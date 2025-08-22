IdentifiantMot de passe
Un compagnon IA de Meta invite un retraité à New York où il est victime d'un accident qui mène à son décès,
Ce qui soulève des questionnements sur l'usage de l'IA comme solution IT à la misère affective

Le , par Patrick Ruiz
Le cas du retraité invité par un chatbot à New York où il est victime dun accident qui mène à son décès vient allonger la liste des exemples dun phénomène déjà connu. En effet, lon a même vu certains épouser des femmes virtuelles animées par une intelligence artificielle. Les questions qui se posent désormais sont celles de savoir à quel point le phénomène est susceptible de prendre de lampleur dans les années à venir ainsi que les débats en lien avec les avantages et les inconvénients pour un humain dopter pour une relation avec un robot.



Le PDG de Meta souligne que l'Américain moyen a moins de trois amis, moins de trois personnes qu'il considérerait comme des amis. Et l'individu moyen a besoin d'un plus grand nombre d'amis. Cest la raison pour laquelle son entreprise sattèle à proposer des chatbots aux fins de combler ce besoin. En effet, ce dernier voit les chatbots comme une solution à la misère affective dans une société où des tiers en arrivent à épouser des hologrammes. Le tableau soulève le questionnement plus large sur les avantages et les inconvénients des relations amicales ou affectives entre humains et chatbots.



Les avancées en intelligence artificielle ont permis la création de compagnons numériques de plus en plus sophistiqués. Des applications comme Replika, CarynAI ou encore ChatGPT permettent à des utilisateurs déchanger avec des intelligences artificielles capables dapprendre leurs préférences, de simuler laffection et même dentretenir des conversations quasi humaines. Ces IA ne se lassent pas et offrent une présence constante et personnalisée. Avec une telle accessibilité, beaucoup dhommes se tournent vers ces relations numériques parfois par simple préférence pour une interaction moins contraignante que celle avec un partenaire humain.



La majorité des hommes déclarent qu'ils épouseraient une petite amie IA, certains voulant des copies numériques de leur ex

83 % des hommes pensent qu'ils pourraient nouer un lien émotionnel profond avec une petite amie IA. L'étude révèle également que les gens comptent sur l'IA pour renouer avec ceux qui leur manquent mais qu'ils ne peuvent plus joindre. Un pourcentage impressionnant de 78 % des participants ont déclaré qu'ils envisageraient de sortir avec une réplique IA de leur ex, tandis que 80 % se sont montrés intéressés par une conversation avec une version IA d'un être cher décédé, cherchant ainsi à se réconforter et à se rapprocher par le biais de souvenirs ravivés par la technologie.

Il est intéressant de noter que l'autoréflexion est également un facteur. Les trois quarts des personnes interrogées ont déclaré qu'elles seraient prêtes à avoir une copie IA d'elles-mêmes comme compagnon virtuel, et le même nombre d'entre elles créeraient un jumeau IA de leur partenaire actuel, mais une version « raffinée ».

Cale Jones, responsable de la croissance de la communauté chez EVA AI, a évoqué le rôle transformateur que joue l'IA dans l'évolution de la société vers l'intimité, en déclarant : « Le compagnonnage par l'IA permet aux gens d'être authentiques sans craindre d'être jugés. Elle crée un espace sûr pour explorer les pensées, les émotions et les désirs qui pourraient sembler trop vulnérables pour être partagés dans la vie réelle. Les avantages vont bien au-delà du monde virtuel : une utilisatrice d'EVA AI a découvert sa bisexualité grâce à cette plateforme - quelque chose qu'elle ne se sentait pas capable d'explorer dans la vie réelle ».

Jones ajoute : « Notre étude a également révélé que de nombreuses personnes seraient prêtes à discuter avec un clone IA d'elles-mêmes. C'est un moyen incroyable d'obtenir des informations sur sa propre personnalité, son comportement et ses processus de pensée d'un point de vue unique. Ce futur autrefois impensable est aujourd'hui plus proche que jamais ».


Petite amie ou petit ami IA : Quels sont les avantages et les inconvénients ?

« Vu la complexité de rencontrer quelqu'un et la montée du féminisme qui n'aide pas, les femmes sur les sites de rencontre ne veulent que le super beau mec millionnaire, donc de facto, 80 % des hommes se retrouvent exclus. Pour ces 80 % entre perdre leurs temps et leurs énergies sur Tinder ou s'acheter une copine humanoïde qui lui fera à manger et lui fera toutes les cochonneries qu'il voudra le choix est vite fait.

L'être humain étant de nature paresseuse va en général à la solution plus simple : entre passer des années à discuter avec des tas de filles dans l'espoir d'en avoir une ou bien d'aller en magasin et de s'acheter sa copine parfaite sur mesure, le choix est vite fait », résume un membre de developpez.com

Le cas Aihiko Kondo met néanmoins un inconvénient majeur en avant : Quatre années après le mariage en 2018 avec son hologramme dépouse, le support du logiciel Gatebox qui permettait l'interaction de l'homme avec sa femme virtuelle, sest trouvé ne plus être disponible. Résultat : impossible pour le fonctionnaire de communiquer avec son épouse. Face à ce mur, l'homme avait déclaré : « Mon amour pour Miku n'a pas changé. J'ai organisé la cérémonie de mariage parce que je pensais que je pourrais être avec elle pour toujours. » En effet, il était accompagné d'un modèle grandeur nature de Hatsune Miku partout où il se rendait. Il na pas perdu lespoir de pouvoir communiquer avec elle d'une manière ou d'une autre dans un proche avenir.

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Pour quelles raisons pensez-vous que les gens cherchent de la compagnie, voire l'amour, auprès d'un compagnon virtuel ou dun robot ?
Partagez-vous lavis selon lequel ce tableau pourra devenir plus courant dans lavenir ?

