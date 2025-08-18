un défi énergétique et financier colossal
Le mois daoût 2025 devait marquer une étape majeure pour OpenAI avec le déploiement de GPT-5, présenté comme un modèle plus avancé, plus « raisonné » et plus fiable que ses prédécesseurs. Pourtant, à peine disponible, le modèle a essuyé une vague de critiques de la part des utilisateurs. Le PDG Sam Altman affirme que ChatGPT est désormais comparable à un « super-pouvoir » et équivaut à « un véritable expert titulaire d'un doctorat dans n'importe quel domaine, à votre disposition, capable de vous aider à atteindre vos objectifs ». Mais après une journée passée à l'essayer, beaucoup de gens sont déçus. Non seulement parce que GPT-5 a encore du mal à répondre à des questions basiques, mais aussi parce qu'il semble perturber de nombreux flux de travail, selon les plaintes publiées sur les réseaux sociaux.
Imperturbable, Sam Altman, a fait une annonce qui a laissé plusieurs stupéfaits : son entreprise aura besoin de « milliers de milliards de dollars » pour développer les infrastructures nécessaires à l'IA du futur.
Depuis son lancement, le GPT-5, le tout dernier modèle de langage à grande échelle d'OpenAI, a été la cible de nombreuses critiques. De nombreux utilisateurs se plaignent qu'il est stupide, ennuyeux et moins performant que le dernier LLM commercialisé par OpenAI. Sam Altman, le PDG de l'entreprise, a quelques mots réconfortants pour ceux qui s'inquiètent de la direction prise par son entreprise : l'IA est une bulle, et au fait, mon entreprise est sur le point de dépenser le PIB d'un pays comme la France pour développer notre infrastructure d'IA.
Tout s'est passé à l'occasion d'un diner à San Francisco qui a réuni des cadres supérieurs d'OpenAI et des journalistes. Altman a répondu à leurs questions pendant un bon moment. L'un des journalistes a expliqué « qu'aucun sujet n'était tabou, et tout, à l'exception de ce qui a été dit au dessert, était enregistré ».
« Je pense que nous avons complètement raté certaines choses lors du déploiement », a-t-il déclaré. « En revanche, le trafic de notre API a doublé en 48 heures et continue de croître. Nous n'avons plus de GPU. ChatGPT atteint un nouveau record d'utilisateurs chaque jour. Beaucoup d'utilisateurs apprécient vraiment le sélecteur de modèles. Je pense que nous avons tiré une leçon de ce que signifie mettre à niveau un produit pour des centaines de millions de personnes en une seule journée. »
Sam Altman semble d'accord avec les critiques qui qualifient l'industrie IA de « bulle »...
Dans le même temps, Altman semble être daccord avec les critiques de son industrie qui lont qualifiée de « bulle » semblable à lInternet des débuts.
« Lorsqu'une bulle spéculative éclate, les gens intelligents s'emballent pour un fond de vérité », a-t-il expliqué.
Depuis un certain temps, critiques et commentateurs se demandent si l'engouement suscité par le secteur de l'IA n'est pas voué à un effondrement brutal. Certains événements récents du secteur, comme la très mauvaise performance boursière de Coreweave, start-up spécialisée dans les centres de données et les infrastructures d'IA, ont renforcé ces inquiétudes. Nombreux sont ceux qui ont constaté que, jusqu'à présent, l'IA est un gouffre financier dans lequel les entreprises continuent d'investir des sommes colossales. L'espoir est qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, tout cet argent revienne au secteur de l'IA sous forme de bénéfices, mais qui sait quand ce jour viendra ?
Et Sam Altman de déclarer : « Si l'on considère la plupart des bulles spéculatives de l'histoire, comme la bulle technologique, on constate qu'il y a eu un véritable phénomène. La technologie était vraiment importante. Internet était un enjeu majeur. Les gens étaient surexcités. Sommes-nous dans une phase où les investisseurs sont globalement surexcités par l'IA ? Je pense que oui. L'IA est-elle la chose la plus importante à se produire depuis très longtemps ? Je pense que oui également. »
... mais veut quand même des « milliers de milliards de dollars » pour développer l'infrastructure IA de son entreprise
Que l'IA soit une bulle spéculative ou non, Altman souhaite toujours investir des sommes folles pour développer l'infrastructure IA de son entreprise. «*Il faut s'attendre à ce qu'OpenAI investisse des milliers de milliards de dollars dans la construction de centres de données dans un avenir proche*», a déclaré Altman aux journalistes.
« Nous devons faire ces terribles compromis dès maintenant », a-t-il déclaré. « Nous avons de meilleurs modèles, mais nous ne pouvons tout simplement pas les proposer, faute de capacités. Nous avons d'autres nouveaux produits et services que nous aimerions proposer. »
Il a confirmé des informations récentes selon lesquelles OpenAI envisage de financer une startup spécialisée dans les interfaces cerveau-ordinateur pour concurrencer Neuralink d'Elon Musk. « Je pense que les interfaces neuronales sont des idées intéressantes à explorer. J'aimerais pouvoir réfléchir à quelque chose et que ChatGPT y réponde. »
L'arrivée de Fidji Simo dans OpenAI pour gérer des « applications » implique-t-elle qu'il y aura d'autres applications autonomes en plus de ChatGPT ? « Oui, vous pouvez vous y attendre.» Il a laissé entrevoir ses ambitions en matière de médias sociaux : « Je me demande s'il est possible de créer une expérience sociale beaucoup plus innovante grâce à l'IA.» Il a également ajouté : « Si Chrome est vraiment rentable, nous devrions y réfléchir. »
Un défi énergétique et financier colossal
Cette montée en puissance de lIA ne concerne pas que le calcul : elle soulève aussi des enjeux énergétiques majeurs. Les puissances informatiques exigées par les modèles comme GPT-5 imposent une demande électrique considérable, mettant à lépreuve les infrastructures existantes.
Le coût de l'entrainement
Les bilans chiffrés disponibles se limitent souvent aux centres de données. Selon lAIE, leur consommation délectricité (excluant les réseaux de données et le minage de cryptomonnaies) oscillait entre 240 et 340 TWh en 2022, soit environ 1 à 1,3% de la consommation totale délectricité. En dépit dune croissance annuelle de 4%, la demande globale en électricité des centres de données na pas augmenté entre 2010 et 2020, grâce notamment à lamélioration de leur efficacité
énergétique.
Dans quelle mesure larrivée massive de lIA générative va-t-elle changer la donne? LIA générative est basée sur de grands modèles de langage (LLM) qui consomment de lénergie en deux temps. Dabord pour leur phase dentraînement, considérée il y a quelques années comme la plus énergivore. Ils sentraînent sur des téraoctets de données afin dapprendre la prédiction des mots ou des phrases dans un contexte donné.
La deuxième phase est celle de linférence dans laquelle le modèle donne une réponse en fonction dune requête. Ladoption massive des modèles dIA génératives a changé la donne et cette phase devient dès lors la plus prépondérante. Les récentes données fournies par Meta et Google indiquent quelle représente 60 à 70% de la consommation énergétique, contre 30 à 40% pour lentraînement.
ChatGPT vs recherche Google
Une requête ChatGPT consomme environ 3 Wh contre 0,3 Wh pour une recherche Google traditionnelle, toujours selon lAIE. Sachant quil y a environ 9 milliards de recherches Google par jour, leur transfert à une IA générative entraînerait une augmentation de 10 TWh par an. Goldman Sachs Research (GSR) estime que les besoins des centres de données vont augmenter de 160% dici à 5 ans. Dici la fin de la décennie, les centres de données devraient consommer de 3 à 4% de lénergie électrique totale, entraînant un doublement de leurs émissions de CO₂ entre 2022 et 2030. En Europe, après trois ans de diminution, la demande délectricité devrait retrouver son niveau de 2021 pour la période 2024-2026, estime lAIE, soit quelque 2560 TWh. Près du tiers de cette hausse est directement causé par les centres de données. GSR évalue laugmentation globale des besoins des centres de données issus de lIA à environ 200 TWh par an entre 2023 et 2030. Dici à 2028, lIA représenterait ainsi environ 19% de la demande dénergie des centres de données.
Des bénéfices encore à exploiter
Mais la consommation supplémentaire des IA génératives pourrait aussi être en partie compensée par les bénéfices quelle rend en général. Pour certains, lentraînement des modèles constituerait en fait un investissement, potentiellement rentable du point de vue énergétique, voire climatique. LIA pourrait ainsi accélérer la vitesse de linnovation énergétique, contribuant à mieux prédire et optimiser la consommation dénergie, lutilisation du réseau, à gérer les ressources, à créer des simulations ou encore à améliorer létat de lart en matière de modélisation, déconomie climatique, déducation ou de recherche fondamentale. Toutefois, les bénéfices de linnovation restent conditionnés par leurs impacts, ainsi que par leur adoption par la population, leur compréhension par les autorités politiques et leur traduction législative.
En outre, les nouveaux centres de données sont de plus en plus efficaces énergétiquement et travaillent sur une utilisation plus flexible de leurs capacités. NVIDIA améliore aussi les performances de ses puces tout en réduisant leur consommation dénergie. Sans compter le potentiel des ordinateurs quantiques. Selon lAIE, 40% de la demande délectricité des centres de données est dévolue au refroidissement, 40% aux serveurs eux-mêmes et 20% au système, aux éléments de stockage et de communication. À lEPFL par exemple, le projet Heating Bits, dirigé par le professeur Mario Paolone, impliquant cinq laboratoires et le centre EcoCloud, vise à construire un démonstrateur pour expérimenter des méthodes de refroidissement permettant la récupération de chaleur ou la cogénération délectricité, couplées à loptimisation de lutilisation dénergies renouvelables et des serveurs.
D'accord, mais l'IA en vaut-elle vraiment la peine ?
C'est cette ampleur véritablement absurde des investissements dans l'IA qui pousse le simple observateur à se demander à quoi tout cela sert réellement. Aussi, un critique note que la question qui ne semble jamais être soulevée lors des conversations avec Altman est de savoir si une analyse coûts-avantages à l'échelle de la société a déjà été réalisée pour son secteur. Autrement dit, l'IA en vaut-elle vraiment la peine*?
« Cette question pourrait facilement être décomposée en une série de questions plus spécifiques. Par exemple, une bonne question pourrait être*: vaut-il vraiment la peine de dépenser des milliards de dollars pour créer une série de chatbots légèrement amusants qui ne fournissent des informations précises quun certain pourcentage du temps*? Ou encore*: ces milliards de dollars ne seraient-ils pas mieux dépensés, par exemple pour aider les plus démunis ou améliorer notre système éducatif*? Ou encore*: les chatbots sont-ils une nécessité sociétale, ou leur présence est-elle simplement agréable*? Dans quelle mesure lIA est-elle plus utile quun moteur de recherche, par exemple*? Ne peut-on pas se contenter des moteurs de recherche*? Les externalités négatives liées à lutilisation de lIA (une empreinte énergétique considérable, une prétendue diminution des capacités mentales des utilisateurs et un fléau de la tricherie dans lenseignement supérieur) lemportent-elles sur les positives (accès à un moyen légèrement plus pratique de trouver des informations en ligne)*? »
Source : Sam Altman
Et vous ?
Les critiques sur GPT-5 sont-elles révélatrices dun vrai problème de qualité ou simplement dattentes irréalistes du public ?
Pensez-vous quil soit possible de créer un modèle dIA « parfait » qui satisfasse à la fois précision, créativité et humanité dans les réponses ?
Faut-il privilégier des IA plus performantes techniquement ou des IA qui semblent plus « humaines » dans leur ton et leur comportement ?
LIA mérite-t-elle vraiment des investissements de « plusieurs milliers de milliards de dollars » alors que dautres secteurs (santé, climat, éducation) manquent de financements ?
Comment résoudre la question énergétique si chaque progrès en IA demande toujours plus délectricité et de centres de données ?
LIA doit-elle être considérée comme une infrastructure mondiale, au même titre que linternet ou lélectricité ?
Vous avez lu gratuitement 517 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.