La fille de Robin Williams supplie les fans d'arrêter de lui envoyer des vidéos générées par IA de son défunt père : « C'est stupide, c'est une perte de temps et d'énergie »



Robin Williams (21 juillet 1951  11 août 2014) était un acteur et comédien américain. Connu pour ses talents d'improvisateur et la grande variété de personnages qu'il créait spontanément et incarnait dans des films dramatiques et comiques, il est considéré comme l'un des plus grands comédiens de tous les temps. Williams a reçu de nombreuses distinctions, dont un Oscar, deux Primetime Emmy Awards, six Golden Globe Awards, ainsi que cinq Grammy Awards et deux Screen Actors Guild Awards. Il a reçu le Cecil B. DeMille Award en 2005. Dans les semaines qui ont suivi son suicide, Williams a été célébré par une vague d'hommages.Récemment, la fille de Robin Williams a supplié les fans d'arrêter de lui envoyer des vidéos générées par IA de l'acteur décédé, affirmant que c'était quelque chose qu'il aurait détesté. Zelda Williams, qui a récemment fait ses débuts en tant que réalisatrice avec Lisa Frankenstein, s'est exprimée sur Instagram pour condamner la tendance croissante à recréer numériquement l'image et la voix de son père.», a-t-elle écrit lundi sur son compte Instagram. «Williams, star de Madame Doubtfire, Will Hunting et Le Cercle des poètes disparus, s'est suicidé en 2014 à l'âge de 63 ans après avoir été diagnostiqué à tort comme atteint de la maladie de Parkinson. Son autopsie a révélé qu'il souffrait de démence à corps de Lewy, une maladie dégénérative du cerveau.Zelda, 35 ans, a déclaré que voir « l'héritage de personnes réelles réduit à « ça leur ressemble vaguement, donc ça suffit » » pour du contenu en ligne était « exaspérant ». «», a-t-elle ajouté. «Elle a ensuite rejeté l'idée selon laquelle l'intelligence artificielle représente « l'avenir », écrivant : «Ses commentaires font suite à ceux de Matthew Lawrence, co-star de Madame Doubtfire, qui a déclaré plus tôt cette année qu'il « adorerait » recréer la voix de Williams à l'aide de l'IA, mais uniquement avec l'accord de la famille. «», a déclaré Lawrence à Entertainment Weekly lors du Comic-Con plus tôt cette année. «Ce n'est pas la première fois que Zelda s'exprime sur l'utilisation de l'IA à Hollywood. Lors de la grève des acteurs de 2023, elle a déclaré avoir déjà vu des gens utiliser la technologie pour faire « dire tout ce qu'ils voulaient » à la voix de son père. Elle a averti que ces recréations étaient « une piètre copie de personnes exceptionnelles » et, dans le pire des cas, « un horrible monstre à la Frankenstein ».Ses remarques font suite à la multiplication des clips générés par l'IA mettant en scène des stars décédées, notamment Michael Jackson et Betty White, alors que les réseaux sociaux regorgent de « performances » synthétiques de célébrités.Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la situation ?