîne une consommation d'électricité et des émissions de CO₂ à grande échelle, ce qui accentue son impact climatique disproportionné.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de l'ONU crédibles ou pertinentes ?