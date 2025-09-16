Surtout que certaines entreprises exigent désormais que les candidats utilisent lIA lors des entretiens de codage
L'avènement d'intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT a déclenché une onde de choc dans le monde de l'enseignement secondaire et supérieur. Entre craintes de tricherie massive et promesses d'une révolution pédagogique, la question de la finalité même de l'université se pose avec une acuité nouvelle. Les écoles et les universités vont néanmoins devoir rester cohérentes avec leur mission qui est former des apprenants prêts à affronter un univers professionnel qui leur impose de savoir faire usage de lintelligence artificielle.
Les entreprises technologiques soumettent les candidats aux postes d'ingénieur à une batterie d'entretiens. La partie la plus détestée du processus est l'entretien technique. Lors d'un entretien technique, les programmeurs doivent résoudre des problèmes de codage ésotériques. Souvent les candidats doivent le faire en direct devant une caméra, sous le regard d'un employé de l'entreprise. C'est un processus perçu comme exigeant, voire intimidant.
Avec l'essor de l'IA générative, les candidats aux postes d'ingénieurs logiciels ont commencé à faire discrètement appel aux assistants d'IA pour affronter les entretiens techniques des entreprises. Les candidats qui se faisaient prendre risquaient d'être éliminés. Mais Canva vient d'annoncer une nouvelle ère dans le recrutement : l'utilisation doutils d'intelligence artificielle n'est plus seulement autorisée, elle est exigée.
« La nature de l'ingénierie logicielle évolue rapidement. Chez Canva, nous pensons que notre processus d'embauche doit évoluer en même temps que les outils et les pratiques que nos ingénieurs utilisent tous les jours. C'est pourquoi nous sommes ravis de vous annoncer que nous attendons désormais des candidats aux postes d'ingénieurs backend, frontend et en apprentissage automatique qu'ils utilisent des outils d'IA tels que Copilot, Cursor et Claude lors de nos entretiens techniques », indique Simon Newton.
Selon la plateforme, cela reflète la réalité du travail quotidien au sein de l'entreprise, où les ingénieurs s'appuient déjà largement sur des assistants comme GitHub Copilot ou Claude pour coder, explorer des bases existantes et résoudre des problèmes complexes. Dans un billet de blogue, Simon Newton affirme qu'interdire ou ignorer l'IA dans un processus de recrutement reviendrait à évaluer des compétences qui sont déconnectées du contexte réel du poste.
Simon Newton a expliqué : « plutôt que de lutter contre cette réalité et d'essayer de contrôler l'utilisation de l'IA, nous avons pris la décision d'adopter la transparence et de travailler avec cette nouvelle tendance. Cette approche nous donne un signal plus clair sur la façon dont ils seront réellement performants lorsqu'ils rejoindront notre équipe ». Toutefois, des rapports indiquent que les ingénieurs logiciels actuels de Canva n'ont pas apprécié ce changement.
Les universités en sont pendant ce temps à suspendre des étudiants capables de mettre sur pied des outils dintelligence artificielle qui leur facilitent le passage dentretiens dembauche
Roy Lee, étudiant à l'université de Columbia, a annoncé avoir été suspendu après avoir créé un outil dIA qui l'a aidé à passer les entretiens techniques rigoureux de Meta, Facebook, Amazon et TikTok.
Roy Lee, étudiant en deuxième année à l'université de Columbia, a trouvé le moyen de réussir les tests de codage des entreprises technologiques sans subir une pression quelconque. Il a conçu un logiciel appelé « Interview Coder » qui utilise l'IA pour contourner le processus des entretiens techniques brutaux des Big Tech.
Le programme de Roy Lee fait le travail difficile de l'entretien technique à la place du postulant. « Interview Coder » est totalement « invisible » pour les programmes que les entreprises utilisent pour surveiller l'ordinateur d'un candidat lors d'un entretien technique, daprès ce que rapporte lauteur.
« En réalité, le produit est simple. Vous prenez une photo et vous demandez à ChatGPT : "peux-tu résoudre le problème que pose cette photo ?". Littéralement, c'est tout le produit. Quelqu'un pourrait probablement construire un prototype fonctionnel de cette version qui fonctionne en moins de 1 000 lignes de code », explique-t-il.
Roy Lee a déclaré que toutes ces entreprises lui ont fait des offres. « J'ai enregistré le cycle complet avec Amazon comme démonstration ultime du produit pour montrer que cela fonctionne ; le processus de recrutement est maintenant brisé », a déclaré l'étudiant lors d'un entretien.
Roy Lee a enregistré l'intégralité de son entretien technique avec Amazon et l'a publié, sans coupure, sur YouTube. Amazon lui a ensuite fait une offre. Il l'a rejetée. Pour lui, l'important était de prouver que son logiciel fonctionne, et non de réussir un entretien technique et de décrocher un poste. La vidéo n'est plus disponible sur YouTube en raison d'une réclamation de droit d'auteur envoyée par Amazon. Le code source de l'outil « Interview Coder » est disponible sur GitHub.
Quelles compétences spécifiques les universités devraient-elles prioriser pour préparer les étudiants à un avenir où l'IA est omniprésente, et comment ces compétences peuvent-elles être évaluées de manière fiable ?
Quels types de formation et d'accompagnement sont nécessaires pour que les enseignants puissent non seulement détecter l'usage abusif de l'IA, mais surtout l'intégrer de manière constructive et innovante dans leurs pratiques pédagogiques ?
Au-delà du retour aux examens sur table, quelles nouvelles formes d'évaluation (portfolios, projets collaboratifs, soutenances orales axées sur le processus de réflexion, etc.) pourraient être plus résilientes face à l'IA et mieux mesurer la compréhension réelle ?
