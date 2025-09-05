Nvidia et RealSense s'associent pour accélérer l'IA physique, combinant leurs technologies pour accélérer le développement de la prochaine génération de robots humanoïdes et de machines autonomes

La société de perception robotique RealSense a annoncé une collaboration avec Nvidia afin d'accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) physique dans les humanoïdes et les robots mobiles autonomes. Cette collaboration permettra d'intégrer les plateformes Jetson Thor, Isaac Sim et Holoscan de Nvidia dans les caméras de profondeur de RealSense. Les deux sociétés ont déclaré que cette initiative pourrait accélérer le déploiement de machines intelligentes dans des secteurs tels que la logistique, la fabrication et les soins de santé.
Ce partenariat s'appuie sur les efforts continus déployés par Nvidia dans le domaine de la robotique générale et l'IA physique. Nvidia a récemment dévoilé Jetson Thor, un ordinateur embarqué qui peut servir de cerveau à des systèmes robotiques. Optimisé par l'architecture Nvidia Blackwell, Jetson Thor offre une performance FP4 de 2 070 téraflops pour le traitement d'applications complexes, telles que l'intelligence artificielle agentique, le traitement rapide des capteurs et les tâches robotiques générales.
Dans le cadre de cette récente collaboration, RealSense intégrera les plateformes robotiques de Nvidia dans ses caméras de profondeur IA afin d'améliorer la vitesse et l'autonomie de ses robots. Cela inclut le superordinateur Jetson Thor pour les humanoïdes, Isaac Sim pour les jumeaux numériques et Holoscan Sensor Bridge pour le streaming de données en temps réel.
En combinant ces technologies, RealSense affirme que ses robots seront capables de fonctionner de manière autonome dans des environnements non structurés sans nécessiter de formation préalable.
Les entreprises présentent également cette intégration comme un moyen d'aider les développeurs de robots à aller plus vite, en réduisant les délais de mise sur le marché, en favorisant la découverte de nouvelles applications et en adaptant les machines à la production.
Grâce à cette technologie combinée, les développeurs pourront réaliser directement une diffusion native des données de profondeur et des images dans Isaac Sim afin d'accélérer le passage du prototype au déploiement, utiliser des architectures système optimisées pour Jetson Thor afin de maximiser les performances, et intégrer la perception de profondeur RealSense à Holoscan pour une fusion de capteurs en temps réel et à très faible latence.
Les partenaires ont déclaré que cette collaboration pourrait changer la donne pour l'IA physique, permettant des avancées décisives dans les domaines des « humanoïdes, des AMR et de l'avenir des machines intelligentes », avec des applications potentielles dans la logistique, la fabrication et les soins de santé.
« Cette initiative renforce le rôle de RealSense en tant que plateforme de perception de choix pour les AMR et les humanoïdes », a déclaré Nadav Orbach, PDG de RealSense. « En offrant une intégration native et des optimisations de performances avec Nvidia Thor et Holoscan Sensor Bridge, nous accélérons l'adoption généralisée de l'IA physique. »
« Ensemble, nous permettons à l'industrie robotique de libérer le potentiel extraordinaire de l'IA physique et de façonner l'avenir des machines intelligentes », a ajouté Nadav Orbach.
Sources : Nvidia, RealSense
