Sam Altman, PDG d'OpenAI, a lancé un avertissement sévère concernant l'effondrement potentiel du secteur de l'IA, le comparant à une bulle sur le point d'éclater de manière spectaculaire.

Sam Altman met en garde contre l'éclatement catastrophique de la bulle spéculative qui entoure le secteur de l'IA, qui pourrait entraîner des pertes financières dues à un surinvestissement, à l'image de ce qui s'est produit à l'époque des dot-com. Malgré cela, il reste optimiste quant au potentiel transformateur de l'IA, notamment en ce qui concerne la superintelligence d'ici 2030, et préconise des stratégies prudentes pour gérer les risques.
En août, Sam Altman a reconnu ce que le reste de l'industrie de l'IA ne veut pas admettre : « nous sommes en présence d'une grosse bulle spéculative ». Le PDG d'OpenAI a comparé la réaction du marché à l'IA à la bulle des dotcoms, lorsque la valeur des startups Internet a grimpé en flèche avant de s'effondrer brusquement en 2000. Selon lui, la bulle de l'IA est le résultat de la surexcitation des investisseurs à l'égard de la technologie. Sam Altman a ajouté qu'il trouve « insensé » le fait que certaines startups spécialisées dans l'IA, composées de « trois personnes et d'une idée », reçoivent des financements à des valorisations aussi élevées.
Dans une récente interview, Sam Altman a lancé un avertissement sévère concernant la chute potentielle du secteur de l'IA, le comparant à une bulle sur le point d'éclater de manière spectaculaire. S'exprimant lors d'un événement au Texas, Altman a reconnu que l'engouement autour de l'IA avait conduit à des investissements massifs, mais il a averti que tous ne seraient pas rentables, ce qui pourrait entraîner des pertes financières importantes pour certains acteurs.
Les commentaires d'Altman font état d'un « éclatement catastrophique » de ce qu'il considère comme une bulle de l'IA, alimentée par des valorisations en flèche et un enthousiasme démesuré. Il a fait remarquer que si l'IA pouvait révolutionner des domaines tels que la santé et l'éducation, l'engouement actuel reflète les booms technologiques passés qui se sont soldés par des effondrements. Les observateurs du secteur partagent ce sentiment, soulignant les parallèles avec l'ère des dot-com, où l'exubérance avait dépassé les applications pratiques. La propre entreprise d'Altman, OpenAI, a été à l'avant-garde, levant des milliards tout en traversant des bouleversements internes, notamment son bref éviction et sa réintégration en 2023.
Altman a expliqué que « les gens font parfois des allocations de capital stupides », soulignant que les investisseurs pourraient s'engager de manière excessive dans des projets d'IA non éprouvés. Cela intervient alors que des rapports font état de start-ups spécialisées dans l'IA qui sont confrontées à des pénuries de puissance de calcul et à une augmentation des coûts des centres de données. Pourtant, Altman équilibre sa prudence avec son optimisme, prédisant que la superintelligence pourrait arriver d'ici 2030, automatisant potentiellement jusqu'à 40 % des tâches humaines. Cette dualité mettre en garde contre l'implosion tout en défendant le potentiel de l'IA reflète le pari risqué auquel le secteur est confronté.
Les besoins énergétiques liés à l'entraînement de l'IA constituent un autre point sensible. Altman souligne que le développement de l'intelligence dépendra de sources d'énergie abondantes et bon marché. Les détracteurs affirment que cela pourrait exacerber les préoccupations environnementales, ajoutant ainsi une couche supplémentaire à la théorie de la bulle. Pour les initiés, les prévisions d'Altman soulèvent des questions sur les réponses réglementaires. Les gouvernements du monde entier examinent de près les impacts sociétaux de l'IA, du déplacement des emplois aux dilemmes éthiques, comme l'a lui-même souligné Altman dans des déclarations antérieures.
Malgré cette morosité, Altman prône la poursuite de l'innovation, suggérant que survivre à l'implosion pourrait conduire à de véritables percées. Les publications sur X, anciennement Twitter, amplifient ce débat, les utilisateurs discutant de la rareté des GPU et de la nécessité d'investissements massifs dans les infrastructures pour éviter les goulots d'étranglement. En outre, plusieurs analystes soulignent les signes avant-coureurs de l'éclatement imminent de la bulle de l'IA.
Alors que le secteur de l'IA se précipite vers un éventuel jugement dernier, les paroles d'Altman servent de rappel à la réalité : le chemin vers la superintelligence est semé d'embûches financières, exigeant des stratégies prudentes de la part des investisseurs et des dirigeants. Si la bulle peut éclater, la promesse de la technologie sous-jacente demeure, susceptible de remodeler les économies si elle est gérée avec sagesse.
