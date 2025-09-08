Geoffrey Hinton, « parrain de l'IA » et lauréat du prix Nobel, affirme que cette technologie entraînera un chômage massif et fera grimper les profits : « c'est le système capitaliste ».

Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA », a déclaré que l'IA rendra les grandes entreprises plus rentables que jamais. Le hic, c'est que le chômage atteindra très certainement des niveaux catastrophiques. « Ce qui va réellement se passer, c'est que les riches vont utiliser l'IA pour remplacer les travailleurs », a déclaré Hinton. « Cela va entraîner un chômage massif et une augmentation considérable des profits. Cela rendra quelques personnes beaucoup plus riches et la plupart des gens plus pauvres. Ce n'est pas la faute de l'IA, c'est celle du système capitaliste. »
Geoffrey Hinton est un chercheur britanno-canadien spécialiste de l'IA, de la psychologie cognitive et plus particulièrement des réseaux de neurones artificiels. Il est reconnu mondialement comme une figure de proue de l'IA. Il est lauréat de nombreux prix prestigieux comme le prix Nobel de physique (2024), le prix Turing (2019), le prix Rumelhart, le prix IEEE Frank Rosenblatt Award, et bien d'autres encore.
En janvier, il a déclaré que l'IA représente une menace existentielle pour l'humanité. Il a affirmé que l'IA rendrait la société « de plus en plus mauvaise » en creusant l'écart de richesse entre les individus les plus riches et les plus pauvres. Il a déclaré qu'une superintelligence, ou une IA dont les capacités cognitives dépassent celles des humains dans tous les domaines, apparaîtra d'ici cinq à vingt ans. Selon lui, l'écart de richesse risque d'exacerber les inégalités et les tensions, ce qui offrirait un terrain fertile pour le fascisme et la société pourrait empirer.
Récemment, le « parrain de l'IA » a déclaré que l'IA rendra les grandes entreprises plus rentables que jamais. Le hic, c'est que le chômage atteindra très certainement des niveaux catastrophiques. « Ce qui va réellement se passer, c'est que les riches vont utiliser l'IA pour remplacer les travailleurs », a déclaré Hinton dans une interview accordée au Financial Times. « Cela va entraîner un chômage massif et une augmentation considérable des profits. Cela rendra quelques personnes beaucoup plus riches et la plupart des gens plus pauvres. Ce n'est pas la faute de l'IA, c'est celle du système capitaliste. »
Hinton, qui a remporté le prix Nobel l'année dernière, tire la sonnette d'alarme sur la façon dont l'IA pourrait détruire l'économie mondiale si nous la laissons faire. Il estime que des entreprises comme OpenAI, Anthropic et Google où il a travaillé comme informaticien développent principalement des modèles d'IA pour rechercher des « profits à court terme ».
Pour l'instant, les licenciements n'ont pas augmenté, mais de plus en plus d'éléments indiquent que l'IA réduit le nombre d'opportunités pour les débutants, rendant le marché du travail beaucoup plus difficile à pénétrer pour les jeunes diplômés. Une enquête menée par la Banque fédérale de réserve de New York a révélé que les entreprises qui utilisent l'IA sont plus susceptibles de former leurs employés que de les licencier, mais tout ne devrait pas être rose pour la main-d'uvre à l'avenir. « Les licenciements et les réductions des plans d'embauche liés à l'utilisation de l'IA devraient augmenter, en particulier pour les travailleurs titulaires d'un diplôme universitaire », indique l'enquête.
En outre, une étude publiée par lUniversité de Stanford en août 2025 met en lumière une tendance préoccupante : les jeunes travailleurs de 22 à 25 ans, fraîchement diplômés ou débutants, subissent une baisse de 13 % de lemploi dans les secteurs exposés à lautomatisation par lIA. Contrairement aux discours apocalyptiques de suppression massive demplois, il ne sagit pas dun effondrement global du marché, mais dun glissement silencieux affectant spécifiquement les premiers échelons professionnels.
Hinton a déclaré que le secteur de la santé est un secteur unique qui ne sera pas affecté par l'IA, même si cette technologie aidera certainement les médecins et les professionnels de la santé dans leur travail. « Si l'on pouvait rendre les médecins cinq fois plus efficaces, nous pourrions tous bénéficier de cinq fois plus de soins de santé pour le même prix », a déclaré Hinton dans la série YouTube Diary of a CEO en juin. « Il n'y a pratiquement aucune limite à la quantité de soins de santé que les gens peuvent absorber : [les patients] veulent toujours plus de soins de santé si cela ne leur coûte rien. »
Selon lui, l'IA peut rendre les soins de santé plus efficaces simplement en absorbant d'énormes volumes d'informations et en apprenant à partir de celles-ci plus rapidement qu'un être humain ne pourrait jamais espérer le faire. « Elle sera beaucoup plus performante pour lire des images médicales, par exemple », a-t-il déclaré. « Elle peut examiner des millions de radiographies et en tirer des enseignements. Un médecin en est incapable. »
Mais en avril dernier, il a fait une prédiction terrifiante selon laquelle l'IA aurait « 10 à 20 % de chances » de prendre le dessus et de devenir plus intelligente que les humains. Dans son interview avec le Financial Times, Hinton a rejeté la solution proposée par Sam Altman, PDG d'OpenAI, au problème de l'emploi, qui consiste à verser un revenu de base universel aux personnes lorsque l'IA commence à supplanter le travail humain. Il a déclaré que cela ne résoudrait pas la question de la « dignité humaine », car beaucoup de gens tirent leur raison d'être de leur travail.
Pourtant, une étude de Microsoft a révélé que les rôles liés à la création de contenu et au langage seront fortement touchés par l'IA. Les interprètes, les rédacteurs et les rôles liés au service client sont particulièrement menacés. Les emplois manuels et en temps réel, tels que ceux de chirurgien ou de mécanicien, sont moins touchés. L'étude montre également comment l'IA est susceptible d'aider les travailleurs à améliorer leur efficacité et à accomplir des tâches plus complexes. "À l'heure actuelle, aucune profession n'est entièrement exercée par l'IA", souligne l'étude. "Même dans les secteurs à fort impact, le jugement humain, la créativité et la surveillance éthique restent essentiels."
Hinton a également averti que l'IA pourrait avoir des implications géopolitiques désastreuses, permettant éventuellement à des acteurs non étatiques de fabriquer une arme biologique. Il a déploré la réticence de l'administration Trump à réglementer l'IA de manière plus stricte, alors que la Chine, selon lui, prend cette menace plus au sérieux. « Nous ne savons pas ce qui va se passer, nous n'en avons aucune idée, et ceux qui prétendent savoir ce qui va se passer sont tout simplement ridicules », a déclaré Hinton. « Nous sommes à un moment de l'histoire où quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire, et cela peut être extraordinairement positif, ou extraordinairement négatif. Nous pouvons faire des suppositions, mais les choses ne resteront pas telles qu'elles sont. »
Source : Geoffrey Hinton dans une interview accordée au Financial Times
