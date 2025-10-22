Veeam acquiert Securiti.AI pour unifier la résilience des données à la DSPM, la confidentialité des données et la confiance dans l'IA

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Veeam Software, leader mondial en parts de marché dans le domaine de la résilience des données, annonce la signature dun accord définitif pour lacquisition de Securiti.AI, un leader reconnu dans la gestion de la posture de sécurité des données (Data Security Posture Management, DSPM) qui couvre également les aspects liés à la confidentialité, la gouvernance, laccès aux données et la confiance dans lIA sur les plateformes hybrides, multicloud et SaaS. Montant de la transaction : 1,725 milliard de dollars.Au travers de ce rachat, Veeam et Securiti.AI unifient la résilience des données à la DSPM, la confidentialité, la gouvernance et la confiance dans lIA, aussi bien pour les données de production que les données secondaires. Les deux entreprises souhaitent ainsi aider leurs clients à maîtriser lintégralité de leur parc de données, tout en assurant la sécurité, la récupération et la restauration de ces données, afin den libérer toute la valeur pour lIA.En rachetant Securiti.AI, Veeam élimine le défi que représente la gestion des données fragmentées entre divers environnements (applications, clouds, SaaS, terminaux, systèmes de sauvegarde, etc.). Les CIO, CISO et CDO disposeront dun centre de commande unifié à partir duquel ils pourront contrôler et analyser toutes leurs données, les sécuriser quasiment sans perte ni interruption, récupérer et restaurer les données et les systèmes dIA avec précision, et innover en toute sécurité. Ce plan de contrôle unique pour les données de production et secondaires permet aux entreprises de piloter uniformément lensemble de leur parc de données  en combinant les fonctionnalités de résilience des données fiables de Veeam aux fonctionnalités de pointe de Securiti.AI en matière de DSPM, de confidentialité et de confiance dans lIA.Les organisations ne parviennent pas à exploiter la valeur de leurs données non structurées, notamment celles provenant des e-mails, des documents et des interactions clients, qui à elles seules représentent 70 à 90 % des données dentreprise. Parallèlement, les cyberattaques se multiplient, les réglementations se durcissent et les initiatives en matière dIA stagnent faute de données fiables. Selon diverses études sectorielles, 80 à 90 % des projets dIA échouent, souvent en raison de problèmes de données (exactitude, traçabilité, autorisations, identités, etc.), ainsi que pour des questions de confidentialité.Les approches traditionnelles, qui reposent sur des outils cloisonnés de sécurité et de gestion des données, ne tiennent pas compte des nouvelles menaces liées à lIA et obligent les équipes à faire constamment des compromis entre sécurité, gestion du risque et agilité opérationnelle. Lalliance entre Veeam et Securiti.AI réduit considérablement ces compromis grâce à un centre de commande unique pour toutes les données.», explique Anand Eswaran, CEO de Veeam. «», souligne Rehan Jalil, CEO de Securiti.AI. «Securiti.AI a créé le Data Command Center. Basé sur un graphe de connaissances (knowledge graph) unique, le Data Command Center unifie lintelligence des données (data intelligence) et les contrôles de sécurité pour les données des environnements multicloud hybrides. Son infrastructure dIA agentique intégrée et extensible automatise les principales fonctions dintelligence des données, de sécurité des données et de contrôles, tandis que son module Gencore AI assure une recherche sécurisée par lIA dentreprise. Securiti.AI est reconnu comme un leader en matière de DSPM, de gouvernance de laccès aux données, de sécurité de lIA et de confidentialité.Au terme de la transaction, Rehan Jalil rejoindra Veeam en tant que President of Security and AI. Avant Securiti.AI, Rehan Jalil avait fondé Elastica, une entreprise qui a fusionné par la suite avec Blue Coat pour 280 millions de dollars. Les deux entreprises ont ensuite été rachetées par Symantec pour une valeur de 4,7 milliards de dollars. Jalil a alors dirigé la branche sécurité cloud à la croissance la plus rapide chez Symantec. Avant cela, Rehan Jalil a été le fondateur et CEO de WiChorus, une société acquise par Tellabs pour 180 millions de dollars. Il a débuté sa carrière chez Sun Microsystems, où il a contribué au développement des premiers GPU multicurs. Rehan Jalil est diplômé de lAdvanced Management Program de la Harvard Business School, et est titulaire dun Master of Science in Electrical Engineering (MSEE) de lUniversité Purdue et dun Bachelor of Science (BS) de lUniversité NED.», explique Paul Stringfellow, Senior Analyst, Security & Risk chez GigaOm. «