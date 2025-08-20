Envoyé par Aditya Challapally, responsable du groupe Connected AI au MIT Media Lab Envoyé par





Certaines grandes entreprises et startups excellent vraiment dans le domaine de l'IA générative. Les startups dirigées par des jeunes de 19 ou 20 ans, par exemple, ont vu leurs revenus passer de zéro à 20 millions de dollars en un an. C'est parce qu'elles choisissent un point faible, agissent efficacement et s'associent intelligemment avec des entreprises qui utilisent leurs outils.



Mais pour 95 % des entreprises du jeu de données, la mise en uvre de l'IA générative est insuffisante. Le problème principal ? Ce n'est pas la qualité des modèles d'IA, mais le déficit d'apprentissage tant au niveau des outils que des organisations. Alors que les dirigeants blâment souvent la réglementation ou les performances des modèles, les recherches du MIT mettent en évidence une intégration défaillante au sein des entreprises.



Les outils génériques tels que ChatGPT sont excellents pour les particuliers en raison de leur flexibilité, mais ils sont inefficaces dans le cadre d'une utilisation en entreprise, car ils ne s'adaptent pas aux flux de travail et n'apprennent pas de ceux-ci.



