L'IA redéfinit les exigences du marché du travail et fait craindre un bain de sang dans l'emploi. Mais un rapport du MIT tente d'apporter plus de clarté. Il indique que les perturbations causées par l'IA touchent jusqu'à présent des domaines plus éloignés, même si le risque à long terme est beaucoup plus important. Les emplois les plus touchés étaient déjà externalisés, délocalisés ou peu prioritaires. L'IA a permis à certaines entreprises de réduire leurs dépenses liées aux emplois externalisés, tels que le service client, l'ingénierie logicielle et les tâches administratives. Notons que plus de 80 000 emplois ont déjà été supprimés dans l'industrie en 2025.
Les experts en sont encore aux prémices de leur compréhension de l'ampleur des bouleversements que l'IA générative va entraîner sur le marché du travail. Ils étudient notamment les impacts sur les séniors, les jeunes diplômés et la génération Z, et sur le marché du travail dans son ensemble. Les chefs d'entreprise rassurent les travailleurs sur les risques de perte d'emploi, mais en coulisse, l'IA est déjà utilisée pour réduire massivement les effectifs.
Les entreprises de tous les secteurs s'empressent de prendre le train de l'IA, faisant craindre une hécatombe de l'emploi. Mais dans un nouveau rapport, le MIT apporte des nuances. Pour l'instant, l'IA tend à améliorer les performances des travailleurs plutôt qu'à les remplacer. C'est ce qui ressort d'u rapport.
Il existe néanmoins une exception : l'adoption de l'IA a conduit certaines entreprises à réduire leurs dépenses dans des domaines qui étaient souvent déjà externalisés, tels que le service client, l'ingénierie logicielle et les tâches administratives. « Le codage, la rédaction, la documentation. Ce sont là des aspects simples dans lesquels nous pensons que l'IA joue déjà un rôle important dans les entreprises », explique Pradyumna Chari, l'un des auteurs.
« Il ne semble pas y avoir de licenciements. Les emplois les plus touchés étaient déjà peu prioritaires ou externalisés », explique Aditya Challapally, responsable du groupe Connected AI au MIT Media Lab. Alors que 3 % des emplois pourraient être remplacés par l'IA à court terme, Aditya Challapally a déclaré que près de 27 % des emplois pourraient être remplacés par l'IA à plus long terme. Duolingo remplace ses travailleurs contractuels par l'IA.
Les secteurs considérés comme précurseurs dans l'adoption de l'IA sont ceux qui constatent les effets les plus immédiats sur l'emploi. Plus de 80 % des cadres interrogés dans les secteurs de la technologie et des médias prévoient une baisse des embauches au cours des deux prochaines années. Toutefois, selon le rapport, la plupart des entreprises interrogées utilisent actuellement l'IA pour leurs postes vacants plutôt que pour remplacer des employés.
Certains dirigeants jugent l'IA meilleure que les programmeurs externalisés
Selon le MIT, les entreprises ne licencient pas leurs employés, mais se contentent de résilier les contrats impliquant une main-d'uvre externalisée, une stratégie qui leur permet de réaliser des gains financiers. L'automatisation des tâches administratives offre un meilleur retour sur investissement, avec une réduction des dépenses en BPO (externalisation des processus métier) de 2 à 10 millions de dollars pour les entreprises étudiées par les chercheurs.
Une des entreprises étudiées aurait économisé 8 millions de dollars par an en dépensant 8 000 dollars pour un outil d'IA. Selon les estimations, 50 % des budgets consacrés à l'IA sont affectés aux ventes et au marketing. Dans le rapport, les chercheurs du MIT estiment que cela pourrait indiquer que les outils de front-office bénéficient d'investissements plus importants, même si les outils de back-office permettent de réaliser davantage d'économies.
L'entrepreneur technologique Emad Mostaque, cofondateur et ancien PDG de Stability AI, est convaincu que les programmeurs auront bientôt disparu. Mais avant ça, il affirme que l'IA pourrait entraîner la destruction complète du marché du BPO dès cette année. Pour cause, Emad Mostaque estime que l'IA est devenue meilleure que n'importe quel programmeur externalisé. Il a ajouté que la présence au poste redeviendra le mode de travail le plus bénéfique.
« L'IA est meilleure que n'importe quel programmeur indien externalisé à l'heure actuelle. 2025 verra la destruction complète du marché de l'externalisation des processus d'affaires », a déclaré Emad Mostaque lors de l'émission Moonshots avec Peter Diamandis, fondateur de la Fondation XPRIZE. « Le fait d'être présent en personne sera bénéfique pour votre emploi à l'heure actuelle, car tout ce qui est à distance sera le premier à disparaître », a-t-il ajouté.
De son côté, Duolingo réoriente ses produits et son modèle économique autour de l'IA. L'entreprise entend ainsi remplacer progressivement ses travailleurs contractuels par l'IA. La stratégie « AI-first » de Duolingo a fait l'objet et de vives critiques dans la communauté. L'année dernière, Duolingo avait été vivement critiqué après avoir licencié 10 % de ses sous-traitants au profit de l'IA. Toutefois, les réactions négatives n'ont pas ralenti sa croissance.
Le 6 août 2025, Duolingo a annoncé avoir dépassé ses estimations de chiffre d'affaires trimestriel. Le bénéfice net de Duolingo au deuxième trimestre 2025 s'est élevé à 44,8 millions de dollars, soit une hausse de 84 % par rapport à l'année précédente. L'action Duolingo a bondi de près de 30 % à l'annonce.
Jusqu'à 95 % des programmes pilotes d'IA générative en entreprise échouent
L'IA générative promet de stimuler la croissance rapide des entreprises et d'ajouter des milliers de milliards de dollars à l'économie mondiale dans un avenir proche, notamment en améliorant la productivité et en accélérant l'innovation. Ainsi, depuis 2023, l'utilisation croissante de l'IA a entraîné une course vers l'automatisation accrue des processus, une prise de décision fondée sur les données et l'intégration de systèmes d'IA dans divers secteurs économiques.
Mais la plupart des projets échouent. Le rapport du MIT indique que le taux d'échec de 95 %. Malgré la ruée vers l'intégration de nouveaux modèles d'IA puissants, environ 5 % des programmes pilotes d'IA parviennent à accélérer rapidement leurs revenus ; la grande majorité stagne, n'ayant que peu ou pas d'impact mesurable sur le compte de résultat. Ce constat amer fait écho à des études récentes selon lesquelles les capacités de l'IA sont surestimées.
Parmi les causes recensées : la mauvaise communication sur les problèmes à résoudre à l'aide de l'IA, la qualité des données qui empoisonne les algorithmes, la préférence aux dernières avancées technologiques au lieu de solutions plus simples, et le manque d'investissement dans l'infrastructure.
Envoyé par Aditya Challapally, responsable du groupe Connected AI au MIT Media Lab
Conclusion
Pour les investisseurs qui misent sur l'IA pour stimuler les gains de productivité, le dernier rapport du MIT offre à la fois des perspectives encourageantes et des risques. Il révèle notamment que jusqu'à présent, très peu de projets pilotes d'IA générative d'entreprise ont été menés à terme, en dépit des dépenses pharaoniques. Environ 95 % des organisations qui investissent dans l'IA générative n'obtiennent aucun retour sur investissement.
Les centres d'appels qui ont remplacé leurs personnels par l'IA font marche arrière, car les assistants d'IA créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. L'IA commet de nombreuses erreurs en raison de l'accent, de la prononciation et de la vitesse d'élocution des appelants. L'IA a des difficultés à convertir en texte des séquences de chiffres, se trompant souvent dans les numéros de téléphone, ce qui alourdit les charges de travail plutôt que de les réduire.
Source : rapport du MIT
