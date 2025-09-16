Les dépenses mondiales en marketing d'influence devraient atteindre 32,5 milliards de dollars en 2025, une grande partie de cette nouvelle croissance provenant des influenceurs IA, selon UNmiss

Le marché des influenceurs marketing est en train de changer. Synthesia rapporte que les influenceurs IA permettent aux clients de produire du contenu jusqu'à 90 % plus rapidement. Selon une nouvelle étude de cas réalisée par UNmiss, les dépenses mondiales en marketing d'influence devraient atteindre 32,5 milliards de dollars en 2025, une grande partie de cette nouvelle croissance provenant des influenceurs IA. Cependant, la confiance est un enjeu majeur. Une enquête menée en 2024 a révélé que 53 % des personnes suivent déjà au moins un influenceur virtuel, mais que seulement 15 % leur font confiance.
Des avatars Instagram sophistiqués créés par l'IA aux personnalités TikTok qui ne dorment jamais, les marques testent de plus en plus si le public se soucie de savoir si les créateurs sont réels ou virtuels. Lu do Magalu, Lil Miquela, Caryn, Aitana Lopez, etc. La liste de ces influenceuses virtuelles animées par lIA est extensible à souhait tant il y a désormais de modèles disponibles. Le métier dinfluenceur, très à la mode depuis quelques années, néchappe pas aux mutations qui résultent de la montée en puissance de lIA. Les humains actifs dans la filière cèdent de plus en plus la place à ces acteurs virtuels.
Synthesia rapporte que les influenceurs IA permettent aux clients de produire du contenu jusqu'à 90 % plus rapidement. DuPont aurait ainsi économisé 10 000 dollars par vidéo et Mondelez aurait réduit le temps de production de 100 heures à 10 minutes. Selon une nouvelle étude de cas réalisée par UNmiss, les dépenses mondiales en marketing d'influence devraient atteindre 32,5 milliards de dollars en 2025, une grande partie de cette nouvelle croissance provenant des influenceurs IA.
Cependant, tout le monde n'est pas convaincu par l'idée de voir des influenceurs IA vanter les mérites de produits. Une enquête menée au début de l'année a révélé que les créateurs humains généraient 2,7 fois plus d'engagement que les personnages IA, et que leurs publications sponsorisées rapportaient en moyenne 78 777 dollars, contre seulement 1 694 dollars pour les campagnes IA.
La confiance est un enjeu majeur. Une enquête menée en 2024 a révélé que 53 % des personnes suivent déjà au moins un influenceur virtuel, mais que seulement 15 % leur font confiance. Cela n'est guère surprenant, étant donné qu'il s'agit de personnes fictives créées uniquement pour promouvoir quelque chose. Environ 36 % des personnes interrogées souhaitent que les personnages IA divulguent leur nature artificielle, tandis que la génération Z est 46 % plus intéressée par les influenceurs IA que les groupes plus âgés.
Anatolii Ulitovskyi, fondateur de UNmiss.com, a déclaré : « Les gens veulent entrer en contact avec d'autres personnes, mais en réalité, ils ne savent souvent pas s'ils sont en contact avec de vraies personnes. Les influenceurs IA ne sont pas seulement des assistants, ils sont des remplaçants. Quoi qu'il en soit, tous les influenceurs IA sont pilotés par des humains, et le secteur évolue vers une utilisation accrue des outils IA. »
Sans surprise, la voie à suivre semble être un mélange de personnes réelles et d'IA. Si cette dernière permet de déployer rapidement des campagnes dans différentes langues et sur différentes plateformes, les influenceurs humains sont toujours considérés comme plus fiables (même si, contrairement à leurs homologues IA, ils sont souvent grassement rémunérés pour promouvoir les produits) et plus proches du public.
Avec la loi européenne sur l'IA et les règles de divulgation de la FTC exigeant la transparence, le succès futur dépendra en fin de compte de la capacité des marques à trouver le juste équilibre entre l'efficacité de l'IA et la crédibilité. Un exemple : des utilisateurs créent, grâce à lIA, des influenceurs atteints de trisomie 21 (ou du moins volent du contenu à des créateurs humains et simulent cette condition génétique grâce à l'IA) pour vendre du contenu sexuellement explicite. Ces visages deepfake sont mis en scène dans des contextes érotiques voire pornographiques, monétisées via des plateformes ou des sites tiers. Lambiguïté volontaire (laissant croire que ces personnes existent réellement) contribue à entretenir un marché malsain et profondément irrespectueux.
En outre, des comptes OnlyFans populaires seraient des modèles générés par l'IA pilotés en secret par des hommes. Le cas CarynAI en est une illustration. Cette copie virtuelle de linfluenceuse dénommée Caryn Marjorie compte déjà plus de 1000 abonnés qui déboursent chacun 1 dollar par minute pour bénéficier de lattention de leur petite amie virtuelle. Lon a même vu certains épouser des femmes virtuelles animées par une IA. En effet, de plus en plus doutils sont disponibles pour les tiers désireux de monétiser des contenus pour adultes générés par IA.
Contexte et situation du secteur
Le marketing d'influence est devenu une industrie pesant plusieurs milliards de dollars, fondée sur l'authenticité et la proximité. Des plateformes telles qu'Instagram et TikTok sont devenues les scènes dominantes pour les créateurs, les influenceurs humains influençant les décisions d'achat grâce à leurs communautés et à la confiance qu'ils inspirent.
Mais en 2025, une nouvelle vague a émergé : les influenceurs IA. Alimentés par des outils vidéo hyperréalistes provenant d'entreprises telles que Synthesia et Meta, ces personnages numériques, comme Lil Miquela et Tinsley, brouillent la frontière entre le réel et l'artificiel. Leur évolutivité, leur disponibilité et leurs faibles coûts de production les ont rapidement rendus attrayants pour les marques en quête d'efficacité.
Malgré leur croissance, les données montrent que les humains continuent de dominer en termes de performances et de revenus. Selon un rapport, les influenceurs humains ont généré environ 2,7 fois plus d'engagement que leurs homologues IA. Les revenus des publications sponsorisées ont montré un écart encore plus important, avec une moyenne de 78 777 dollars par campagne pour les humains, contre seulement 1 694 dollars pour les personnages IA.
Si ces chiffres révèlent un écart financier, les spécialistes du marketing restent intrigués par les promesses de l'IA : une enquête réalisée en 2024 a révélé que 60 % des professionnels avaient déjà utilisé des influenceurs IA et que 15,5 % supplémentaires prévoyaient de les tester dans le cadre de futures campagnes.
Les consommateurs se familiarisent également avec les personnalités virtuelles. Une enquête américaine a révélé que 53 % des personnes suivent déjà au moins un influenceur virtuel. Pourtant, la confiance reste faible : seulement 15 % ont déclaré faire fortement confiance aux recommandations de l'IA, et 27 % ont déclaré qu'ils envisageraient d'acheter un produit recommandé par l'un d'entre eux.
La transparence est également une préoccupation croissante, 36 % des consommateurs exigeant que les influenceurs IA divulguent leur identité non humaine. Les attitudes générationnelles ajoutent une autre dimension : la génération Z est 46 % plus intéressée par les influenceurs IA que les générations plus âgées, mais les opinions sont partagées, 37 % affirmant que les influenceurs IA rendent les marques plus attrayantes, tandis que 37 % déclarent qu'ils les rendent moins fiables.
Ce contexte permet une comparaison plus approfondie : les influenceurs IA apportent rentabilité et nouveauté, mais les influenceurs humains restent en tête en termes d'engagement, de confiance et de revenus.
Résultats comparatifs entre les influenceurs IA et humains
Les résultats mettent en évidence un fossé important entre l'efficacité des influenceurs IA et celle des créateurs humains. Du côté de la production, l'IA offre des avantages évidents. Les entreprises qui utilisent des plateformes telles que Synthesia font état d'une création de contenu jusqu'à 90 % plus rapide et d'économies de 10 000 dollars par vidéo, ce qui montre à quel point les marques peuvent rapidement développer leurs campagnes par rapport au temps et au coût des tournages réalisés par des humains.
Cependant, en termes d'engagement et de revenus, les influenceurs humains continuent de dominer. Une analyse du Financial Times de 2025 a révélé que les humains génèrent environ 2,7 fois plus d'engagement que les personnages IA, et que leurs publications sponsorisées rapportent en moyenne 78 777 dollars par campagne, contre seulement 1 694 dollars pour les influenceurs IA.
La perception des consommateurs reflète le même clivage. Une enquête a révélé que si 53 % des personnes suivent au moins un influenceur IA, seules 15 % déclarent leur faire entièrement confiance, et 36 % souhaitent que leur nature artificielle soit clairement indiquée. Les différences générationnelles sont également frappantes : la génération Z montre 46 % d'intérêt en plus pour les influenceurs IA que les générations plus âgées, mais les opinions restent globalement partagées : certains considèrent l'IA comme innovante, tandis que d'autres estiment qu'elle réduit la confiance dans la marque.
Ensemble, ces résultats suggèrent que les influenceurs IA excellent en termes de coût et d'évolutivité, mais que les influenceurs humains restent inégalés en matière de confiance, d'engagement et de retour sur investissement global.
Analyse du sentiment et de la confiance des consommateurs
La perception des consommateurs reste le plus grand défi pour les influenceurs IA. Si la curiosité est grande, la confiance est nettement à la traîne. Une enquête réalisée en 2024 auprès de 1 000 consommateurs américains a révélé que 53 % des personnes interrogées suivent déjà au moins un influenceur IA, ce qui témoigne d'une sensibilisation et d'une adoption croissantes. Cependant, seuls 15 % ont déclaré faire fortement confiance aux recommandations de l'IA, et 27 % ont déclaré qu'ils pourraient envisager d'acheter un produit promu par un personnage IA. Ce contraste suggère que si le public est prêt à s'engager, il hésite à convertir son intérêt en décision d'achat.
La transparence joue un rôle essentiel dans l'acceptation. La même enquête a révélé que 36 % des consommateurs attendent des influenceurs IA qu'ils divulguent clairement leur identité non humaine, soit dans leur biographie, soit directement dans leurs publications. Sans cette divulgation, les marques risquent d'être accusées de tromper le public, ce qui peut nuire à leur crédibilité.
Les différences générationnelles accentuent cette fracture. Une étude réalisée en 2024 a révélé que la génération Z s'intéresse 46 % de plus aux influenceurs IA que les groupes plus âgés, soulignant l'ouverture d'un public plus jeune aux personnalités numériques. Pourtant, même au sein de la génération Z, les opinions sont polarisées : 37 % affirment que les influenceurs IA rendent les marques plus attrayantes, tandis que 37 % déclarent qu'ils les rendent moins fiables. Cette polarisation montre que si les influenceurs IA trouvent un écho auprès des jeunes, ils risquent également d'aliéner une partie de ce même public s'ils ne sont pas gérés de manière transparente.
En bref, le sentiment des consommateurs évolue, passant d'une curiosité motivée par la nouveauté à une demande d'honnêteté et de clarté. Pour les marques, cela signifie que les influenceurs IA peuvent être des outils puissants, mais leur acceptation dépend fortement de la transparence de l'information et du ciblage du public.
Conclusion
L'essor des influenceurs IA en 2025 a marqué un tournant dans le marketing numérique. D'un côté, les personnages IA offrent une efficacité, des économies et une évolutivité sans précédent, permettant aux marques de lancer des campagnes plus rapidement et sur plus de marchés que jamais auparavant. De l'autre, les influenceurs humains restent inégalés en termes d'authenticité, de confiance et d'engagement, ce qui leur permet de créer des liens émotionnels plus profonds avec leur public.
Les conclusions mettent en évidence un compromis clair :
- Les influenceurs IA excellent en termes de rapidité, d'échelle et d'efficacité budgétaire.
- Les influenceurs humains sont en tête en matière de confiance, d'engagement et de crédibilité culturelle.
- Les consommateurs sont divisés, les jeunes publics étant plus ouverts aux personnages IA, mais exigeant toujours de la transparence.
La voie à suivre pour les marques n'est pas un choix entre l'un ou l'autre, mais une stratégie hybride. Les influenceurs IA doivent être utilisés pour amplifier la portée, la cohérence et l'efficacité, tandis que les créateurs humains ancrent les campagnes dans l'authenticité et la proximité. Pour réussir, les marques doivent s'engager à faire preuve de transparence, à adopter des pratiques éthiques et à segmenter leur audience, en veillant à ce que l'innovation ne se fasse jamais au détriment de la crédibilité.
En bref, le paysage du marketing d'influence en 2025 ne se résume pas à une opposition entre les humains et les machines, mais à la capacité des marques à combiner efficacement les atouts des deux pour maximiser leur retour sur investissement tout en préservant la confiance.
Sources : UNmiss, Synthesia
