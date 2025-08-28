La dernière version de la Plateforme Appian offre une IA prête pour lentreprise, qui permet aux organisations de travailler plus efficacement grâce à des analyses plus rapides et une meilleure évolutivité

Appian, un acteur de lautomatisation des processus par lIA, annonce des améliorations permettant aux organisations de travailler plus efficacement grâce à des analyses plus rapides, une meilleure évolutivité et un accès à lIA toujours plus sécurisé. Toutes les fonctionnalités dAppian AI sont désormais disponibles pour les environnements autogérés et certifiés FedRAMP. Avec cette nouvelle version dAppian, les requêtes à haut débit se dimensionnent désormais automatiquement pour accompagner la croissance des entreprises.
Appian, un acteur de lautomatisation des processus par lIA, annonce des améliorations permettant aux organisations de travailler plus efficacement grâce à des analyses plus rapides, une meilleure évolutivité et un accès à lIA toujours plus sécurisé. Les principales nouveautés incluent une recherche intelligente sémantique alimentée par lIA, la disponibilité dAppian AI pour les environnements autogérés et certifiés FedRAMP, un dimensionnement automatique de la data fabric, ainsi que des rapports Process HQ intégrables directement dans les sites.
Recherche intelligente et disponibilité de lIA
La recherche intelligente dAppian enrichie par lIA fournit des résultats basés sur lintention de lutilisateur et ne se limite plus aux simples mots-clés. Ses capacités sémantiques avancées, associées à laccès à des millions de données et de documents reliés par la data fabric dAppian, permettent dobtenir des résultats plus pertinents et précis, afin de répondre aux requêtes des utilisateurs, didentifier des dossiers similaires et de déclencher des actions intelligentes par les agents.
De plus, toutes les fonctionnalités dAppian AI sont désormais disponibles pour les environnements autogérés et certifiés FedRAMP, garantissant à tous les secteurs, y compris le secteur public, un accès complet à une IA sécurisée et de niveau entreprise.
« Nous avons amélioré nos processus de devis, de gestion des sinistres et de souscription grâce à loptimisation des processus par lIA. En utilisant Process HQ pour identifier les points de blocage et favoriser lamélioration continue, soutenu par les capacités dIA générative dAppian, je vois une formidable opportunité de nous aider à poursuivre la réalisation de nos plans stratégiques », a déclaré Sheila Evans, Chief Product and Solutions Officer chez MagMutual.
Dimensionnement automatique de la data fabric
La data fabric dAppian connecte les données issues de nombreux systèmes dentreprise au sein dun modèle unifié et sécurisé. Avec cette nouvelle version dAppian, les requêtes à haut débit se dimensionnent désormais automatiquement pour accompagner la croissance des entreprises. La data fabric à dimensionnement automatique optimise les performances sans intervention manuelle, simplifie le développement et réduit les risques pour les cas dusage à fort volume.
De plus, le nouveau chargement asynchrone des interfaces accélère la réactivité des applications en chargeant les données plus lentes en arrière-plan. Les utilisateurs bénéficient ainsi dinteractions plus rapides avec lapplication, même lorsque linterface est complexe ou riche en données.
Rapports Process HQ
Avec les dernières améliorations de Process HQ, les utilisateurs peuvent désormais intégrer directement des rapports et tableaux de bord dans les sites Appian, ce qui facilite le partage dinformations sans quitter le site ni dépendre du support informatique. Cette version introduit également des rapports configurables avec exploration (drilldown), permettant danalyser les données de lentreprise sous plusieurs angles et daccéder à des insights plus détaillés en un seul clic.
« Cette mise à jour facilite ladoption dune IA de niveau entreprise de manière sécurisée pour toutes les organisations, y compris nos clients gouvernementaux », a déclaré Michael Beckley, CTO dAppian. « Nous proposons une IA encadrée et transparente, sans compromis sur la sécurité ni sur le contrôle. »
Appian est la principale plateforme dautomatisation des processus par lIA, dédiée à lamélioration des processus essentiels qui définissent les entreprises partout dans le monde de leur fonctionnement à la manière dont elles servent leurs clients et créent de la valeur. En intégrant lIA dans les processus, Appian lui donne un sens, une gouvernance et une responsabilité, des éléments indispensables pour en tirer toute la valeur. Et ces dernières améliorations rendent lapport de valeur grâce à lIA plus simple que jamais. Découvrez comment faire de lIA une partie intégrante de vos processus.
