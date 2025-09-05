Atlassian se lance dans les navigateurs IA avec l'acquisition de The Browser Company pour 610 millions de $, un prix élevé pour une entreprise relativement jeune dans un marché dominé par Chrome, Safari et Edge

Atlassian a accepté d'acquérir The Browser Company, le développeur d'Arc et de Dia, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 610 millions de dollars en espèces. L'accord permettra à Atlassian d'intégrer les deux produits de The Browser Company. Arc a suscité l'intérêt en tant qu'alternative à Chrome, tandis que Dia est décrit comme un navigateur alimenté par l'IA conçu pour le travail. Des questions subsistent toutefois. Arc et Dia n'ont pas encore atteint une visibilité grand public, et le marché des navigateurs est depuis longtemps dominé par Chrome, Safari et Edge. Atlassian paie un prix élevé pour une entreprise relativement jeune, et il sera intéressant de voir si ce pari sera payant.
Atlassian Corporation est une société australo-américaine spécialisée dans les logiciels propriétaires, notamment les outils de collaboration destinés principalement au développement de logiciels et à la gestion de projets. Atlassian compte plus de 12 000 employés dans 14 pays et plus de 300 000 clients dans plus de 200 pays à travers le monde. La société est à l'origine d'outils professionnels tels que Jira, Confluence et Trello.
Récemment, Atlassian a accepté d'acquérir The Browser Company, le développeur d'Arc et de Dia, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 610 millions de dollars en espèces. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2026 d'Atlassian, sous réserve des autorisations réglementaires habituelles et des conditions de clôture. L'acquisition serait financée en espèces à partir du bilan d'Atlassian.
L'accord permettra à Atlassian d'intégrer les deux produits de The Browser Company. Arc a suscité l'intérêt en tant qu'alternative à Chrome, tandis que Dia est décrit comme un navigateur alimenté par l'IA conçu pour le travail. Aucun de ces deux produits n'est particulièrement connu, mais Atlassian souhaite transformer Dia en un outil qui changera la façon dont les travailleurs du savoir interagissent avec les applications SaaS.
« Les navigateurs actuels n'ont pas été conçus pour le travail, mais pour la navigation. Cette transaction constitue une avancée audacieuse dans la réinvention du navigateur pour le travail intellectuel à l'ère de l'IA », a déclaré Mike Cannon-Brookes, PDG et cofondateur d'Atlassian. « En combinant la passion de The Browser Company pour la création de navigateurs appréciés et nos deux décennies d'expérience dans la compréhension du fonctionnement des travailleurs du savoir, nous voyons une énorme opportunité de transformer la façon dont le travail est effectué. Ensemble, nous allons créer un navigateur alimenté par l'IA optimisé pour les nombreuses applications SaaS qui vivent dans des onglets, un navigateur que les travailleurs du savoir adoreront utiliser tous les jours. »
Dia serait repensé pour les applications SaaS, avec des fonctionnalités telles que des compétences en IA, une mémoire de travail personnelle et un contexte d'onglets avancé pour connecter les tâches entre différents outils.
Josh Miller, PDG et cofondateur de The Browser Company, a déclaré que cet accord permettrait à son équipe d'atteindre ses objectifs plus rapidement. « Pour les travailleurs sur ordinateur portable, votre navigateur est l'endroit où vous travaillez réellement, où vous passez des heures chaque jour à travailler dans des onglets », a-t-il déclaré. « Ce contexte, associé à l'accès à vos outils, est extrêmement précieux pour l'IA. Atlassian l'a bien compris. En nous associant, nous pouvons aller plus vite, voir plus grand et nous concentrer sur la création d'un navigateur IA pour le travail que les gens aiment vraiment utiliser, un navigateur qui a la confiance des entreprises mais qui semble personnel à chaque individu. »
Atlassian a déclaré que plus de 300 000 clients, dont plus de 80 % des entreprises du classement Fortune 500, utilisent déjà ses produits, et que ses capacités d'IA comptent 2,3 millions d'utilisateurs actifs par mois, avec une croissance de plus de 50 % d'un trimestre à l'autre. L'entreprise mise sur sa portée pour stimuler la croissance de Dia. Des questions subsistent toutefois. Arc et Dia n'ont pas encore atteint une visibilité grand public, et le marché des navigateurs est depuis longtemps dominé par Chrome, Safari et Edge. Atlassian paie un prix élevé pour une entreprise relativement jeune, et il sera intéressant de voir si ce pari sera payant.
La grande question est de savoir si Atlassian parviendra à convaincre les employés et les services informatiques d'adopter un nouveau navigateur, même s'il est conçu autour de l'IA. Perplexity AI, qui a récemment fait une offre ridicule pour racheter Google Chrome, dispose de son propre navigateur Comet avec des fonctionnalités intégrées de synthèse et d'automatisation des tâches basées sur l'IA, tandis qu'OpenAI serait en train de préparer son propre navigateur IA.
Faire de Dia le navigateur des travailleurs du savoir
Les navigateurs actuels n'ont pas été conçus pour le travail. Ils ont été conçus pour naviguer : lire les actualités, regarder des vidéos, rechercher des recettes. Bien sûr, vous pouvez faire certaines de ces choses dans votre navigateur pendant votre journée de travail, mais la plupart de ces onglets représentent une tâche à accomplir. Une réunion à planifier. Un design à réviser. Une tâche à mettre à jour dans Jira. Une note à rédiger. Avant même de vous en rendre compte, il devient difficile de s'y retrouver dans cette multitude d'onglets.
Voici le problème : votre navigateur actuel n'est pas conçu pour vous aider à faire avancer votre travail. Il a été conçu avant l'explosion des applications SaaS et bien avant la révolution actuelle de l'IA. Il est un simple spectateur de votre flux de travail, traitant tous les onglets de la même manière, sans tenir compte de votre contexte de travail, sans comprendre vos priorités et sans vous aider à relier les différents outils entre eux.
Les travailleurs du savoir ont besoin d'un navigateur conçu pour leurs besoins spécifiques, et non d'un navigateur conçu pour tout le monde. C'est ce que Atlassian souhaite créer avec The Browser Company. L'objectif est de faire de Dia le navigateur :
- Optimisé pour les applications SaaS que vous utilisez quotidiennement. Que vous travailliez dans votre messagerie électronique, un outil de gestion de projet ou une application de conception, vos onglets seront enrichis d'un contexte qui vous aidera à faire avancer votre travail.
- Doté de capacités d'intelligence artificielle et de votre mémoire de travail personnelle pour relier vos applications, vos onglets et vos tâches.
- Conçu dans un souci de confiance et de sécurité, afin que vous puissiez l'utiliser au bureau. Alors que 85 % des flux de travail des entreprises se déroulent dans des navigateurs web, moins de 10 % des organisations ont adopté un navigateur sécurisé. La sécurité, la conformité et les contrôles administratifs seront intégrés dans tous les aspects de Dia.
Atlassian conclut l'annonce en déclarant : « Nous sommes déterminés à créer un navigateur que les travailleurs du savoir vont adorer. Ensemble, nous nous précipitons vers cette opportunité, en tirant parti des forces de chacun. Je suis enthousiasmé par la route qui nous attend et j'ai hâte de voir comment nous allons étendre la mission d'Atlassian, qui consiste à libérer le potentiel de chaque équipe, au navigateur. »
Une annonce qui intervient alors qu'Atlassian a été critiquée après avoir licencié plus de 150 employés via un message vidéo préenregistré, invoquant l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) par la société comme principale raison de ces suppressions d'emplois. Dans la vidéo, le cofondateur Mike Cannon-Brookes a déclaré que ces licenciements étaient nécessaires pour aligner les effectifs de l'entreprise sur son utilisation croissante de l'IA, en particulier dans les domaines du service client et des opérations. La controverse s'est intensifiée après la révélation que Cannon-Brookes avait récemment fait l'acquisition d'un jet privé Bombardier Global 7500 d'une valeur de 75 millions de dollars, à peu près au moment où les licenciements étaient mis en uvre.
Source : Atlassian
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Atlassian rachète le fournisseur de messagerie vidéo Loom pour près d'un milliard de dollars, permettant à ses clients de communiquer et de collaborer plus efficacement
Google échappe au démantèlement : un procès historique qui change peu de choses. Pourquoi la décision de justice renforce paradoxalement la domination de Google
L'IA va-t-elle tuer Google ? Certains experts affirment que l'IA pourrait détruire le secteur du référencement et priver Google de ces revenus, mais qu'elle ne constitue pas un tueur de Google à court terme
Vous avez lu gratuitement 565 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.