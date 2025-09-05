L'IA agentique va dominer l'augmentation des budgets informatiques au cours des 5 prochaines années, dépassant 26 % des dépenses informatiques mondiales et atteignant 1 300 milliards de $ en 2029, d'après IDC

Selon les données du "Worldwide Artificial Intelligence IT Spending Market Forecast" de l'International Data Corporation (IDC), les dépenses annuelles consacrées à l'intelligence artificielle (IA) entre 2025 et 2029 augmenteront de 31,9 %. Cet investissement, stimulé par la croissance des applications et des systèmes basés sur l'IA agentique pour gérer les flottes agentique, atteindra 1 300 milliards de dollars en 2029.
Cette forte augmentation des investissements reflète une tendance déjà visible au niveau des entreprises. Une enquête menée par UiPath a révélé que 77 % des responsables informatiques prévoient d'investir dans l'IA agentique en 2025, invoquant son potentiel pour unifier l'automatisation, les agents IA et les personnes. Le rapport indique en outre que 90 % des responsables informatiques voient dans cette technologie des opportunités d'amélioration évidentes et que 93 % sont impatients de l'explorer.
S'appuyant sur cet intérêt, David Barkol, architecte chez Microsoft Azure, a proposé un cadre philosophique pour comprendre les agents d'IA. Dans son analyse, Barkol soutient que le fait de donner aux agents les profils de penseurs classiques, tels que Socrate, Platon ou Aristote, peut donner lieu à des chemins décisionnels plus interprétables, aidant ainsi les ingénieurs à auditer, déboguer et gouverner les flottes d'agents tout en préservant le raisonnement nuancé nécessaire aux tâches complexes de l'entreprise.
L'étude d'IDC révèle une augmentation sans précédent des dépenses consacrées à l'IA agentique et annonce une transformation des budgets informatiques des entreprises, en particulier en matière de logiciels, vers des stratégies d'investissement axées sur des produits et services basés sur l'IA agentique. Cette conversion est également soutenue par la croissance prévue des solutions de plateforme qui permettent aux entreprises de créer, gérer et exploiter leurs agents de manière plus sûre et plus efficace.
« Une conclusion importante à tirer de ces prévisions est le lien évident entre la croissance des dépenses en IA et la conviction des responsables informatiques que l'utilisation efficace de l'IA peut stimuler la réussite future de leur entreprise », a déclaré Rick Villars, vice-président du groupe Worldwide Research chez IDC.
« Les fournisseurs d'applications et de services qui tardent à intégrer l'IA dans leurs produits et à les enrichir d'agents risquent de perdre des parts de marché au profit des entreprises qui ont décidé de placer l'IA au cur de leur stratégie de développement produit. »
Principaux points forts de l'étude
- Poursuite du développement des infrastructures : jusqu'en 2029, les fournisseurs de services représenteront 80 % des dépenses d'infrastructure, car ils prennent en charge l'augmentation massive de la charge de travail des agents.
- Construction et contrôle des agents : augmentation logarithmique (x10) du nombre et de la complexité des agents IA tiers et personnalisés utilisés par les entreprises au cours des cinq prochaines années.
- Accélération de l'adoption de l'IA dans les applications : les dépenses consacrées aux applications basées sur l'IA augmenteront plus rapidement que dans tout autre segment, entraînant des changements concurrentiels majeurs dans le secteur des logiciels.
- Services informatiques et commerciaux basés sur l'IA : les prestataires de services seront les plus touchés, car les entreprises augmenteront leurs dépenses en IA agentique, transformant ainsi les services informatiques commerciaux.
L'IA : un test d'innovation et de leadership
Les prévisions d'IDC indiquent également que l'adoption d'agents et d'IA agentique accélérera l'innovation dans la manière dont les entreprises utilisent la technologie et le code pour transformer leurs activités. Ces investissements et l'évolution des produits connexes détermineront de plus en plus le succès ou l'échec des chefs d'entreprise et des responsables technologiques qui les mettent en place, ainsi que des entreprises qui les utilisent. C'est pourquoi un leadership éclairé sera essentiel à la réussite au cours des prochaines années.
« Cette étude met en évidence plusieurs questions importantes que les entreprises doivent prendre en considération concernant l'interconnexion entre la main-d'uvre et les investissements dans l'IA », a déclaré Crawford Del Prete, président d'IDC.
« À titre d'exemple, les chefs d'entreprise devront accorder une attention particulière aux rôles des employés au sein d'une entreprise et à la manière dont ces rôles évoluent à mesure que les agents deviennent monnaie courante dans le monde des affaires. Les agents vont modifier la nature du travail, rendant certains rôles très productifs et d'autres obsolètes. Les travailleurs et les entreprises devront faire preuve d'une agilité sans précédent pour suivre le rythme. »
Alors que l'IA connaît un essor fulgurant, certaines parties de la pile technologique atteignent un plateau
Cette croissance des dépenses en IA s'accompagne d'une augmentation massive de la capacité de calcul sous-jacente nécessaire pour soutenir la croissance de ces agents. À court terme, cela nécessitera des développements importants et complexes de la part des fournisseurs d'infrastructures, sous l'impulsion des fournisseurs de services cloud.
À long terme, l'accent mis sur l'IA risque de détourner les financements d'autres domaines technologiques. Qu'il s'agisse d'entreprises ou de fournisseurs de services, les dépenses informatiques, telles que celles liées aux serveurs et au stockage, qui ne sont pas liées à l'IA, seront motivées par l'efficacité et la consolidation, ce qui limitera leur croissance.
Alors que les prévisions d'IDC indiquent une augmentation des dépenses annuelles consacrées à l'IA au cours des prochaines années, une question intéressante se pose : peut-on laisser un agent IA coder sans supervision ? Des expériences telles que le projet repomirror, dans le cadre duquel un agent de codage autonome a produit six dépôts GitHub fonctionnels en une nuit, offrent un aperçu concret de l'avenir du développement assisté par l'IA. Cette expérimentation montre notamment qu'avec les bonnes méthodes, les agents de codage peuvent devenir des collaborateurs capables de prendre en charge des tâches répétitives, libérant ainsi les développeurs pour des missions à plus forte valeur ajoutée.
Source : IDC
