La dernière version de la Plateforme Appian offre une IA prête pour lentreprise, qui permet aux organisations de travailler plus efficacement grâce à des analyses plus rapides et une meilleure évolutivité

Appian, un acteur de lautomatisation des processus par lIA, annonce des améliorations permettant aux organisations de travailler plus efficacement grâce à des analyses plus rapides, une meilleure évolutivité et un accès à lIA toujours plus sécurisé. Les principales nouveautés incluent une recherche intelligente sémantique alimentée par lIA, la disponibilité dAppian AI pour les environnements autogérés et certifiés FedRAMP, un dimensionnement automatique de la data fabric, ainsi que des rapports Process HQ intégrables directement dans les sites.La recherche intelligente dAppian enrichie par lIA fournit des résultats basés sur lintention de lutilisateur et ne se limite plus aux simples mots-clés. Ses capacités sémantiques avancées, associées à laccès à des millions de données et de documents reliés par la data fabric dAppian, permettent dobtenir des résultats plus pertinents et précis, afin de répondre aux requêtes des utilisateurs, didentifier des dossiers similaires et de déclencher des actions intelligentes par les agents.De plus, toutes les fonctionnalités dAppian AI sont désormais disponibles pour les environnements autogérés et certifiés FedRAMP, garantissant à tous les secteurs, y compris le secteur public, un accès complet à une IA sécurisée et de niveau entreprise.», a déclaré Sheila Evans, Chief Product and Solutions Officer chez MagMutual.La data fabric dAppian connecte les données issues de nombreux systèmes dentreprise au sein dun modèle unifié et sécurisé. Avec cette nouvelle version dAppian, les requêtes à haut débit se dimensionnent désormais automatiquement pour accompagner la croissance des entreprises. La data fabric à dimensionnement automatique optimise les performances sans intervention manuelle, simplifie le développement et réduit les risques pour les cas dusage à fort volume.De plus, le nouveau chargement asynchrone des interfaces accélère la réactivité des applications en chargeant les données plus lentes en arrière-plan. Les utilisateurs bénéficient ainsi dinteractions plus rapides avec lapplication, même lorsque linterface est complexe ou riche en données.Avec les dernières améliorations de Process HQ, les utilisateurs peuvent désormais intégrer directement des rapports et tableaux de bord dans les sites Appian, ce qui facilite le partage dinformations sans quitter le site ni dépendre du support informatique. Cette version introduit également des rapports configurables avec exploration (drilldown), permettant danalyser les données de lentreprise sous plusieurs angles et daccéder à des insights plus détaillés en un seul clic.», a déclaré Michael Beckley, CTO dAppian. «Appian est la principale plateforme dautomatisation des processus par lIA, dédiée à lamélioration des processus essentiels qui définissent les entreprises partout dans le monde  de leur fonctionnement à la manière dont elles servent leurs clients et créent de la valeur. En intégrant lIA dans les processus, Appian lui donne un sens, une gouvernance et une responsabilité, des éléments indispensables pour en tirer toute la valeur. Et ces dernières améliorations rendent lapport de valeur grâce à lIA plus simple que jamais. Découvrez comment faire de lIA une partie intégrante de vos processus.Appian est The Process Company. Appian propose une plateforme logicielle qui aide les entreprises à mettre en uvre de meilleurs processus qui réduisent les coûts, améliorent l'expérience client et acquièrent un avantage stratégique.Pensez-vous que cette mise à jour est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?