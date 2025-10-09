La fille de Robin Williams supplie les fans d'arrêter de lui envoyer des vidéos générées par IA de son défunt père : « C'est stupide, c'est une perte de temps et d'énergie »

« Arrêtez de lui faire ça » : Zelda, la fille de Robin Williams, supplie les fans d'arrêter de lui envoyer des vidéos générées par IA de la star disparue. Ses commentaires font suite à la déclaration de Matthew Lawrence, co-star de Madame Doubtfire, qui a déclaré plus tôt cette année qu'il « adorerait » recréer la voix de Williams à l'aide de l'IA, mais uniquement avec l'accord de la famille.
Robin Williams (21 juillet 1951 11 août 2014) était un acteur et comédien américain. Connu pour ses talents d'improvisateur et la grande variété de personnages qu'il créait spontanément et incarnait dans des films dramatiques et comiques, il est considéré comme l'un des plus grands comédiens de tous les temps. Williams a reçu de nombreuses distinctions, dont un Oscar, deux Primetime Emmy Awards, six Golden Globe Awards, ainsi que cinq Grammy Awards et deux Screen Actors Guild Awards. Il a reçu le Cecil B. DeMille Award en 2005. Dans les semaines qui ont suivi son suicide, Williams a été célébré par une vague d'hommages.
Récemment, la fille de Robin Williams a supplié les fans d'arrêter de lui envoyer des vidéos générées par IA de l'acteur décédé, affirmant que c'était quelque chose qu'il aurait détesté. Zelda Williams, qui a récemment fait ses débuts en tant que réalisatrice avec Lisa Frankenstein, s'est exprimée sur Instagram pour condamner la tendance croissante à recréer numériquement l'image et la voix de son père.
« S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des vidéos IA de papa », a-t-elle écrit lundi sur son compte Instagram. « Cessez de croire que je veux les voir ou que je vais comprendre ce n'est pas le cas et cela ne changera pas. Si vous avez un minimum de décence, arrêtez de lui faire ça, à lui, à moi, à tout le monde même. C'est stupide, c'est une perte de temps et d'énergie, et croyez-moi, ce n'est PAS ce qu'il aurait voulu. »
Williams, star de Madame Doubtfire, Will Hunting et Le Cercle des poètes disparus, s'est suicidé en 2014 à l'âge de 63 ans après avoir été diagnostiqué à tort comme atteint de la maladie de Parkinson. Son autopsie a révélé qu'il souffrait de démence à corps de Lewy, une maladie dégénérative du cerveau.
Zelda, 35 ans, a déclaré que voir « l'héritage de personnes réelles réduit à « ça leur ressemble vaguement, donc ça suffit » » pour du contenu en ligne était « exaspérant ». « Vous ne faites pas de l'art », a-t-elle ajouté. « Vous fabriquez des hot-dogs dégoûtants et trop transformés à partir de la vie d'êtres humains, de l'histoire de l'art et de la musique, puis vous les enfoncez dans la gorge de quelqu'un d'autre en espérant qu'il vous donnera un pouce levé et qu'il aimera ça. C'est dégoûtant. »
Elle a ensuite rejeté l'idée selon laquelle l'intelligence artificielle représente « l'avenir », écrivant : « L'IA ne fait que recycler et régurgiter le passé de manière médiocre... Vous absorbez le mille-pattes humain du contenu. »
Ses commentaires font suite à ceux de Matthew Lawrence, co-star de Madame Doubtfire, qui a déclaré plus tôt cette année qu'il « adorerait » recréer la voix de Williams à l'aide de l'IA, mais uniquement avec l'accord de la famille. « Avec le respect et l'accord de la famille de Robin, j'aimerais faire quelque chose de vraiment spécial », a déclaré Lawrence à Entertainment Weekly lors du Comic-Con plus tôt cette année. « Cette voix est tellement emblématique, elle est dans la tête de tout le monde. »
Ce n'est pas la première fois que Zelda s'exprime sur l'utilisation de l'IA à Hollywood. Lors de la grève des acteurs de 2023, elle a déclaré avoir déjà vu des gens utiliser la technologie pour faire « dire tout ce qu'ils voulaient » à la voix de son père. Elle a averti que ces recréations étaient « une piètre copie de personnes exceptionnelles » et, dans le pire des cas, « un horrible monstre à la Frankenstein ».
Ses remarques font suite à la multiplication des clips générés par l'IA mettant en scène des stars décédées, notamment Michael Jackson et Betty White, alors que les réseaux sociaux regorgent de « performances » synthétiques de célébrités.
