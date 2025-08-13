xAI, la société d'Elon Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), a rendu Grok 4 gratuit pour tous les utilisateurs, quelques jours seulement après qu'OpenAI a dévoilé son dernier modèle GPT-5. Cependant, il y a un hic : la version gratuite de Grok 4 ne permet d'effectuer qu'un nombre limité de requêtes par jour, au-delà duquel l'utilisateur est invité à souscrire à un abonnement. Avec ces lancements si rapprochés, la concurrence entre les deux géants de l'IA n'a jamais été aussi passionnante.
Cette initiative survient quelques semaines seulement après le lancement par XAI de Grok 4, que Elon Musk présente comme « l'assistant IA le plus puissant au monde » et dont l'abonnement mensuel est de 300 dollars. Ce lancement est survenu peu après que l'IA « anti-woke » Grok de Musk a fait l'éloge d'Hitler, suscitant la controverse en raison de ses propos prétendument antisémites, de son parti pris idéologique et de son prix élevé.
Toutefois, la course à l'IA vient de connaître un bouleversement majeur. Grok 4 de xAI est désormais gratuit pour tous les utilisateurs, une décision annoncée par Elon Musk quelques jours seulement après qu'OpenAI ait dévoilé GPT-5, son modèle le plus avancé à ce jour.
Elon Musk a confirmé la nouvelle sur X, en écrivant : « Grok 4 est désormais gratuit pour tous les utilisateurs. La version gratuite permet d'effectuer un petit nombre de requêtes par jour. Au-delà, un abonnement est nécessaire. »
Elon Musk a également profité de l'occasion pour dévoiler une fonctionnalité remarquable de Grok 4 : « Un appui long sur n'importe quelle image permet de la transformer en vidéo en environ 17 secondes. »
Cet exemple résume bien l'approche de Grok 4 : accessible, rapide et agréable à utiliser. GPT-5, en revanche, se présente comme une mise à niveau de précision axée sur un raisonnement plus approfondi, des capacités multimodales avancées et des intégrations professionnelles.
Comparaison des principales fonctionnalités de Grok 4 et de GPT-5
Grok 4 et GPT-5 offrent tous deux de puissantes capacités d'IA, mais ils sont conçus pour des publics et des priorités différents.
Grok 4, disponible gratuitement avec une limite de cinq requêtes par jour, propose deux modes d'interaction principaux : le mode automatique pour des réponses rapides et quotidiennes, et le mode expert pour un raisonnement plus complexe. Il excelle dans les tâches rapides et créatives, comme la conversion d'une image en une courte vidéo en environ 17 secondes, ainsi que dans l'analyse d'images, les conversations informelles et l'assistance au codage.
Les niveaux payants offrent une utilisation illimitée, des performances plus rapides et un accès anticipé à des outils expérimentaux, ce qui les rend attrayants pour les utilisateurs quotidiens, les créateurs de contenu et les codeurs amateurs.
GPT-5, quant à lui, se positionne comme une IA haut de gamme de qualité professionnelle, mais offre un accès gratuit limité au sein de ChatGPT.
Les comptes ChatGPT gratuits peuvent envoyer jusqu'à 10 messages toutes les 5 heures. Une fois cette limite atteinte, les conversations basculent automatiquement vers une version « mini » allégée du modèle jusqu'à ce que la limite soit réinitialisée.
Les utilisateurs gratuits bénéficient également d'un message GPT-5 Thinking par jour, qui débloque le raisonnement le plus avancé du modèle pour une seule requête. Pour une utilisation complète et illimitée, GPT-5 est disponible via ChatGPT Plus et les plans d'entreprise, où il offre un raisonnement multimodal, une compréhension contextuelle en temps réel et des réponses hautement personnalisées.
Il peut traiter des images, de la voix et du texte dans des sessions unifiées, avec des fonctionnalités de conversion texte-vidéo en version bêta, et offre une assistance robuste au codage, un raisonnement étendu, un accès aux plugins et une intégration profonde avec des outils tiers.
Conçu pour les entreprises, les chercheurs et les utilisateurs expérimentés, GPT-5 se positionne comme le choix incontournable pour les travaux d'IA de niveau professionnel.
Deux stratégies différentes
La décision de xAI de supprimer le paywall pour Grok 4 est clairement une tentative pour favoriser l'adoption massive. En permettant à tout le monde d'essayer le modèle, même avec des limites quotidiennes, cela encourage les cas d'utilisation virale et l'expérimentation occasionnelle.
OpenAI, quant à lui, mise davantage sur le positionnement haut de gamme, en conservant GPT-5 comme un outil de pointe pour les utilisateurs qui privilégient les performances, la précision et l'intégration plutôt que l'accès gratuit.
Si l'initiative visant à rendre l'utilisation de Grok 4 gratuite peut attirer un public plus large, elle expose également la plateforme à des risques accrus. Deux jours seulement après sa sortie, les chercheurs de NeuralTrust sont parvenus à exécuter un jailbreak complexe de l'IA Grok 4 de xAI afin d'inciter le modèle à produire des contenus dangereux, tels que des recettes de cocktails Molotov, de drogues illicites ou de toxines, avec un taux de réussite allant de 30 à 67 %. Un incident qui illustre le défi permanent que représentent la sécurité et la modération de l'IA avancée.
Source : Elon Musk
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative d'Elon Musk crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
Vulnérabilités des chatbots IA : Grok d'Elon Musk obtient la pire note en matière de sécurité parmi les LLM les plus populaires, selon les tests d'Adversa AI. Llama de Facebook fait mieux que ChatGPT
Grok, l'IA « anti-woke » d'Elon Musk, dérape : éloge d'Hitler, glorification de Musk pour avoir supprimé les filtres « woke », attaque contre Donald Trump au sujet des inondations au Texas
Le chatbot d'IA Grok d'Elon Musk a commencé à propager des propos négationnistes sur le changement climatique, ce qui menace de désinformer les utilisateurs et de saper des décennies de recherche
L'IA Grok d'Elon Musk répond à des tweets aléatoires avec des informations sur un présumé « génocide blanc » en Afrique du Sud, une théorie du complot répandue par des suprémacistes blancs et Musk lui-même
Vous avez lu gratuitement 509 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.