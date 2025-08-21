Le PDG de Databricks, société spécialisée dans les données et l'IA, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la société lève plus d'un milliard de $ pour une valorisation totale de 100 milliards de $

Ali Ghodsi, PDG de Databricks, société spécialisée dans les données et l'IA, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la société lève plus d'un milliard de dollars lors de son dernier tour de table.



Databricks, la société spécialisée dans les données et l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir signé une lettre d'intention pour son tour de table de série K, qui devrait bientôt être clôturé avec le soutien des investisseurs existants. Ce financement valorise la société à plus de 100 milliards de dollars.



La société prévoit d'utiliser ces nouveaux capitaux pour accélérer sa stratégie en matière d'IA, en développant Agent Bricks, en investissant dans sa nouvelle offre de base de données Lakebase et en stimulant sa croissance mondiale. Lors du sommet Data + AI Summit qui s'est tenu en juin, Databricks a présenté un nouveau produit, Agent Bricks, qui permet de créer des agents IA de haute qualité optimisés pour vos données d'entreprise, ainsi que Lakebase, un nouveau type de base de données opérationnelle (OLTP) basée sur Postgres open source et optimisée pour les agents IA. Cet investissement devrait également soutenir de futures acquisitions dans le domaine de l'IA et approfondir la recherche dans ce domaine.



« Nous constatons un intérêt considérable de la part des investisseurs en raison de la dynamique de nos produits d'IA, qui alimentent les plus grandes entreprises et les services d'IA au monde », a déclaré Ali Ghodsi, cofondateur et PDG de Databricks. « Chaque entreprise peut transformer en toute sécurité ses données d'entreprise en applications et agents IA afin d'augmenter plus rapidement son chiffre d'affaires, de fonctionner plus efficacement et de prendre des décisions plus intelligentes avec moins de risques. Databricks bénéficie d'une demande mondiale sans précédent pour les applications et agents IA, transformant les données des entreprises en mines d'or. Nous sommes ravis que ce tour de table soit déjà sursouscrit et de nous associer à des investisseurs stratégiques à long terme qui partagent notre vision de l'avenir de l'IA. »



Ce nouvel investissement fait suite à une forte dynamique pour Databricks. Au cours des deux derniers trimestres, l'entreprise a lancé ou élargi des partenariats avec Microsoft, Google Cloud, Anthropic, SAP et Palantir. Plus de 15 000 clients à travers le monde utilisent la plateforme Databricks Data Intelligence pour démocratiser l'accès aux données et à l'IA, facilitant ainsi l'exploitation de la puissance de leurs données pour les applications et agents d'analyse et d'IA. Basée sur une infrastructure open source, la plateforme permet aux organisations de stimuler l'innovation afin d'augmenter leurs revenus, de réduire leurs coûts et de limiter les risques.



Databricks est une entreprise spécialisée dans les données et l'IA. Plus de 15 000 organisations à travers le monde, dont Block, Comcast, Condé Nast, Rivian, Shell et plus de 60 % des entreprises du classement Fortune 500, font confiance à la plateforme d'intelligence des données Databricks pour contrôler leurs données et les exploiter grâce à l'IA. Databricks, dont le siège social est situé à San Francisco, possède des bureaux dans le monde entier. Elle a été fondée par les créateurs originaux de Lakehouse, Apache Spark, Delta Lake, MLflow et Unity Catalog.Databricks, concurrent de Snowflake, est en train de finaliser un nouveau tour de table qui valoriserait le fabricant de logiciels à 100 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 60 % par rapport à son dernier tour de table en décembre. L'action Snowflake a gagné environ 26 % en 2025. Databricks et Snowflake vendent des logiciels d'analyse et de gestion des données qui fonctionnent sur des plateformes de cloud computing.Grâce à ces nouveaux capitaux, Databricks prévoit d'accélérer sa stratégie en matière d'intelligence artificielle, en développant ses agents IA et en investissant dans sa nouvelle base de données. Il pourrait également poursuivre d'autres acquisitions dans le domaine de l'IA. «», a déclaré le directeur général Ali Ghodsi dans un communiqué de presse.Databricks n'a pas divulgué le montant des nouveaux fonds qu'elle va lever. En décembre, Databricks a levé 10 milliards de dollars lors d'un tour de table qui l'a valorisée à 62 milliards de dollars. «», a ajouté Ghodsi. Databricks a récemment déclaré avoir généré un chiffre d'affaires annualisé de 3,7 milliards de dollars en juillet, soit un taux de croissance de 50 %.Sur le marché boursier, l'action Snowflake a chuté de 2,8 % pour clôturer à 192,63. Les résultats du deuxième trimestre de Snowflake seront publiés le 27 août. De nombreuses entreprises testent actuellement des agents IA autonomes et axés sur des objectifs. Snowflake et Databricks s'attachent à aider les entreprises à utiliser leurs données propriétaires pour déployer leurs propres agents IA. Selon IBD Stock Checkup, l'action Snowflake affiche une note composite IBD de 78 sur 99. Par ailleurs, selon l'analyse IBD MarketSurge, l'action SNOW affiche une note d'accumulation/distribution de C-moins. Cette note analyse les variations de prix et de volume d'une action au cours des 13 dernières semaines de négociation.Voici l'annonce de Databricks :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?