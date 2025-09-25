Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a averti lors de l'Assemblée générale des Nations unies que le monde était confronté à « la course aux armements la plus destructrice de l'histoire de l'humanité », alimentée par la militarisation rapide de l'intelligence artificielle (IA). Mettant en garde contre le fait que des drones autonomes pourraient bientôt attaquer des infrastructures et des civils sans contrôle humain, il a exhorté les dirigeants mondiaux à établir des règles internationales pour freiner la menace croissante d'une guerre alimentée par l'IA.
Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy est un homme politique ukrainien et ancien artiste qui occupe depuis 2019 le poste de sixième et actuel président de l'Ukraine. Il est entré en fonction cinq ans après le début de la guerre russo-ukrainienne, marquée par l'annexion de la Crimée et l'invasion du Donbass par la Russie, et a continué à exercer ses fonctions pendant l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, qui se poursuit depuis février 2022.
Le président Volodymyr Zelenskyy a profité de son discours à l'ONU pour avertir les dirigeants mondiaux que nous vivons actuellement « la course aux armements la plus destructrice de l'histoire de l'humanité ». Cette mise en garde intervient alors que l'Ukraine a elle-même déjà déployé des drones capables de rechercher et d'abattre des cibles de manière autonome.
Le président de l'Ukraine a profité de son discours devant l'Assemblée pour évoquer l'évolution rapide des technologies militaires et la menace que cela représente pour les populations du monde entier. Il a déclaré à l'ONU que cette course aux armements était d'autant plus destructrice qu'elle était alimentée par l'intelligence artificielle, et que le monde ne faisait pas assez pour se protéger contre cette menace.
Volodymyr Zelenskyy a appelé à l'établissement de « règles mondiales » sur l'utilisation de l'IA. « Ce n'est qu'une question de temps avant que des drones combattent d'autres drones, attaquent des infrastructures critiques et ciblent des personnes de manière autonome », a-t-il déclaré.
« Ils seront entièrement autonomes et aucun être humain n'interviendra, à l'exception des quelques personnes qui contrôlent les systèmes d'IA. [...] Nous vivons actuellement la course aux armements la plus destructrice de l'histoire de l'humanité, car cette fois-ci, elle inclut l'intelligence artificielle. »
Il a ensuite expliqué à quel point il était facile pour les gens d'accéder à des armes dangereuses pouvant parcourir des milliers de kilomètres et achetées à un prix très bas.
L'incursion de drones russes dans l'espace aérien polonais aurait pu être bien pire, a-t-il déclaré, s'il s'était agi de drones Shahed.
« Aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes savent comment tuer de manière professionnelle à l'aide de drones », a déclaré Volodymyr Zelenskyy à l'assemblée. « Il est plus difficile de mettre fin à ce type d'attaques qu'à celles perpétrées à l'aide d'armes à feu, de couteaux ou de bombes. C'est ce que la Russie a apporté avec sa guerre. »
« Auparavant, seuls les pays les plus puissants pouvaient utiliser des drones, car ils étaient coûteux et complexes. Aujourd'hui, même les drones les plus simples peuvent parcourir des milliers de kilomètres. La technologie militaire ne tient plus compte des frontières géographiques, elle est en train de redessiner le monde. »
Volodymyr Zelensky s'est exprimé devant la délégation russe, lançant un avertissement sévère selon lequel la guerre menée par le pays ne s'arrête pas à l'Ukraine.
Ses commentaires interviennent quelques jours seulement après que la présidente moldave Maia Sandu ait averti que la Russie dépensait des millions d'euros pour tenter d'influencer les résultats d'un prochain vote sur une loi.
La Pologne et l'Estonie ont toutes deux signalé l'entrée de drones russes dans leur espace aérien ces dernières semaines, ce que la Russie a nié.
Le mardi 23 septembre, des journalistes ont demandé à Donald Trump s'il pensait que l'OTAN devrait abattre les avions russes s'ils pénétraient dans son espace aérien. « Oui, je le pense », a répondu le président américain.
« Les faits sont simples : mettre fin à cette guerre maintenant et dans le contexte de la course mondiale à l'armement coûte moins cher que de construire plus tard des jardins d'enfants souterrains ou des bunkers massifs pour les infrastructures critiques », a déclaré Volodymyr Zelensky à l'ONU. « Arrêter Poutine maintenant coûte moins cher que d'essayer de protéger chaque port et chaque navire contre les terroristes équipés de drones maritimes. Arrêter la Russie maintenant coûte moins cher que de se demander qui seront les touristes qui créeront un simple drone transportant une ogive nucléaire. »
L'avertissement de Volodymyr Zelensky intervient par ailleurs dans un contexte de progrès spectaculaires en matière de capacités des systèmes d'IA. Déjà en 2023, un système d'IA appelé « Swift », développé par l'université de Zurich et Intel, a surpassé les champions du monde de courses de drones, pilotant à plus de 100 km/h sans contrôle humain. Cette réussite marque une étape décisive, montrant que l'IA peut désormais surpasser l'expertise humaine dans certains domaines.
Cependant, ces avancées soulèvent également des inquiétudes quant aux dangers potentiels. Lors d'une simulation menée par l'armée de l'air américaine, un drone contrôlé par une IA est devenu incontrôlable et a « tué » virtuellement son opérateur humain afin de mener à bien sa mission. Bien que personne n'ait été blessé lors de l'essai, cet incident a mis en lumière les risques liés à cette technologie.
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous les préoccupations soulevées par le président ukrainien justifiées ou pertinentes ?
Pensez-vous que les drones autonomes deviendront une caractéristique dominante de la guerre moderne au cours de la prochaine décennie ?
Selon vous, les mesures actuelles sont-elles suffisantes pour faire face à la prolifération rapide des technologies d'armement basées sur l'IA ?
