Les entreprises prévoient dinvestir jusquà 30 % de leurs budgets IT dans la modernisation, avec lIA comme priorité, mais les résultats peinent à suivre lambition, d'après Rocket Software

Objectif prioritaire : déployer des outils et des plateformes prêts pour l'IA.



Près de la moitié des entreprises (44 %) considèrent que le déploiement d'outils et de plateformes prêts pour l'IA est leur principal objectif d'infrastructure pour les deux prochaines années, aux côtés de l'automatisation IT, de ladoption du cloud hybride et de l'interopérabilité multi-cloud.

Parmi les 10 % dorganisations les plus avancées dans leur modernisation, 82 % mettent en place des infrastructures adaptée à l'IA afin de prendre en charge des modèles haute performance, soit plus de trois fois plus que leurs homologues.

Plus de la moitié des organisations (57 %) affirment que la cybersécurité et la résilience seront leurs domaines d'investissement prioritaires en 2025.

Parmi les 10 % dorganisations les plus avancées dans leur modernisation, 80 % améliorent la qualité des données, 80 % recensent leurs actifs de données et 75 % attribuent des responsabilités de gouvernance cohérentes afin de garantir l'accès et la confiance à l'échelle de l'entreprise.

Plus de 45 % des organisations prévoient de renforcer leur expertise interne en développement IA, et près de 39 % visent à améliorer la qualité des pipelines de données au cours des deux prochaines années.

Environ une organisation sur quatre (26 %) prévoit de moderniser ses mainframes afin d'améliorer l'intégration entre les données mainframe et celles de l'entreprise, et d'optimiser la charge de travail.



Rocket Software, un leader technologique international dans les logiciels de modernisation, publie aujourdhui les principales conclusions du livre blanc IDC, soutenu par Rocket Software, intitulé « IT Modernization Maturity Assessment Prepares Enterprises for AI-Fueled Digital Business Success » - Évaluer la maturité de la modernisation IT pour préparer les entreprises au succès du digital à lère de lIA. Lenquête mondiale menée auprès de plus de 800 décideurs IT dans neuf pays et plusieurs secteurs révèle que la modernisation des systèmes est désormais en tête de lagenda des directions générales.Près des deux tiers des dirigeants la classent parmi leurs priorités majeures, avec des investissements prévus pour atteindre 25 % à 30 % des budgets IT au cours des deux prochaines années. Pourtant, plus de la moitié de ces organisations (51 %) identifient la cybersécurité comme le principal obstacle à la réussite des projets de modernisation, tandis que la qualité et lintégration des données (43 %) ainsi que la formation et la montée en compétences des équipes (39 %) demeurent également des freins importants.Les organisations indiquent que leurs principaux objectifs de modernisation sont lamélioration de lefficacité opérationnelle (31,5 % la citent comme objectif prioritaire), laccélération de linnovation et le renforcement de la satisfaction client. Celles qui disposent des stratégies les plus matures et intégrées, couvrant linfrastructure, les applications, les données, la sécurité, les équipes et la préparation à lIA, enregistrent toutefois des résultats deux fois supérieurs à ceux de leurs pairs.Pour les autres, les progrès sont ralentis par des obstacles tels que les risques de cybersécurité, les silos de données, la dette technique et la pénurie de compétences en IA et en cloud. À mesure que les indicateurs de réussite évoluent de la simple réduction des coûts vers lagilité, la performance des services et lexpérience client, lécart entre les organisations les plus avancées et celles à la traîne se creuse., déclare Michael Curry, President of Data Modernization chez Rocket Software.Les principales conclusions du livre blanc d'IDC sont les suivantes :L'étude souligne que pour obtenir un retour sur investissement, il faut associer les investissements à une exécution stratégique : intégrer la sécurité dès la conception dans chaque initiative, adopter des architectures évolutives pour l'IA et le cloud hybride, et traiter la dette technique par le biais d'une refonte et d'une intégration progressives.La pénurie de compétences constitue également un enjeu majeur, puisque la moitié (50 %) des entreprises prévoient d'augmenter leurs effectifs IT, en donnant la priorité à l'expertise en IA, cloud et cybersécurité., déclare Mary Johnston Turner, Research Vice President of Digital Infrastructure Strategies, IDC.Rocket Software est un leader technologique mondial de la modernisation et un partenaire de choix qui accompagne les plus grandes entreprises du monde dans leurs projets de modernisation, depuis les systèmes fondamentaux jusquau cloud. Rocket Software permet à ses clients doptimiser leurs données, leurs applications et leurs infrastructures afin de fournir des services essentiels qui font fonctionner le monde moderne.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?