Nicolas Kim Coppola, connu sous son nom de scène Nicolas Cage, est un acteur et producteur de cinéma américain. Il a reçu plusieurs récompenses, dont un Academy Award, un Screen Actors Guild Award et un Golden Globe Award, ainsi que des nominations pour deux BAFTA Awards. Connu pour sa polyvalence en tant qu'acteur, sa participation à divers genres cinématographiques lui a valu un véritable culte.L'intelligence artificielle (IA), dans son sens le plus large, est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. Il s'agit d'un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis. Ces machines peuvent être appelées "IA".Nicolas Cage, 60 ans, s'élève contre l'utilisation de l'intelligence artificielle à Hollywood. Dans une interview accordée au New Yorker et publiée le lundi 8 juillet, Nicolas Cage a fait part de ses inquiétudes quant à la manipulation de son image par l'intelligence artificielle, après avoir indiqué qu'il allait "se faire scanner" pour une émission et un film sur lesquels il travaillait.», a déclaré Cage au New Yorker. «Il a ensuite fait part de son malaise face à la direction que prennent les industries créatives.» a déclaré Cage.Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les studios peuvent contrôler son image même après sa mort, a-t-il ajouté.», a-t-il déclaré.L'acteur de "National Treasure" n'est pas étranger à la manipulation de son image pour un film.En novembre 2023, l'acteur a déclaré que son apparition de Superman dans "The Flash" était différente de ce qu'il avait filmé.», a déclaré Cage. «Mais ce n'est pas la scène qu'il a vue dans la version finale du film.», a déclaré Cage.L'acteur a déclaré qu'il n'était pas conscient de ce qui s'était passé, bien qu'il ne pense pas qu'il s'agisse d'une IA.Mais il a ensuite fait part de ses réflexions sur l'IA : «».L'utilisation de l'IA à Hollywood a fait l'objet de controverses ces dernières années et a été l'un des principaux sujets de discorde lors de la grève de 2023 de la SAG-AFTRA, qui a duré 118 jours.Entretien avec The New YorkerQu'en pensez-vous ?Trouvez-vous les craintes soulevées par M. Cage pertinentes et justifiées ?