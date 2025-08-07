Chez Google DeepMind, nous sommes à la pointe de la recherche sur les environnements simulés depuis plus de dix ans, qu'il s'agisse de former des agents à maîtriser des jeux de stratégie en temps réel ou de développer des environnements simulés pour l'apprentissage ouvert et la robotique. Ce travail nous a incités à développer des modèles du monde, c'est-à-dire des systèmes d'IA capables d'utiliser leur compréhension du monde pour en simuler certains aspects, permettant ainsi aux agents de prédire à la fois l'évolution d'un environnement et l'impact de leurs actions sur celui-ci.Les modèles de monde constituent également une étape clé sur la voie de l'AGI, car ils permettent de former des agents IA dans un programme illimité d'environnements de simulation riches. L'année dernière, nous avons présenté les premiers modèles mondiaux de base avec Genie 1 et Genie 2, qui pouvaient générer de nouveaux environnements pour les agents. Nous avons également continué à faire progresser l'état de l'art en matière de génération vidéo avec nos modèles Veo 2 et Veo 3, qui font preuve d'une compréhension approfondie de la physique intuitive.Chacun de ces modèles marque une avancée dans différentes capacités de simulation du monde. Genie 3 est notre premier modèle de monde à permettre une interaction en temps réel, tout en améliorant la cohérence et le réalisme par rapport à Genie 2.