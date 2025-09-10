Les technologies de pointe qui façonnent l'adoption de l'IA par les gouvernements : l'IA souveraine et les agents IA façonneront l'adoption de l'IA au cours des deux à cinq prochaines années, d'après Gartner

Selon Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques, l'IA souveraine et les agents IA devraient façonner l'adoption de l'IA par le secteur public au cours des deux à cinq prochaines années. Ces deux technologies ont atteint le sommet des attentes exagérées dans le cycle de hype 2025 de Gartner pour les services gouvernementaux. Parmi les innovations identifiées par Gartner comme présentant un fort potentiel pour les organisations gouvernementales, l'ingénierie rapide devrait être largement adoptée dans les deux à cinq prochaines années et les clients machines dans les cinq à dix prochaines années.
Depuis sa création dans les premiers jours de la deuxième administration Trump, la DOGE a encouragé l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans les agences et les ministères des USA. Un recruteur du DOGE était même chargé de rechercher des professionnels de l'informatique pour travailler sur un projet visant à confier à l'IA des tâches qui incombent actuellement à des dizaines de milliers de fonctionnaires fédéraux. Ce rapport confirme que même les gouvernements sont intéressés à l'utilisation de l'IA.
Selon Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques, l'IA souveraine et les agents IA devraient façonner l'adoption de l'IA par le secteur public au cours des deux à cinq prochaines années. Ces deux technologies ont atteint le sommet des attentes exagérées dans le cycle de hype 2025 de Gartner pour les services gouvernementaux. Les cycles de hype de Gartner fournissent une représentation graphique de la maturité et de l'adoption des technologies et des applications, ainsi que de leur pertinence potentielle pour résoudre des problèmes commerciaux réels et exploiter de nouvelles opportunités. La méthodologie du cycle de hype de Gartner donne une idée de l'évolution d'une technologie ou d'une application au fil du temps, fournissant ainsi une source fiable d'informations pour gérer son déploiement dans le contexte d'objectifs commerciaux spécifiques.
« Les dirigeants du secteur public sont soumis à une pression croissante pour répondre aux attentes grandissantes des citoyens, naviguer dans l'incertitude géopolitique et faire plus avec moins de ressources », a déclaré Dean Lacheca, vice-président analyste chez Gartner. « Les agents IA peuvent relever ces défis, mais leur succès dépendra de la capacité à combler le fossé entre les ambitions en matière d'innovation et les priorités plus larges des gouvernements afin de garantir que les investissements renforcent les services, la confiance et la résilience. »
Parmi les innovations identifiées par Gartner comme présentant un fort potentiel pour les organisations gouvernementales, l'ingénierie rapide devrait être largement adoptée dans les deux à cinq prochaines années et les clients machines dans les cinq à dix prochaines années.
IA souveraine
L'IA souveraine désigne les efforts déployés par les États-nations pour investir dans le développement et l'utilisation de l'IA afin d'atteindre leurs objectifs souverains spécifiques. Elle améliore les opérations gouvernementales grâce à l'automatisation, modernise les processus afin d'améliorer l'expérience des employés et accélère l'engagement des citoyens.
Gartner prévoit que d'ici 2028, 65 % des gouvernements dans le monde introduiront certaines exigences en matière de souveraineté technologique afin d'améliorer leur indépendance et de se protéger contre les ingérences réglementaires extraterritoriales. L'IA souveraine vise à maximiser la valeur de l'IA tout en réduisant les risques associés, en particulier pour les États souverains qui collaborent pour atteindre des objectifs communs.
Agents IA
Les agents IA sont des entités logicielles autonomes ou semi-autonomes qui utilisent des techniques d'IA pour percevoir, prendre des décisions, agir et atteindre des objectifs dans leurs environnements numériques ou physiques. Ils peuvent aider les gouvernements à améliorer la prestation de services, du traitement des demandes des citoyens par rapport aux politiques et à l'interprétation des législations, à l'automatisation des tâches routinières.
Gartner prévoit que d'ici 2029, 60 % des agences gouvernementales dans le monde utiliseront des agents IA pour automatiser plus de la moitié des interactions transactionnelles avec les citoyens, contre moins de 10 % en 2025.
« Les dirigeants gouvernementaux doivent intégrer les agents IA dans leur planification stratégique en identifiant d'abord les domaines dans lesquels ils peuvent apporter le plus de valeur », a déclaré Lacheca. « Ils doivent ensuite mener des projets pilotes ciblés afin de gérer les attentes et de répondre aux préoccupations au sein de l'organisation et parmi les citoyens. Cela doit être suivi d'une feuille de route claire pour garantir que les initiatives progressent au-delà de la phase pilote. »
Ingénierie des invites
L'ingénierie des invites consiste à fournir des entrées de texte ou d'images aux modèles GenAI afin de guider et de limiter leurs réponses, des invites bien structurées améliorant considérablement la qualité, les performances et la fiabilité des réponses. Les gouvernements peuvent maximiser le retour sur investissement des outils de productivité basés sur l'IA en favorisant la maîtrise de l'IA au sein de leurs organisations, en investissant dans des compétences d'ingénierie des invites spécifiques au contexte et en créant des bibliothèques d'invites réutilisables pour soutenir le développement efficace des invites.
« Les gouvernements investissent dans des solutions d'IA qui fonctionnent mieux lorsque les utilisateurs créent des invites claires et spécifiques au contexte », a déclaré Lacheca. « Ils ne devraient pas investir dans des solutions d'IA s'ils ne sont pas prêts à investir dans le développement de solides capacités d'ingénierie des invites au sein de leurs organisations. »
Clients machines
Les clients machines sont des acteurs économiques non humains qui achètent des biens ou des services pour le compte de personnes ou d'organisations. Gartner prévoit que trois milliards de machines B2B connectées à Internet peuvent aujourd'hui agir en tant que clients, et que ce chiffre passera à huit milliards d'ici 2030. Les gouvernements devront être en mesure d'authentifier, de fournir des services et de réglementer les clients machines. Par exemple, la taxe proposée sur l'utilisation des véhicules électriques en Australie pourrait être gérée par les services de déclaration des véhicules directement auprès du gouvernement.
« Les dirigeants gouvernementaux doivent identifier les domaines dans lesquels l'adoption des clients machines par les citoyens et les industries nécessitera de repenser l'application de la réglementation et la prestation de services », a déclaré Lacheca. « Les modèles actuels de prestation de services gouvernementaux seront bouleversés, ce qui créera des défis sur le plan éthique, juridique et de la responsabilité. Les gouvernements ne peuvent pas se permettre d'être pris au dépourvu face à l'essor des clients machines. »
Ces prévisions semblent confirmer par l'adoption de l'IA par l'administration de Donald Trump. En effet, l'administration Trump poursuit ses efforts visant à intégrer l'IA profondément au sein du gouvernement fédéral. En juin, un référentiel GitHub a révélé qu'elle travaille sur un site Web et une API appelés « AI.gov ». Ils comprendront une fonction d'analyse qui montre dans quelle mesure une équipe gouvernementale spécifique utilise l'IA. L'initiative vise à accélérer « l'innovation gouvernementale avec l'IA ». La page suggère qu'il y aura également un chatbot d'IA, bien qu'elle n'explique pas ce qu'il fera.
Cependant, l'intégration de l'IA n'est pas synonyme de productivité. Un exemple, le ministère britannique des Affaires et du Commerce a procédé à un essai du logiciel Microsoft 365 Copilot sur une période de trois mois. Et les résultats sont très peu concluants. Le ministère n'a observé aucune augmentation significative de la productivité. Limpact réel était beaucoup plus nuancé que ne le suggéraient les supports marketing de Microsoft. La création de diapositives PowerPoint a été en moyenne plus rapide de sept minutes, mais a nécessité des corrections en raison d'une qualité "inférieure". Même son de cloche du côté du gouvernement australien. Après une période d'essai, le personnel a jugé l'IA de Microsoft moins utile que prévu.
Source : Gartner
Et vous ?
Pensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
D'ici à 2030, toutes les tâches effectuées dans les services IT seront réalisées à l'aide de l'IA, sans suppression massive d'emplois, prédit Gartner, mais les prévisions restent critiques pour les juniors
Le DOGE d'Elon Musk remplace les employés fédéraux licenciés par un chatbot d'IA et automatise les tâches,. Une approche controversée qui suscite des préoccupations en matière de sécurité
L'adoption de l'intelligence artificielle progresse plus vite que toutes les révolutions technologiques que nous avons connues. L'IA redéfinit nos vies plus vite qu'Internet ou le mobile selon un rapport
Vous avez lu gratuitement 574 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.