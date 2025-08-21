Notion introduit une fonctionnalité très attendue, en ajoutant un mode hors ligne à sa plateforme de projets alimentée par l'IA, mais les documents ne fonctionnent pas automatiquement hors ligne par défaut

Comment utiliser Notion hors ligne

Se préparer à travailler hors ligne avec Notion

Avant de se déconnecter

Marquez les pages pour une utilisation hors ligne sur chaque appareil  Activez l'option Disponible hors ligne pour les pages sur lesquelles vous prévoyez de travailler, car l'accès hors ligne est spécifique à chaque appareil.

pour les pages sur lesquelles vous prévoyez de travailler, car l'accès hors ligne est spécifique à chaque appareil. Confirmez les téléchargements  Vous pouvez consulter l'onglet Hors ligne dans Paramètres pour voir les pages que vous avez déjà téléchargées.

Téléchargez des lignes spécifiques de la base de données  Lorsque vous téléchargez une base de données, les 50 premières lignes sont téléchargées automatiquement. Pour vous assurer que les lignes supplémentaires sont disponibles, téléchargez-les individuellement pour les utiliser hors ligne.

Limites de la base de données en ligne : Lorsqu'un utilisateur met une page contenant plusieurs bases de données intégrées hors ligne, les 50 premières pages de la première vue de chaque base de données sont téléchargées automatiquement. Pour les pages contenant plusieurs bases de données intégrées volumineuses, certaines restrictions peuvent s'appliquer. Pour accéder à davantage de pages hors ligne, il sera nécessaire d'ouvrir chaque base de données en tant que page complète et de marquer individuellement les pages souhaitées pour un accès hors ligne.

Limites de la base de données en ligne : Lorsqu'un utilisateur met une page contenant plusieurs bases de données intégrées hors ligne, les 50 premières pages de la première vue de chaque base de données sont téléchargées automatiquement. Pour les pages contenant plusieurs bases de données intégrées volumineuses, certaines restrictions peuvent s'appliquer. Pour accéder à davantage de pages hors ligne, il sera nécessaire d'ouvrir chaque base de données en tant que page complète et de marquer individuellement les pages souhaitées pour un accès hors ligne. Marquez les sous-pages individuellement  Si vous avez une page de niveau supérieur (parent) avec de nombreuses sous-pages, veillez à marquer chacune de celles dont vous avez besoin pour l'accès hors ligne.

Avec les forfaits payants (Plus, Business ou Enterprise), les pages récentes et favorites sont téléchargées automatiquement pour un accès hors ligne. Bien que certaines pages nécessitent encore un téléchargement manuel, l'équipe indique qu'elle travaille activement à améliorer cette fonctionnalité afin de rendre le travail hors ligne dans Notion encore plus fluide.

Avec les forfaits payants (Plus, Business ou Enterprise), les pages récentes et favorites sont téléchargées automatiquement pour un accès hors ligne. Bien que certaines pages nécessitent encore un téléchargement manuel, l'équipe indique qu'elle travaille activement à améliorer cette fonctionnalité afin de rendre le travail hors ligne dans Notion encore plus fluide. Prévoyez à l'avance le partage ou les mises à jour  Vous ne pourrez pas partager des pages ni modifier les autorisations lorsque vous êtes hors ligne. Effectuez donc toutes les mises à jour avant de vous déconnecter ou une fois que vous êtes de nouveau en ligne.

Travailler efficacement hors ligne

Plonger plus profondément dans le travail.  Utilisez le temps hors ligne pour écrire, planifier ou réviser.

Collaborer de manière transparente  Notion mettra à jour les modifications lorsque vous vous reconnectez. Les fusions de texte se font automatiquement, les modifications non textuelles (comme les images) nécessitant parfois une rapide révision.

Respecter les limites  La plupart des blocs peuvent être consultés et modifiés hors ligne, mais les éléments qui nécessitent une connexion Internet, tels que les éléments intégrés, les formulaires ou les boutons, ne seront pas disponibles.

Synchroniser régulièrement  Reconnectez-vous dès que possible pour télécharger les modifications et actualiser votre contenu.

Se concentrer sur ce qui est prêt à être utilisé : les pages hors ligne apparaissent en premier, tandis que celles qui ne sont pas disponibles sont grisées, ce qui vous aide à vous concentrer rapidement sur ce sur quoi vous pouvez travailler immédiatement.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 525 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Notion est une application web de productivité, d'organisation et de prise de notes développée par Notion Labs, Inc, dont le siège social est situé à San Francisco. Notion est une plateforme collaborative avec Markdown qui comprend des tableaux Kanban, des tâches, des wikis et des bases de données. Elle sert d'espace de travail pour la prise de notes, la gestion des connaissances, l'organisation des données et le suivi des projets et des tâches. Elle est disponible en ligne, avec un modèle d'abonnement freemium, et accessible via des applications multiplateformes ainsi que la plupart des navigateurs web.Notion a récemment introduit une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs, en ajoutant le mode hors ligne à son hub de projets alimenté par l'IA. Cependant, les documents ne fonctionnent pas automatiquement hors ligne par défaut.Notion a plutôt conçu le mode hors ligne comme un mode distinct. Il doit être activé manuellement pour chaque document auquel l'utilisateur souhaite accéder sans connexion Internet. Pour certains niveaux d'abonnement, le mode hors ligne peut s'appliquer à certains documents sans avoir à activer le bouton, mais il reste certains paramètres à connaître dans le nouveau système.La mise à jour inclut en outre un nouveau bouton global permettant de désactiver le mode hors ligne si un utilisateur préfère toujours travailler à partir du cloud.Notion a mis en avant certaines bonnes pratiques et limites du mode hors ligne. Un utilisateur peut continuer à écrire, planifier ou réviser, puis synchroniser automatiquement les modifications une fois reconnecté. La plupart des contenus fonctionnent hors ligne, mais les fonctionnalités qui dépendent de données en temps réel, comme les intégrations et les formulaires, ne seront pas disponibles. La fonction de recherche de Notion a également été adaptée à cette fonctionnalité, affichant en premier les pages utilisables et grisant celles qui nécessitent une connexion.Enfin, le mode hors ligne ne s'applique pas uniquement à chaque document, mais également à chaque appareil. Bien que cela offre un contrôle maximal sur le stockage local, cela diffère considérablement de Craft, un espace de travail tout-en-un conçu pour fonctionner hors ligne par défaut partout.Tous les utilisateurs de Notion peuvent consulter, modifier et créer des pages hors ligne sur l'application de bureau ou mobile. Tout le monde peut télécharger les pages individuelles dont il a besoin pour les utiliser hors ligne. Dans le cadre des forfaits Plus, Business et Enterprise, Notion télécharge également automatiquement les pages récentes et favorites de l'utilisateur, afin qu'elles soient disponibles lorsqu'il en a besoin.Pour débuter, l'utilisateur est invité à ouvrir n'importe quelle page, à appuyer sur le menu  dans le coin supérieur droit, puis à activer l'option. Une barre de progression s'affiche alors pendant le téléchargement de la page.Toute modification effectuée hors ligne sera enregistrée localement et synchronisée automatiquement dès que l'appareil se connectera à Internet. Pour voir quelles pages sont enregistrées hors ligne, il suffit d'ouvrir l'dans les. À partir de là, il est possible de voir les pages téléchargées par Notion ou par l'utilisateur. Ce dernier pourra également supprimer des pages de l'accès hors ligne directement à partir de cet onglet ou de désactiver le téléchargement automatique dans les paramètres.Notion recommande de marquer les pages comme hors ligne sur tous les appareils. Les pages téléchargées pour une utilisation hors ligne fonctionnent sur une base par appareil. Cela signifie que les pages téléchargées sur un appareil ne seront pas disponibles pour une utilisation hors ligne sur un mobile et vice versa.Notion a mis en avant certaines bonnes pratiques permettant de se préparer à travailler hors ligne avec la plateforme. L'équipe note que même sans connexion Internet, l'utilisateur peut continuer à travailler et avec un peu de préparation, l'application continuera de fonctionner n'importe où.Pour tirer le meilleur parti du temps passé hors ligne, l'équipe de Notion recommande de :Les modifications seront alors enregistrées automatiquement dès que l'utilisateur se sera reconnecté, même si d'autres personnes ont modifié la page au même moment. L'indicateur d'état de synchronisation confirmera que tout est à jour.Selon Notion, être hors ligne ne signifie pas nécessairement être en attente, « en marquant vos pages clés, en sachant ce qui fonctionne sans connexion et en suivant quelques bonnes pratiques, vous serez prêt à travailler de manière fluide (en ligne ou hors ligne). Et lorsque vous vous reconnecterez, tout se synchronisera de manière fluide afin que vous puissiez reprendre là où vous vous étiez arrêté. »Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Notion cohérente et pertinente ?