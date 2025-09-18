60 % des entreprises utilisent l'IA dans le processus de test logiciel, contre seulement 30 % en 2024, mais 80 % d'entre elles ne disposent pas d'expertise interne en matière de tests IA, d'après Applause

Les tests logiciels basés sur l'intelligence artificielle (IA) ont connu un essor fulgurant au cours de l'année écoulée. Selon une enquête menée par Applause, 60 % des entreprises utilisent désormais l'IA dans le processus de test logiciel, contre seulement 30 % l'année dernière. Pourtant, 80 % d'entre elles déclarent manquer d'expertise interne en matière de tests IA, leurs équipes ayant du mal à suivre le rythme des exigences en constante évolution et des demandes de tests toujours plus nombreuses.
Cette hausse de l'utilisation de l'IA reflète une tendance déjà observée au cours des dernières années. En 2023, une enquête de LambdaTest menée auprès de plus de 1 600 testeurs de logiciels a révélé que 78 % d'entre eux avaient intégré l'IA dans leur travail afin d'améliorer leur productivité. L'étude a également souligné que 72 % des organisations impliquaient les testeurs dans les sessions de planification du "sprint", ce qui témoigne d'une importance accrue accordée à la qualité dès les premières étapes du développement.
Le nouveau rapport d'Applause montre que 60 % des entreprises utilisent l'IA dans le processus de test logiciel, contre seulement 30 % l'année dernière, mais que 80 % d'entre elles ne disposent pas d'expertise interne en matière de tests IA. L'étude, basée sur une enquête mondiale menée auprès de plus de 2 100 professionnels du développement et du test logiciel, révèle en outre que 92 % des entreprises ont du mal à suivre le rythme des exigences en constante évolution.
L'utilisation de l'IA pour développer des cas de test (70 %) est la plus populaire, suivie par l'automatisation des scripts de test (55 %) et l'analyse des résultats/recommandations d'améliorations (48 %). Parmi les autres cas d'utilisation, on trouve la hiérarchisation des cas de test, l'exécution/l'adaptation autonome des tests, la recherche de lacunes dans la couverture et l'automatisation des tests avec auto-réparation.
La satisfaction client et le sentiment/feedback client sont les principaux indicateurs utilisés pour évaluer la qualité des logiciels. En termes de types de tests, les tests d'expérience utilisateur (UX) sont les plus populaires avec 68 %. Les tests d'utilisabilité (59 %), qui mesurent la facilité d'utilisation, et les tests d'acceptation utilisateur ou UAT (54 %) sont également privilégiés.
Alors qu'une enquête précédente avait révélé que 42 % des personnes interrogées ne testaient qu'à une seule étape du cycle de vie du développement logiciel (SDLC), cette année, seules 15 % limitent les tests à une seule étape. Plus de la moitié des organisations abordent désormais l'assurance qualité pendant les phases de planification, de conception et de maintenance du SDLC. En outre, 91 % des personnes interrogées déclarent que leur équipe effectue plusieurs types de tests fonctionnels, notamment des tests de performance, des tests d'expérience utilisateur (UX), des tests d'accessibilité, des tests de paiement, etc.
« L'assurance qualité des logiciels a toujours été une cible mouvante », explique Rob Mason, directeur technique chez Applause. « Et, comme le révèle notre rapport, les organisations de développement s'appuient davantage sur des solutions d'IA générative et agentique pour mener à bien leurs efforts d'assurance qualité. Afin de répondre aux attentes croissantes des utilisateurs tout en gérant les risques liés à l'IA, il est essentiel d'évaluer en permanence les outils, les processus et les capacités que nous utilisons pour l'assurance qualité, avant même de penser à tester les applications et les sites web eux-mêmes. »
À propos d'Applause
Applause est une entreprise spécialisée dans la qualité numérique et les tests participatifs qui aide les marques à créer et à commercialiser plus rapidement des logiciels de meilleure qualité en testant des produits et des expériences numériques avec de vraies personnes dans des conditions réelles. Elle propose une plateforme de solutions de test entièrement gérée qui couvre de nombreux écosystèmes d'appareils, langues, données démographiques et environnements, en s'appuyant sur une vaste communauté de plus de 1,7 million de testeurs à travers le monde. Applause s'intègre aux workflows de développement des clients pour fournir des tests fonctionnels, manuels, automatisés, d'accessibilité, de paiement, de sécurité et d'expérience utilisateur à grande échelle.
Source : Étude d'Applause
