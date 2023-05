Snowflake acquiert Neeva et apporte des capacités de recherche IA génératives à son Data Cloud

La recherche est fondamentale pour la façon dont les entreprises interagissent avec les données, et l'expérience de recherche évolue rapidement avec de nouveaux paradigmes conversationnels qui émergent dans la façon dont nous posons des questions et récupérons des informations, grâce à l'IA générative. La capacité des équipes à découvrir précisément le bon point de données, la bonne ressource de données ou le bon aperçu de données est essentielle pour maximiser la valeur des données.C'est pourquoi Snowflake acquiert Neeva, une société de recherche fondée pour rendre la recherche encore plus intelligente à l'échelle. Neeva a créé une expérience de recherche unique et transformatrice qui s'appuie sur l'IA générative et d'autres innovations pour permettre aux utilisateurs d'interroger et de découvrir des données d'une nouvelle manière.Nous prévoyons d'insuffler et d'exploiter ces innovations dans le Data Cloud au profit de nos clients, partenaires et développeurs. Neeva nous permet d'exploiter certaines des technologies de recherche les plus pointues disponibles pour porter la recherche et la conversation dans Snowflake à un niveau supérieur.Dans le cadre de cette acquisition, nous sommes rejoints par certains des esprits les plus brillants travaillant aujourd'hui dans le domaine de la recherche. Les dirigeants et les membres de l'équipe de Neeva ont joué un rôle déterminant dans la création de nombreux produits à succès tels que la publicité dans les recherches de Google et la monétisation de YouTube.Nous sommes ravis de ce que cette acquisition signifie pour la recherche dans le Data Cloud et nous sommes impatients de partager plus d'informations sur nos projets à l'avenir.