Alibaba, la plus grande entreprise chinoise de cloud computing, a développé une puce IA d'inférence polyvalente fabriquée localement afin de combler le vide laissé par les restrictions américaines.

Selon un article du Wall Street Journal, la division cloud computing du groupe Alibaba aurait développé une nouvelle puce plus avancée que ses produits existants. La nouvelle a frappé les marchés, le titre du géant du commerce électronique ayant progressé alors que les actions des fabricants de puces américains ont largement reculé. Les ambitions d'Alibaba et l'émergence de nouveaux challengers dans le domaine de l'IA à Shanghai et Pékin montrent que la Chine ne se laissera pas faire dans la bataille pour la domination de l'IA.
Récemment, Nvidia a publié un article d'opinion d'Aaron Ginn, cofondateur de la société Hydra Host, dans lequel l'entreprise affirme que les restrictions américaines à l'exportation de ses processeurs graphiques (GPU) H20 n'ont pas réussi à freiner le développement de l'intelligence artificielle (IA) en Chine. Selon Nvidia, ces contrôles sont néfastes et n'ont fait qu'étouffer le leadership économique et technologique américain.
En effet, Alibaba Group, une multinationale chinoise spécialisée dans le commerce électronique, la vente au détail, l'Internet et la technologie, redouble d'effort dans la course technologique. La société fournit des services de vente de consommateur à consommateur (C2C), d'entreprise à consommateur (B2C) et d'entreprise à entreprise (B2B) via des places de marché chinoises et mondiales, ainsi que des services locaux destinés aux consommateurs, aux médias numériques et au divertissement, à la logistique et au cloud computing. Elle détient et exploite un portefeuille diversifié de sociétés à travers le monde dans de nombreux secteurs d'activité.
Dans le secteur informatique, Alibaba Cloud est notamment la grande entreprise chinoise de cloud computing. En 2022, elle avait dévoilé un nouvel accélérateur conçu en interne pour alimenter ses centres de données natifs du cloud. Ce système, baptisé Cloud Infrastructure Processing Unit (CIPU), permet à Alibaba Cloud d'améliorer les performances des réseaux, du stockage, de la sécurité et de la puissance de calcul des clients en déchargeant les fonctions de virtualisation des serveurs vers du matériel dédié. Il offrirait des gains de performance allant jusqu'à 30 %.
Les récentes initiatives du secteur technologique chinois illustrent l'ambition du pays de rester dans la course à la domination de l'IA, alors que Nvidia, son PDG Huang et d'autres espèrent contrecarrer sa progression et se disputer une part importante du marché chinois de l'IA, qui représente plusieurs milliards de dollars. Dernière évolution en date : selon un nouvel article du Wall Street Journal, la division cloud computing du géant chinois du commerce électronique Alibaba Group Holdings aurait développé une nouvelle puce plus avancée que ses produits existants. D'autres challengers dans le domaine de l'IA émergent de Shanghai à Pékin.
Les investisseurs en ont pris bonne note : son action, soutenue par ses derniers résultats trimestriels, a progressé de plus de 10 %. Dans le même temps, l'indice PHLX Semiconductor a chuté de près de 3 %, la baisse à deux chiffres de Marvell Technology pesant sur l'indice global. Les actions de Nvidia, Advanced Micro Devices et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company étaient également en baisse.
Bien que les États-Unis aient empêché la Chine d'accéder à des outils d'IA essentiels pour des raisons de sécurité nationale et aient soutenu les entreprises nationales, les entreprises chinoises trouvent des solutions de contournement. La Chine semble déterminée à éviter les produits fabriqués aux États-Unis au profit des siens ; Nvidia aurait suspendu la production de ses puces H20 après que Pékin ait demandé aux entreprises locales d'éviter de les utiliser pour des raisons de sécurité.
Alibaba, fondée par Jack Ma, pourrait devenir un redoutable concurrent si son activité dans le domaine de l'IA se développe autant que son activité de vente au détail en ligne, qui a généré environ 81 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours de son dernier exercice fiscal. Le PDG Eddie Wu a déclaré que l'entreprise « a des ambitions qui vont au-delà de la concurrence dans une seule catégorie » et qu'elle investira pour stimuler la croissance de ses activités dans le domaine du cloud et des infrastructures d'IA, lors de la présentation de ses résultats trimestriels, selon une transcription mise à disposition par AlphaSense.
Alibaba avait précédemment annoncé son intention de dépenser 380 milliards de yuans, soit plus de 50 milliards de dollars, pour stimuler la croissance de ces activités au cours des trois prochaines années. L'entreprise a également lancé un modèle d'IA qui, selon elle, pourrait surpasser les modèles de ses concurrents chinois DeepSeek, OpenAI et Meta Platforms. Le chiffre d'affaires du cloud a augmenté de 26 % au cours du trimestre clos en juin.
« Le groupe Alibaba dispose de deux opportunités historiques pour construire une plateforme technologique centrée sur l'IA et le cloud et pour créer une plateforme complète de services de consommation pour les achats et la vie quotidienne », a déclaré Wu.
Une situation que NVIDIA avait prévenu. Les États-Unis ont pris des mesures rigoureuses pour ralentir l'industrie technologique chinoise. Ces mesures comprennent des restrictions à l'exportation, des sanctions contre les entreprises chinoises, la limitation de la coopération, etc. Pourtant, la Chine rattrape rapidement son retard sur les États-Unis. La Chine a même surpassé les États-Unis dans certains domaines. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, avait déclaré que les rivaux chinois ont évolué et sont devenus « assez redoutables ». Dans le même temps, il estime que les droits de douane controversés imposés par Donald Trump pour réindustrialiser les États-Unis constituent une « vision incroyable ».
Source : Wall Street Journal
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
L'avance des États-Unis sur la Chine en matière d'IA diminue rapidement, la Chine réduisant l'écart de performance, et l'adoption de l'IA est en hausse avec 78 % des organisations utilisant l'IA
Le président Trump ne pourra pas empêcher la Chine d'obtenir des puces d'IA, suggère TSMC, alors que Trump menace les tarifs douaniers, TSMC craint la fin de son bouclier fiscal
Des scientifiques chinois ont présenté "Meteor-1", qui serait la première puce de calcul optique hautement parallèle du pays. Un matériel léger capable de traiter d'énormes charges de travail parallèles
Vous avez lu gratuitement 554 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.