OpenAI prévoit de lancer la production en série de sa propre puce IA personnalisée l'année prochaine, conçue en partenariat avec Broadcom, elle ne sera pas commercialisée, mais utilisée en interne par OpenAI.

OpenAI prévoit de lancer la production en série de sa propre puce IA personnalisée l'année prochaine. Ces puces, qui ont été conçues en partenariat avec Broadcom, seront utilisées en interne par OpenAI, plutôt que d'être mises à la disposition de clients externes. Selon des rumeurs persistantes, OpenAI travaillerait depuis longtemps avec Broadcom pour développer son propre semi-conducteur personnalisé pour l'entraînement et l'inférence de l'IA, l'entreprise ayant élargi son équipe dédiée aux semi-conducteurs ces dernières années pour soutenir cet effort.
En février, un rapport a révélé qu'OpenAI aurait conclu un partenariat avec le rival de Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), pour développer sa première génération de puces d'intelligence artificielle (IA) en interne. Selon le rapport, l'entreprise technologique s'efforce de réduire sa dépendance à l'égard de Nvidia et devrait finaliser la conception de son silicium dans les mois à venir.
Cette information a été révélée après que le PDG de Broadcom, Hock Tan, ait déclaré aux analystes, le jeudi 4 septembre, que la société avait trouvé un quatrième client pour son activité de puces IA, qui s'était engagé à passer des commandes pour un montant de 10 milliards de dollars. Tan n'a pas nommé le client, mais un rapport qui cite des personnes proches du dossier a confirmé qu'il s'agissait d'OpenAI.
Selon des rumeurs persistantes, OpenAI travaillerait depuis longtemps avec Broadcom pour développer son propre semi-conducteur personnalisé pour l'entraînement et l'inférence de l'IA, l'entreprise ayant élargi son équipe dédiée aux semi-conducteurs ces dernières années pour soutenir cet effort. En août, le géant de l'IA générative avait embauché l'ancien ingénieur logiciel TPU (Tensor Processing Unit) de Google, Safeen Huda, pour rejoindre son équipe chargée des puces, aux côtés de Richard Ho, ancien responsable du projet Cloud TPU de Google. L'entreprise compte actuellement environ 40 personnes dans son équipe chargée des puces personnalisées. En plus de collaborer avec OpenAI sur sa puce IA, Broadcom a également été fortement impliqué dans le développement de la puce IA TPU de Google.
Actuellement, OpenAI est l'un des plus grands utilisateurs de GPU Nvidia pour les charges de travail de formation et d'inférence, mais a choisi de fabriquer ses propres puces personnalisées afin de réduire sa dépendance vis-à-vis du matériel Nvidia. Cependant, la société a précédemment cherché à diversifier ses ressources informatiques en déployant des TPU Google et des GPU AMD, et a déclaré qu'elle fournirait à Microsoft des commentaires sur son propre projet de puce IA personnalisée, baptisé Maia.
Ce rapport intervient alors que le géant britannique de la grande distribution Tesco a intenté une action en justice contre Broadcom Inc., sa filiale VMware et le revendeur Computacenter PLC. L'entreprise reproche à ces derniers d'avoir refusé de fournir une assistance après le passage de Broadcom à un système d'abonnement, suite à son acquisition en 2023. Réclamant plus de 100 millions de livres sterling de dommages et intérêts, Tesco met en garde contre des perturbations opérationnelles de ses systèmes informatiques et de la chaîne d'approvisionnement alimentaire au Royaume-Uni. Des litiges similaires impliquant AT&T et Siemens soulignent la réaction négative du secteur à l'égard des pratiques de Broadcom.
