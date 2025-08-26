Grok 5 devrait être lancé d'ici la fin de l'année 2025, et Elon Musk a annoncé que xAI rendait Grok 2.5 open source et prévoyait de faire de même pour Grok 3 dans six mois.

Elon Musk a annoncé mettre en open source son modèle Grok 2.5 au nom de la transparence. De plus, l'entreprise d'IA rendra également le modèle Grok 3 open source dans environ six mois. Il semble que Musk travaille selon un cycle annuel. Grok 2.5 étant le modèle de xAI depuis 2024, il est désormais open source, en 2025, Grok 3 a été lancé en février de cette année, et le délai de six mois nous amènerait jusqu'à février de l'année prochaine environ. Musk a précédemment déclaré que Grok 5 devrait être lancé d'ici la fin 2025, donc nous pouvons probablement nous attendre à voir ce modèle particulier devenir open source fin 2026 ou début 2027.
Début août, xAI, la société d'Elon Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), a rendu Grok 4 gratuit pour tous les utilisateurs, quelques jours seulement après qu'OpenAI a dévoilé son dernier modèle GPT-5. Grok est un chatbot génératif basé sur l'intelligence artificielle (IA) développé par xAI. Il a été lancé en novembre 2023 par Elon Musk dans le cadre d'une initiative basée sur le grand modèle de langage du même nom. Grok dispose d'applications pour iOS et Android et est intégré à la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter) et aux véhicules Tesla.
Cependant, il y a un hic : la version gratuite de Grok 4 ne permet d'effectuer qu'un nombre limité de requêtes par jour, au-delà duquel l'utilisateur est invité à souscrire à un abonnement. Disponible gratuitement avec une limite de cinq requêtes par jour, Grok 4 propose deux modes d'interaction principaux : le mode automatique pour des réponses rapides et quotidiennes, et le mode expert pour un raisonnement plus complexe. Il excelle dans les tâches rapides et créatives, comme la conversion d'une image en une courte vidéo en environ 17 secondes, ainsi que dans l'analyse d'images, les conversations informelles et l'assistance au codage.
Récemment, Elon Musk a annoncé mettre en open source son modèle Grok 2.5 au nom de la transparence. De plus, l'entreprise d'IA rendra également le modèle Grok 3 open source dans environ six mois. Le propriétaire de X et xAI a simplement déclaré : « Le modèle @xAI Grok 2.5, qui était notre meilleur modèle l'année dernière, est désormais open source. Grok 3 sera rendu open source dans environ 6 mois ».
À compter de maintenant, le code source est accessible à tous et peut être consulté, téléchargé et utilisé via Hugging Face. Le dépôt indique à propos de Grok 2 : "Ce dépôt contient les poids de Grok 2, un modèle entraîné et utilisé chez xAI en 2024." Musk a fait cette annonce dans un message bref et discret publié sur sa propre plateforme sociale X :
Si cette nouvelle sera bien accueillie par tous ceux qui souhaitent se plonger dans les rouages de Grok 2.5, Musk et xAI ne sont pas vraiment les précurseurs en la matière. Meta a déjà mis à disposition son propre modèle Llama en open source. OpenAI, tout comme Meta, a également publié ses modèles d'IA en open source, et rien n'indique que cette tendance ne va pas se poursuivre.
Il semble que Musk travaille selon un cycle annuel. Grok 2.5 étant le modèle de xAI depuis 2024, il est désormais open source, en 2025, Grok 3 a été lancé en février de cette année, et le délai de six mois nous amènerait jusqu'à février de l'année prochaine environ. Musk a précédemment déclaré que Grok 5 devrait être lancé d'ici la fin 2025, donc nous pouvons probablement nous attendre à voir ce modèle particulier devenir open source fin 2026 ou début 2027.
Grok a fait l'objet de diverses controverses, notamment pour avoir donné des réponses racistes à des questions et pour avoir divulgué des données d'utilisateurs. Selon certains tests, Grok a obtienu la pire note en matière de sécurité parmi les LLM les plus populaires. En appliquant certaines techniques courantes de jailbreaking, il renvoie volontiers des instructions sur la manière de commettre des crimes. En soumettant des chatbots LLM les plus populaires, à savoir la famille ChatGPT d'OpenAI, Claude d'Anthropic, Le Chat de Mistral, LLaMA de Meta, Gemini de Google, Bing de Microsoft et Grok, à une combinaison de trois attaques de jailbreak d'IA bien connues, des chercheurs sont parvenus à la conclusion que Grok était le moins performant.
Il s'agit simplement du dernier exemple en date de grandes entreprises qui comprennent et démontrent publiquement l'importance des logiciels open source. Même des entreprises comme Microsoft s'y sont engagées, et il est tout à fait logique de rendre le code source accessible au public et réutilisable. Il y a beaucoup à apprendre en examinant le code source : cela permet de déterminer le fonctionnement d'un projet, mais cela donne également à davantage de personnes la possibilité de repérer les erreurs et de proposer des idées pour améliorer les choses.
