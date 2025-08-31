Les avatars IA posthumes passent du statut d'outils commémoratifs à celui de générateurs de revenus : les progrès technologiques permettent de structurer une véritable industrie de l'au-delà numérique

les progrès technologiques permettent de structurer une véritable industrie de l'au-delà numérique
Depuis une dizaine dannées, lidée de recréer la voix ou limage dune personne décédée au moyen de lintelligence artificielle a alimenté autant de fascination que de malaise. On a dabord vu apparaître des prototypes expérimentaux, comme les premiers « chatbots de deuil » nourris par des SMS ou des échanges privés, destinés à aider les proches à traverser la perte.
Mais en 2025, ces pratiques ne sont plus marginales : elles se structurent en une véritable industrie de « l'afterlife numérique », estimée à 80 milliards de dollars à lhorizon 2030 et à près de 118 milliards dici 2034, selon plusieurs cabinets spécialisés. Autrement dit, ce qui relevait hier de la science-fiction devient aujourdhui un segment commercial stratégique, porté par les progrès de lIA générative, la banalisation des deepfakes et la recherche de nouveaux leviers de monétisation dans léconomie numérique.
Les avatars IA de personnes décédées, ou « deadbots », apparaissent dans des contextes nouveaux et inattendus, notamment dans des situations où ils ont le pouvoir de persuader.
Ils donnent des interviews pour plaider en faveur d'un durcissement des lois sur les armes à feu, comme lorsque la famille de Joaquin Oliver, victime de la fusillade de 2018 dans une école de Parkland en Floride, a créé un avatar IA le représentant avec un bonnet et l'a fait parler au journaliste Jim Acosta en juillet. « C'est simplement un autre outil de sensibilisation pour créer un sentiment d'urgence afin que les choses changent », a déclaré Manuel Oliver, le père de Joaquin.
Et en mai, un avatar IA barbu de Chris Pelkey, victime décédée d'un incident de rage au volant en Arizona, a fait une déclaration vidéo lors du jugement de l'homme qui a mortellement tiré sur Pelkey. La famille de Pelkey a créé le deadbot. « Je pense que c'était sincère », a déclaré le juge Todd Lang après avoir entendu la déclaration générée par l'IA. Il a ensuite prononcé la peine maximale.
Ces cas démontrent que lIA posthume ne se limite pas à la consolation privée : elle est capable de peser sur lespace public, le débat politique, voire sur les décisions de justice.
Faire revivre un mort grâce à un deepfake IA n'est pas du goût de tous le monde
Les critiques sur le caractère « macabre » de l'échange entre Acosta et l'avatar généré par IA n'ont pas tardé. Un chat en direct sur le Substack d'Acosta pendant la diffusion de la conversation a été inondé de messages la qualifiant de « glauque », « bizarre » et « dérangeante ». « Il y a des survivants des fusillades dans les écoles que vous pourriez interviewer, et ce seraient vraiment leurs mots et leurs pensées, plutôt que des propos complètement inventés », a écrit un utilisateur sur la plateforme de médias sociaux Bluesky.
Ce sentiment de critique envers les avatars IA avait déjà été évoqué par l'acteur emblématique Nicolas Cage en 2024. Il avait notamment exprimé ses craintes profondes face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans le monde hollywoodien. Exprimant ses appréhensions, Cage a fait part de son malaise quant au potentiel de l'IA à manipuler son image, à la fois dans la vie et à titre posthume. Lors de sa prise de parole, Nicolas Cage s'est interrogé sur les implications éthiques de l'IA et sur l'avenir de l'authenticité artistique dans un monde de plus en plus numérisé.
Pourtant, en Chine, la création de deepfakes de proches décédés est une nouvelle tendance émergente. Cette pratique, qui consiste à utiliser lintelligence artificielle pour animer et interagir avec des avatars de personnes disparues, a connu un essor commercial remarquable en 2024. Lentreprise Silicon Intelligence, basée à Nanjing, est lun des acteurs principaux de ce marché en plein essor. Elle propose un service « d'immortalité numérique », permettant aux utilisateurs de converser avec des répliques numériques de leurs proches décédés. Sun Kai, cofondateur de lentreprise, a lui-même créé un avatar de sa mère, décédée en 2019, à partir dune photo et denregistrements audio de leurs conversations sur WeChat.
Des outils commémoratifs aux machines à cash
Initialement, la promesse était simple : préserver la mémoire des disparus en permettant aux familles dinteragir avec un avatar numérique. Cette approche se voulait thérapeutique, un prolongement virtuel du travail de deuil. Or, les acteurs du secteur ont rapidement perçu le potentiel commercial. Plusieurs modèles émergent :
- Abonnements premium : accès illimité aux avatars, interactions plus naturelles, mises à jour régulières du modèle.
- Publicité ciblée : intégration de messages commerciaux dans lexpérience, ce qui soulève de sérieuses questions éthiques (imaginez recevoir une recommandation dassurance obsèques au détour dune conversation avec lavatar dun proche).
- Collecte de données : analyse des comportements des utilisateurs en deuil, données revendues à des tiers pour affiner des stratégies marketing.
- Services événementiels : projection dun avatar à un enterrement, à un anniversaire ou même dans des conférences, pour délivrer un discours « venu de lau-delà ».
On assiste ainsi à un glissement progressif : lavatar nest plus seulement un compagnon mémoriel, il devient un produit technologique, calibré pour générer des revenus récurrents.
Lémotion comme arme persuasive
Le secteur de l'au-delà numérique, qui gère les actifs numériques d'une personne après son décès, devrait quadrupler au cours de la prochaine décennie pour atteindre près de 80 milliards de dollars. Cela inclut la création de « deadbots » (robots mortuaires). Plus ces robots deviennent immersifs, plus les entreprises technologiques explorent leur potentiel commercial, ce qui suscite des inquiétudes dans le milieu de la recherche et ailleurs.
« Les deadbots ont un fort pouvoir rhétorique, car ils exploitent toute cette nostalgie émotionnelle et cette vulnérabilité », explique Amy Kurzweil, dessinatrice au New Yorker. Les travaux d'Amy Kurzweil explorent fréquemment des thèmes technologiques, notamment dans son livre Artificial: A Love Story, publié en 2023. Ce mémoire graphique raconte comment elle et son père, l'inventeur et futuriste Ray Kurzweil, ont créé en 2018 un chatbot textuel représentant son grand-père décédé, à partir de documents écrits provenant de ses archives. « J'avais l'impression d'être en communion avec sa présence », explique-t-elle.
Kurzweil a déclaré que des robots morts plus immersifs, basés sur la voix et la vidéo, pourraient avoir un pouvoir de persuasion encore plus fort. « C'est un peu comme un film en réalité virtuelle ou un film en 3D, plutôt que quelque chose de granuleux et en noir et blanc », a déclaré Kurzweil. « Et cela peut donc être plus émouvant. »
Risques potentiels
Les chercheurs avertissent désormais que l'utilisation commerciale (publicité) est la prochaine étape pour les deadbots. « Bien sûr, cela sera monétisé », a déclaré James Hutson, chercheur en IA à l'université de Lindenwood. Hutson est coauteur de plusieurs études sur les deadbots, dont une qui explore l'éthique de l'utilisation de l'IA pour réanimer les morts.
Les travaux de Hutson, ainsi que d'autres études récentes telles que celle de l'université de Cambridge, qui explore la probabilité que des entreprises utilisent des deadbots pour faire la promotion de produits auprès des utilisateurs, soulignent les dangers potentiels d'une telle utilisation. « Le problème, c'est que cela peut être perçu comme de l'exploitation, n'est-ce pas ? », a déclaré Hutson.
Mais Hutson affirme que le public américain a néanmoins été préparé à accepter la possibilité que des publicités lui soient diffusées par le biais de deadbots. « Ce qui peut sembler très grossier et horrifiant aujourd'hui ne paraîtra plus aussi farfelu ou inapproprié une fois que cela sera normalisé et assez courant », a-t-il déclaré. Hutson a notamment souligné que les défunts font la promotion de produits à l'écran depuis des décennies. Un Fred Astaire manipulé numériquement apparaissait dans des publicités pour des aspirateurs dès les années 1990.
D'autre part, Hutson a déclaré qu'il n'avait pas fallu longtemps aux consommateurs pour accepter à contrecur les publicités dans le cadre de leurs abonnements payants à des services de streaming tels que Hulu et Netflix. Alors pourquoi pas les deadbots financés par la publicité ? Les entreprises de deadbots telles que Hereafter et Project December monétisent actuellement leurs produits par le biais d'abonnements payants ou en facturant des frais initiaux.
Le poids de la technique : IA générative, deepfakes et réalités mixtes
Les progrès récents en IA générative multimodale permettent désormais de reproduire :
- la voix avec un réalisme quasi indiscernable,
- les expressions faciales et corporelles grâce à la vidéo synthétique,
- la personnalité via des modèles de langage finement ajustés.
Certaines plateformes explorent déjà lintégration de ces avatars dans des environnements de réalité augmentée. Lutilisateur pourrait alors « revoir » un proche dans son salon, interagir avec lui, voire le faire apparaître lors de réunions virtuelles. À court terme, les « jumeaux numériques » posthumes deviendront des entités persistantes, accessibles en permanence sur des plateformes sociales ou dans le métavers.
Si les promoteurs de ces technologies mettent en avant leur potentiel thérapeutique, les risques psychologiques sont majeurs :
- Entrave au processus de deuil : prolonger artificiellement la présence du défunt peut empêcher la séparation émotionnelle nécessaire.
- Idéalisation artificielle : les avatars tendent à gommer les défauts, offrant une version « filtrée » et parfois mensongère de la personne disparue.
- Dépendance émotionnelle : certains utilisateurs passent déjà plusieurs heures par jour avec ces avatars, développant une nouvelle forme daddiction.
Sur un plan sociétal, se pose une question vertigineuse : jusquoù voulons-nous repousser les frontières entre la vie et la mort ?
Conclusion : une promesse à double tranchant
Les avatars posthumes représentent lun des terrains les plus sensibles de lIA générative. Ils sont à la fois une promesse de réconfort et une menace de marchandisation de la mémoire humaine. En passant de simples outils commémoratifs à de véritables machines à cash, ils posent une question essentielle : jusquoù faut-il pousser linnovation, lorsque lémotion et la dignité humaine deviennent les variables dajustement dun business model ? Pour lheure, la réponse est incertaine. Mais une chose est sûre : le marché de « l'afterlife numérique » est appelé à devenir lun des laboratoires les plus controversés de léconomie numérique des années à venir.
Sources : Jim Acosta (interview avec un avatar généré par IA représentant une personne décédée), vidéo dans le texte, Digital Commons, Digital Legacy Market
Et vous ?
Les avatars posthumes doivent-ils rester des outils strictement commémoratifs, ou peut-on justifier leur monétisation par des modèles publicitaires ou dabonnement ?
Faut-il inscrire dans les testaments une clause de consentement explicite interdisant ou autorisant la création dun avatar numérique après sa mort ?
Jusquoù peut-on exploiter limage et la voix des défunts sans franchir la ligne rouge de la marchandisation de la mémoire ?
Ces avatars peuvent-ils réellement aider au processus de deuil, ou au contraire prolongent-ils artificiellement la souffrance des proches ?
Est-il acceptable dutiliser un avatar posthume pour défendre une cause politique, sociale ou judiciaire, comme cela a été fait dans le cas de Parkland ?
