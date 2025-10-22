Veeam acquiert Securiti.AI pour unifier la résilience des données à la DSPM, la confidentialité des données et la confiance dans l'IA

Veeam Software, leader mondial en parts de marché dans le domaine de la résilience des données, annonce la signature dun accord définitif pour lacquisition de Securiti.AI, un leader reconnu dans la gestion de la posture de sécurité des données (Data Security Posture Management, DSPM) qui couvre également les aspects liés à la confidentialité, la gouvernance, laccès aux données et la confiance dans lIA sur les plateformes hybrides, multicloud et SaaS. Montant de la transaction : 1,725 milliard de dollars.
Au travers de ce rachat, Veeam et Securiti.AI unifient la résilience des données à la DSPM, la confidentialité, la gouvernance et la confiance dans lIA, aussi bien pour les données de production que les données secondaires. Les deux entreprises souhaitent ainsi aider leurs clients à maîtriser lintégralité de leur parc de données, tout en assurant la sécurité, la récupération et la restauration de ces données, afin den libérer toute la valeur pour lIA.
En rachetant Securiti.AI, Veeam élimine le défi que représente la gestion des données fragmentées entre divers environnements (applications, clouds, SaaS, terminaux, systèmes de sauvegarde, etc.). Les CIO, CISO et CDO disposeront dun centre de commande unifié à partir duquel ils pourront contrôler et analyser toutes leurs données, les sécuriser quasiment sans perte ni interruption, récupérer et restaurer les données et les systèmes dIA avec précision, et innover en toute sécurité. Ce plan de contrôle unique pour les données de production et secondaires permet aux entreprises de piloter uniformément lensemble de leur parc de données en combinant les fonctionnalités de résilience des données fiables de Veeam aux fonctionnalités de pointe de Securiti.AI en matière de DSPM, de confidentialité et de confiance dans lIA.
Pourquoi est-ce important ?
Les organisations ne parviennent pas à exploiter la valeur de leurs données non structurées, notamment celles provenant des e-mails, des documents et des interactions clients, qui à elles seules représentent 70 à 90 % des données dentreprise. Parallèlement, les cyberattaques se multiplient, les réglementations se durcissent et les initiatives en matière dIA stagnent faute de données fiables. Selon diverses études sectorielles, 80 à 90 % des projets dIA échouent, souvent en raison de problèmes de données (exactitude, traçabilité, autorisations, identités, etc.), ainsi que pour des questions de confidentialité.
Les approches traditionnelles, qui reposent sur des outils cloisonnés de sécurité et de gestion des données, ne tiennent pas compte des nouvelles menaces liées à lIA et obligent les équipes à faire constamment des compromis entre sécurité, gestion du risque et agilité opérationnelle. Lalliance entre Veeam et Securiti.AI réduit considérablement ces compromis grâce à un centre de commande unique pour toutes les données.
« Nous sommes entrés dans une nouvelle ère des données. Aujourdhui, il nest plus simplement question de protéger les données contre les cybermenaces et les catastrophes imprévues, mais également didentifier toutes les données et de garantir leur gouvernance et leur fiabilité pour alimenter lIA en toute transparence », explique Anand Eswaran, CEO de Veeam. « Il sagit là du facteur le plus critique dans léchec des initiatives dIA. En combinant les atouts de Veeam à ceux de Securiti.AI, nous rassemblons ces fonctionnalités dans une solution unique pour aider nos clients à cerner, sécuriser, récupérer et restaurer leurs données, et libérer le potentiel de ces données pour générer une nouvelle valeur pour lentreprise. »
« Il est impossible de parler dIA dentreprise sans parler de sécurité des données. Securiti.AI résout cette équation en assurant une utilisation sécurisée des données et de lIA », souligne Rehan Jalil, CEO de Securiti.AI. « En associant nos fonctionnalités uniques à celles de Veeam, leader mondial dans le domaine de la résilience des données, nous créons une nouvelle proposition de valeur pour les clients autour dun centre de commande unique offrant résilience des données, DSPM, confidentialité, gouvernance et confiance dans lIA pour lensemble du parc de données. La présence mondiale et la capacité dinnovation de Veeam, combinées à nos technologies et à nos renseignements, offriront à nos clients une résilience et une sécurité hors-pair pour exploiter pleinement les avantages de lIA. »
Securiti.AI a créé le Data Command Center. Basé sur un graphe de connaissances (knowledge graph) unique, le Data Command Center unifie lintelligence des données (data intelligence) et les contrôles de sécurité pour les données des environnements multicloud hybrides. Son infrastructure dIA agentique intégrée et extensible automatise les principales fonctions dintelligence des données, de sécurité des données et de contrôles, tandis que son module Gencore AI assure une recherche sécurisée par lIA dentreprise. Securiti.AI est reconnu comme un leader en matière de DSPM, de gouvernance de laccès aux données, de sécurité de lIA et de confidentialité.
Au terme de la transaction, Rehan Jalil rejoindra Veeam en tant que President of Security and AI. Avant Securiti.AI, Rehan Jalil avait fondé Elastica, une entreprise qui a fusionné par la suite avec Blue Coat pour 280 millions de dollars. Les deux entreprises ont ensuite été rachetées par Symantec pour une valeur de 4,7 milliards de dollars. Jalil a alors dirigé la branche sécurité cloud à la croissance la plus rapide chez Symantec. Avant cela, Rehan Jalil a été le fondateur et CEO de WiChorus, une société acquise par Tellabs pour 180 millions de dollars. Il a débuté sa carrière chez Sun Microsystems, où il a contribué au développement des premiers GPU multicurs. Rehan Jalil est diplômé de lAdvanced Management Program de la Harvard Business School, et est titulaire dun Master of Science in Electrical Engineering (MSEE) de lUniversité Purdue et dun Bachelor of Science (BS) de lUniversité NED.
« Lintégration de la plateforme avancée de sécurité des données de Securiti.AI à la plateforme robuste de résilience des données de Veeam est un pas en avant dans la manière dont les organisations abordent la protection et la gouvernance de leurs informations dans un paysage piloté par lIA », explique Paul Stringfellow, Senior Analyst, Security & Risk chez GigaOm. « Ensemble, ces plateformes comblent le fossé entre sécurité, gouvernance, conformité et résilience, permettant ainsi aux organisations de pleinement maîtriser le contexte de leurs données. Cette synergie permet didentifier les données qui ont réellement de limportance, la manière dont elles sont utilisées, les personnes qui y accèdent et pourquoi : autant dinformations essentielles à lapplication de contrôles précis et efficaces pour assurer une protection proactive contre les risques, garantir la conformité et soutenir une gouvernance solide. »
« À une époque où la fiabilité de lIA dépend des données sur lesquelles elle repose, lexactitude et la sécurité des données sont primordiales. Cette solution combinée protège non seulement les informations sensibles et empêche tout accès non autorisé aux modèles dIA, mais renforce également la capacité à détecter et à réduire rapidement les risques, préservant ainsi la confidentialité des données et la conformité réglementaire.
En unifiant la résilience et la sécurité des données, cette intégration répond aux défis complexes de protection...
